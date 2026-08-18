Ritik Roshan ajrashgani haqidagi xabarlarni rad etdi: endi u Saba bilan to‘yga tayyorlanmoqda

·2·Madaniyat
Ritik Roshan ajrashgani haqidagi xabarlarni rad etdi: endi u Saba bilan to‘yga tayyorlanmoqda
Qisqacha

Ritik Roshan Saba bilan munosabatlari tugagani haqidagi xabarlarni rad etdi va u bilan turmush qurishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. 52 yoshli aktyor munosabatlari davom etayotganini, biroq nikoh sanasi hali aniq emasligini bildirdi. Uning bu qaroriga 60 yoshli hamkasbi Amir Xondan ilhomlangani haqida xabarlar tarqaldi. Ritik Roshan hozirda Hollivuddagi filmlardan birida suratga tushish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda.

Hind kinosi yulduzi Ritik Roshanning sevgilisi Saba bilan munosabatlari tugagani haqida tarqalgan xabarlar aktyorning o‘zi tomonidan rad etildi. Aksincha, 52 yoshli aktyor u bilan turmush qurishni rejalashtirayotganini ma’lum qildi.

So‘nggi kunlarda Ritik va Saba munosabatlarini tugatgani haqida turli xabarlar tarqalgan edi.

Biroq aktyor bu gaplarni inkor qilib, munosabatlari davom etayotganini bildirdi.

Eng qizig‘i, Ritik Saba bilan nikoh qurish haqida o‘ylayotganini ham ma’lum qildi. Aktyorning so‘zlariga ko‘ra, hozircha nikoh sanasi aniq emas. Uning bu qarorini hamkasbi, 60 yoshli Amir Xondan ilhomlangani haqida ham xabarlar tarqalmoqda.

Ritik va Sabaning to‘yi qachon bo‘lishi esa hozircha ma’lum emas.

Aktyorning shaxsiy hayotidan tashqari, uning ijodiy rejalari ham diqqat markazida. Ritik Roshan hozirda Hollivuddagi filmlardan birida suratga tushish bo‘yicha muzokaralar olib bormoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farangiz Abdazova o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)Farangiz Abdazova o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)Kecha, 12:37Jorjina Rodrigesning to'y taqinchoqlari barchani hayratga soldi: olmoslarining qiymati qancha?Jorjina Rodrigesning to'y taqinchoqlari barchani hayratga soldi: olmoslarining qiymati qancha?Kecha, 06:22Krishtianu Ronaldu nega uyida oddiy to‘y qildi?Krishtianu Ronaldu nega uyida oddiy to‘y qildi?16.08, 23:23Sun’iy intellektsiz Jeki Chan bilan rasmga tushgan bolakay tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi! (video)Sun’iy intellektsiz Jeki Chan bilan rasmga tushgan bolakay tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi! (video)16.08, 18:09Rani Mukerjiga faxriy doktorlik berildi: aktrisa ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Rani Mukerjiga faxriy doktorlik berildi: aktrisa ko‘z yoshlarini tiya olmadi!16.08, 17:17Xamdam Sobirovning «Peshta» klipi rekord sur'atda tomosha qilinmoqda (video)Xamdam Sobirovning «Peshta» klipi rekord sur'atda tomosha qilinmoqda (video)16.08, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!