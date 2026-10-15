Chilonzorda kuzatuv kamerasini sindirgan ikki yigit 3 sutkaga qamaldi

·36·Jamiyat
Chilonzorda kuzatuv kamerasini sindirgan ikki yigit 3 sutkaga qamaldi

Toshkent shahrining Chilonzor tumanida ko‘p qavatli uy yo‘lagiga o‘rnatilgan yuzni tanib oluvchi kuzatuv kamerasini tepib sindirgan uch nafar yigit aniqlandi. Ularning ikki nafari sud qarori bilan uch sutkaga ma’muriy qamoqqa olindi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea yarim tunda sodir bo‘lgan. Kamerani sindirgan yigitlardan ikki nafari 2004 va 2005 yillarda tug‘ilgan bo‘lib, uchinchisi voyaga yetmagan. Shuningdek, ularning ikki nafari voqea vaqtida spirtli ichimlik iste’mol qilgan holatda bo‘lgan.

Hodisadan so‘ng profilaktika inspektori tomonidan surishtiruv ishlari olib borilgan. Yigitlarga nisbatan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 183-moddasi — mayda bezorilik hamda 194-moddasi — ichki ishlar organi xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik bo‘yicha ma’muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, sudga yuborilgan.

Sud qaroriga ko‘ra, ikki nafar yigitga uch sutkadan ma’muriy qamoq jazosi tayinlangan. Voyaga yetmagan yigitga nisbatan esa uni maxsus nazoratga olish masalasini ko‘rib chiqish uchun Toshkent shahar hokimligi huzuridagi voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha komissiyaga taqdimnoma kiritilgan.

Qayd etilishicha, yigitlar o‘z qilmishlaridan pushaymon ekanini bildirib, sodir etgan harakatlari uchun kechirim so‘ragan.

Ko‘p qavatli uylarning umumiy foydalanish joylariga o‘rnatilgan kuzatuv kameralari aholi xavfsizligini ta’minlash va hududdagi holatlarni nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega. Bunday qurilmalarni qasddan shikastlash esa nafaqat mulkka zarar yetkazadi, balki uy aholisining xavfsizlik tizimiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

ToshkentChilonzorKuzatuv kamerasiMahalliy sud
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chilonzorda 69 va 77-avtobuslar harakati vaqtincha o‘zgaradiChilonzorda 69 va 77-avtobuslar harakati vaqtincha o‘zgaradi8 oktabr 10:42Chilonzorda harakatlanayotgan mashina ustiga daraxt quladiChilonzorda harakatlanayotgan mashina ustiga daraxt quladi2 oktabr 09:00Taksida g‘alati taklif: ikki talaba atirdan so‘ng o‘zini yomon his qildiTaksida g‘alati taklif: ikki talaba atirdan so‘ng o‘zini yomon his qildi12 sentabr 17:10“Chilonzor” metrosidan Arnasoy ko‘chasigach bo‘lgan yo‘l vaqtincha yopiladi“Chilonzor” metrosidan Arnasoy ko‘chasigach bo‘lgan yo‘l vaqtincha yopiladi6 avgust 16:34Toshkentda 5 daqiqalik yo‘l 2:45 daqiqaga tushdi: yangi yo‘nalish (video)Toshkentda 5 daqiqalik yo‘l 2:45 daqiqaga tushdi: yangi yo‘nalish (video)5 avgust 10:47Toshkentda mast yo‘lovchi avtobus haydovchisiga hujum qildiToshkentda mast yo‘lovchi avtobus haydovchisiga hujum qildi4 avgust 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?