Mudhish voqea: Qashqadaryoda ota 400 ming so‘m uchun 15 yoshli qizini urib o‘ldirdi

·42·Jamiyat
Mudhish voqea: Qashqadaryoda ota 400 ming so‘m uchun 15 yoshli qizini urib o‘ldirdi

Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida ota 400 ming so‘mni undan so‘ramasdan olgan 15 yoshli qizini o‘qlov bilan kaltaklab, uning o‘limiga sababchi bo‘lgan. Jinoyat ishlari bo‘yicha Koson tuman sudi erkakka 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan.

Sud hujjatlariga ko‘ra, voqea 2025 yil 13 mart kuni sodir bo‘lgan. 1982 yilda tug‘ilgan Q.J. hamyonidagi 3 million so‘mni sanab ko‘rganida 400 ming so‘m kamligini aniqlagan. U avval turmush o‘rtog‘idan pulni kim olganini so‘ragan. Keyinchalik 15 yoshli qizi G. pulni so‘ramasdan olganini tan olgan.

Shundan so‘ng erkak xotini va boshqa farzandlarini xonadan chiqarib yuborgan hamda o‘g‘lidan oshxonadan o‘qlov olib kelishini so‘ragan. O‘qlov bilan qizining qo‘llariga urganida, yog‘och ikkiga bo‘linib ketgan. Shunga qaramay, u kaltaklashni davom ettirgan.

Erkak qizining yuzi va og‘iz sohasiga bir necha marta shapaloq urgan, shuningdek, o‘qlovning singan qismi bilan uning qo‘l va oyoqlariga zarba bergan. Qizning baqirganini eshitgan onasi va ammasi uni himoya qilishga uringan, biroq ota ularni xonadan chiqarib yuborgan.

Keyinchalik erkak qizining orqa va kurak sohalariga ham bir necha marta zarba bergan. Qizning ahvoli yomonlashgach, kaltaklash to‘xtatilgan. Onasi uning yuzini yuvib, kiyimlarini almashtirgan.

Oradan taxminan 10 daqiqa o‘tib, qiz o‘zini yomon his qilib, hushini yo‘qotgan. Ota soat 00:52 da tez yordam chaqirgan. Tibbiyot xodimlari yetib kelganida esa qizning taxminan yarim soat avval vafot etgani aniqlangan.

Voqea joyiga ichki ishlar va prokuratura xodimlari kelib, qizning tanasidagi jarohatlarni qayd etgan. Erkak qizini o‘zi urganini tan olib, singan o‘qlovni huquq-tartibot xodimlariga topshirgan.

Sud-tibbiy ekspertizasi marhumaning tanasida yopiq bosh miya va ko‘krak qafasi shikastlanishi, miya pardalari ostiga qon quyilishi, shuningdek, o‘pka to‘qimalari, qovurg‘alararo mushaklar va teri ostida katta hajmdagi qon quyilishlari mavjudligini aniqlagan.

Q.J. sudda qizini o‘ldirish niyati bo‘lmaganini, uni «tarbiyalamoqchi bo‘lganini» bildirgan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Koson tuman sudi Q.J.ni Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi «d» bandida nazarda tutilgan qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topib, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldiBuxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldiBugun, 06:47"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobiBugun, 01:04Yashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiYashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiKecha, 15:52O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)Kecha, 15:45Yerto‘ladagi akula fermasi: Farg‘onalik fuqaro akula boqayotgani aniqlandi (video)Yerto‘ladagi akula fermasi: Farg‘onalik fuqaro akula boqayotgani aniqlandi (video)Kecha, 15:28Glinka ko‘chasidagi favqulodda holat: Hokimlik gaz sizib chiqishi bo‘yicha rasmiy bayonot berdiGlinka ko‘chasidagi favqulodda holat: Hokimlik gaz sizib chiqishi bo‘yicha rasmiy bayonot berdiKecha, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq