O‘rmonda topilgan ayiq bolasi oilaning “farzandi”ga aylandi: Stepan qanday ulg‘aydi?
Rossiyalik juftlik o‘rmonda yolg‘iz va sog‘lig‘i yomon holatda topilgan uch oylik yetim ayiq bolasini qutqarib, uyida katta qilgan. Stepan deb nomlangan ayiq yuzlab kilogrammgacha ulg‘ayib, odamlar bilan bir uyda yashagan, divanda televizor tomosha qilgan va oilasi bilan dasturxon atrofida vaqt o‘tkazgan.
Rossiyalik juftlikning uch oylik yetim ayiq bolasini o‘rmonda topib, uni uyida katta qilgani haqidagi hikoya yana internetda katta qiziqish uyg‘otdi.
Juftlik o‘rmonda yolg‘iz va sog‘lig‘i yomon holatda topilgan ayiq bolasini qutqarib, uyiga olib kelgan. Ularning parvarishida ulg‘aygan ayiqning ismi Stepan deb atalgan.
Eng hayratlanarlisi — yuzlab kilogrammgacha ulg‘aygan yirtqich hayvon odamlar bilan bir uyda yashab kelgan.
Divanda televizor, dasturxonda esa Stepan
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video va suratlarda Stepan divanda o‘tirib televizor tomosha qilayotgani, oilasi bilan dasturxon atrofida vaqt o‘tkazayotgani aks etgan.
U katta bo‘lganidan keyin ham juftlik bilan yaqin munosabatini saqlab qolgan. Stepanning eng katta “muammosi” esa uning ishtahasi. U kuniga o‘nlab kilogramm oziq-ovqat iste’mol qilishi aytiladi.
Shunga qaramay, juftlik uni odamlarga nisbatan tajovuzkor emas, aksincha, juda itoatkor va mehribon deb ta’riflaydi.
Stepan reklama va videolarda ham paydo bo‘lib, Rossiyada “uy hayvoni ayiq” sifatida tanilgan.
…