Chilonzorda 69 va 77-avtobuslar harakati vaqtincha o‘zgaradi

·28·O‘zbekiston
Chilonzorda 69 va 77-avtobuslar harakati vaqtincha o‘zgaradi

Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi Al-Xorazmiy ko‘chasining 700 metrlik qismida qurilish-montaj ishlari olib borilishi munosabati bilan transport harakati vaqtincha cheklanadi. Cheklovlar 7 oktyabr soat 22:00 dan 8 oktyabr soat 06:00 gacha, 8 oktyabr soat 22:00 dan 9 oktyabr soat 06:00 gacha hamda 9 oktyabr soat 15:00 dan 11 oktyabr soat 00:00 gacha amal qiladi. Shu davrda 69 va 77-sonli avtobuslarning harakat sxemasi ham o‘zgartiriladi.

69-sonli «Toshkent vokzali — Qaravan-bozor» avtobus yo‘nalishi Qaravan-bozor tomon harakatlanganda Zargarlik ko‘chasi orqali o‘tadi. Qaytish yo‘nalishida esa Zargarlik, Qatortol-2 va Al-Xorazmiy ko‘chalari orqali harakatlanadi.

77-sonli «Chilonzor, 25-mavze — Mahalliy aeroport-3» yo‘nalishidagi avtobuslar esa har ikki tomonga Zargarlik va Qatortol-2 ko‘chalari orqali harakat qiladi.

Haydovchilar va yo‘lovchilarga mazkur vaqt oraliqlarida harakat yo‘nalishidagi vaqtinchalik o‘zgarishlarni inobatga olish tavsiya etilgan.

ChilonzorAl-Xorazmiy ko‘chasi69-sonli avtobus77-sonli avtobusToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chilonzorda harakatlanayotgan mashina ustiga daraxt quladiChilonzorda harakatlanayotgan mashina ustiga daraxt quladi2 oktabr 09:00Taksida g‘alati taklif: ikki talaba atirdan so‘ng o‘zini yomon his qildiTaksida g‘alati taklif: ikki talaba atirdan so‘ng o‘zini yomon his qildi12 sentabr 17:10“Chilonzor” metrosidan Arnasoy ko‘chasigach bo‘lgan yo‘l vaqtincha yopiladi“Chilonzor” metrosidan Arnasoy ko‘chasigach bo‘lgan yo‘l vaqtincha yopiladi6 avgust 16:34Toshkentda 5 daqiqalik yo‘l 2:45 daqiqaga tushdi: yangi yo‘nalish (video)Toshkentda 5 daqiqalik yo‘l 2:45 daqiqaga tushdi: yangi yo‘nalish (video)5 avgust 10:47Toshkentda mast yo‘lovchi avtobus haydovchisiga hujum qildiToshkentda mast yo‘lovchi avtobus haydovchisiga hujum qildi4 avgust 11:54Toshkent yaqinida zilzila sodir bo‘ldiToshkent yaqinida zilzila sodir bo‘ldi31 iyul 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi