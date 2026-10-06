Buxoroda qizini ko‘rishga kelgan 17 yashar yigitni, otasi kaltakladi

·65·Jamiyat
Buxoroda qizini ko‘rishga kelgan 17 yashar yigitni, otasi kaltakladi

Buxoro viloyatida 17 yashar yigit sevgan qizi bilan uchrashish uchun borganida uning otasi va boshqa shaxslar tomonidan kaltaklangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Bolalar ombudsmani ma’lum qilishicha, voqea 28 avgust kuni sodir bo‘lgan. Fuqaro E.R. qizi bilan ko‘rishish uchun kelgan 2009 yilda tug‘ilgan voyaga yetmagan yigitni majburan avtomashinaga o‘tqazib, qarindoshi F.F.ning xonadoniga olib borgan.

U yerda yigit boshqa shaxslar bilan birga kaltaklangan. Sud-tibbiy ekspertizasi natijasida uning tanasining turli qismlarida jarohatlar borligi aniqlangan.

Holat yuzasidan 7 sentyabr kuni E.R. va F.F.ga nisbatan Jinoyat kodeksining odam o‘g‘rilash hamda qasddan badanga o‘rtacha og‘ir shikast yetkazish bilan bog‘liq moddalari asosida jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Ayni vaqtda jinoyat ishi doirasidagi dastlabki tergov harakatlari tuman prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda.

Bolalar ombudsmani voyaga yetmagan jabrlanuvchining sha’ni, qadr-qimmati va manfaatlarini inobatga olgan holda, ish bo‘yicha tasdiqlanmagan ma’lumotlarni tarqatmaslikka chaqirdi.

Shuningdek, Ombudsman bolaning protsessual huquqlari ta’minlanishini kuzatib borishini ma’lum qildi.

Buxoro viloyatiE.R.F.F.avtomashinaga o‘tqazish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mudhish voqea: Qashqadaryoda ota 400 ming so‘m uchun 15 yoshli qizini urib o‘ldirdiMudhish voqea: Qashqadaryoda ota 400 ming so‘m uchun 15 yoshli qizini urib o‘ldirdi5 sentabr 06:18Navoiy viloyatida 2 yoshga to‘lmagan qizini pechda kuydirgan onaga nisbatan sud hukmi o‘qildiNavoiy viloyatida 2 yoshga to‘lmagan qizini pechda kuydirgan onaga nisbatan sud hukmi o‘qildi18 sentabr 12:42Surxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlarSurxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlar28 iyul 11:53Namanganda bir kunda 4 kishi daryoda cho‘kib ketdiNamanganda bir kunda 4 kishi daryoda cho‘kib ketdi29 iyul 00:53Buxoroda hindistonlik talaba kursdoshini noutbukda urib o‘ldirilganlikda ayblanmoqdaBuxoroda hindistonlik talaba kursdoshini noutbukda urib o‘ldirilganlikda ayblanmoqda7 iyul 11:32Buxoroda qadimiy kanalni betonlash loyihasi muhokama qilindi (foto)Buxoroda qadimiy kanalni betonlash loyihasi muhokama qilindi (foto)15 may 16:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi