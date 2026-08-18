Bir dona pechene ortidan boshlangan mojaro: Qozog‘istonda 19 yoshli o‘zbekistonlik ayol vafot etdi

·2·Jamiyat
Bir dona pechene ortidan boshlangan mojaro: Qozog‘istonda 19 yoshli o‘zbekistonlik ayol vafot etdi
Qisqacha

Qozog‘istonning Jambil viloyatida 19 yoshli O‘zbekiston fuqarosi Madinaning vafoti yuzasidan sudgacha tergov boshlandi. U o‘limidan bir kun avval eri bilan janjallashgani, uyidan ketmoqchi ekani va ilgari ham zo‘ravonlikka uchraganini dugonasiga aytgan. So‘nggi mojaro sakkiz oylik farzandi uchun olib kelingan shirinlik sabab boshlangan, shundan keyin Madina bilan aloqa uzilgan.

Qozog‘istonning Jambil viloyatida 19 yoshli O‘zbekiston fuqarosi Madinaning vafoti yuzasidan tergov boshlandi. Uning o‘limidan bir kun avval dugonasiga eri bilan janjallashgani va uyidan ketmoqchi ekanini aytgani ma’lum bo‘lgan.

Madinaning dugonasi aytishicha, yosh ayol eri bilan tez-tez kelishmovchilikka borgan va erkak tomonidan zo‘ravonlikka uchraganini avval ham aytgan.

So‘nggi mojaro esa sakkiz oylik farzandi uchun olib kelingan shirinlik sabab boshlangan.

Madina dugonasiga uyidan ketishga qaror qilganini bildirib, hatto yig‘ib qo‘ygan buyumlarining suratlarini ham yuborgan.

Madinaning dugonasidan 15 ming tenge so‘ragani, biroq kerakli mablag‘ topilmagani aytilmoqda. Shundan keyin u bilan aloqa uzilgan.

Keyinchalik marhumaning qaynonasi dugonasiga Madinaning vafot etganini bildirgan.

Madinaning dugonasi uning o‘limi holatlari yuzasidan shubhalar borligini bildirgan va voqeani to‘liq tekshirishga chaqirgan. Uning tanasida jarohatlar bo‘lgani haqidagi ma’lumotlar esa hozircha rasman tasdiqlanmagan.

Jambil viloyati politsiyasi sudgacha tergov olib borilayotganini ma’lum qilgan. Huquq-tartibot organlari tergov yakuniga qadar o‘lim sababi yoki muayyan shaxslarning aybdorligi haqida xulosa bermagan.

Madinaning yaqinlari esa uning o‘limi bilan bog‘liq barcha holatlar to‘liq va xolisona aniqlanishini kutmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soliq qarziga befarq bo‘lmang ...Soliq qarziga befarq bo‘lmang ...Bugun, 08:05Boshqaruv servis kompaniyasi (BSK) foydasiga qarzdorliklar undirilmoqdaBoshqaruv servis kompaniyasi (BSK) foydasiga qarzdorliklar undirilmoqdaBugun, 08:05Ko‘p qavatli uylarda yashovchilar uchun "yangi qoida"lar joriy etildiKo‘p qavatli uylarda yashovchilar uchun "yangi qoida"lar joriy etildiKecha, 23:017,9 foizlik pasayish: O‘zbekistonda chaqaloqlar soni nega kamaymoqda?7,9 foizlik pasayish: O‘zbekistonda chaqaloqlar soni nega kamaymoqda?Kecha, 22:20Super-kontrakt narxlari ochiqlandi: Eng qimmat va eng arzon yo‘nalishlar qaysilar?Super-kontrakt narxlari ochiqlandi: Eng qimmat va eng arzon yo‘nalishlar qaysilar?Kecha, 21:19Otga tilla tish qo‘yildi: video tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiOtga tilla tish qo‘yildi: video tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiKecha, 14:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi