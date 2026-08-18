Ritik Roshan ajrashgani haqidagi xabarlarni rad etdi: endi u Saba bilan to‘yga tayyorlanmoqda
Ritik Roshan Saba bilan munosabatlari tugagani haqidagi xabarlarni rad etdi va u bilan turmush qurishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. 52 yoshli aktyor munosabatlari davom etayotganini, biroq nikoh sanasi hali aniq emasligini bildirdi. Uning bu qaroriga 60 yoshli hamkasbi Amir Xondan ilhomlangani haqida xabarlar tarqaldi. Ritik Roshan hozirda Hollivuddagi filmlardan birida suratga tushish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda.
Hind kinosi yulduzi Ritik Roshanning sevgilisi Saba bilan munosabatlari tugagani haqida tarqalgan xabarlar aktyorning o‘zi tomonidan rad etildi. Aksincha, 52 yoshli aktyor u bilan turmush qurishni rejalashtirayotganini ma’lum qildi.
So‘nggi kunlarda Ritik va Saba munosabatlarini tugatgani haqida turli xabarlar tarqalgan edi.
Biroq aktyor bu gaplarni inkor qilib, munosabatlari davom etayotganini bildirdi.
Eng qizig‘i, Ritik Saba bilan nikoh qurish haqida o‘ylayotganini ham ma’lum qildi. Aktyorning so‘zlariga ko‘ra, hozircha nikoh sanasi aniq emas. Uning bu qarorini hamkasbi, 60 yoshli Amir Xondan ilhomlangani haqida ham xabarlar tarqalmoqda.
Ritik va Sabaning to‘yi qachon bo‘lishi esa hozircha ma’lum emas.
Aktyorning shaxsiy hayotidan tashqari, uning ijodiy rejalari ham diqqat markazida. Ritik Roshan hozirda Hollivuddagi filmlardan birida suratga tushish bo‘yicha muzokaralar olib bormoqda.
…