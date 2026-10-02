Chilonzorda harakatlanayotgan mashina ustiga daraxt quladi

·29·Jamiyat
Chilonzorda harakatlanayotgan mashina ustiga daraxt quladi

Toshkent shahrining Chilonzor tumanida kutilmagan hodisa sodir bo‘ldi. 1 oktyabr kuni kechasi harakatlanib borayotgan avtomobil ustiga daraxt sinib, qulab tushgan. Hodisa oqibatida tan jarohati olganlar yo‘q.

Bu haqda Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi xabar berdi.

Qayd etilishicha, voqea soat 23:59 da Chilonzor tumani hududidan o‘tuvchi Kichik halqa ko‘chasida ro‘y bergan. Harakat vaqtida singan daraxt to‘satdan yo‘lda ketayotgan avtomobillardan biri ustiga qulab tushgan.

Hodisa haqida xabar tushishi bilan voqea joyiga qutqaruv ekipajlari hamda hamkorlikdagi xizmatlar zudlik bilan yo‘naltirilgan. Mas’ul xodimlar tomonidan zarur tezkor choralar ko‘rilgan.

Olib borilgan ishlar natijasida yo‘lda yuzaga kelgan to‘siqlar bartaraf etilgan. Shundan so‘ng Kichik halqa ko‘chasida avtomobillar harakati qayta tiklangan.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida fuqarolar orasida tan jarohati olganlar qayd etilmagan.

ToshkentChilonzorKichik halqa ko‘chaavtokatastrofa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda Matiz yonib ketdiToshkentda Matiz yonib ketdi9 sentabr 14:35Taksida g‘alati taklif: ikki talaba atirdan so‘ng o‘zini yomon his qildiTaksida g‘alati taklif: ikki talaba atirdan so‘ng o‘zini yomon his qildi12 sentabr 17:10“Chilonzor” metrosidan Arnasoy ko‘chasigach bo‘lgan yo‘l vaqtincha yopiladi“Chilonzor” metrosidan Arnasoy ko‘chasigach bo‘lgan yo‘l vaqtincha yopiladi6 avgust 16:34Toshkentda 5 daqiqalik yo‘l 2:45 daqiqaga tushdi: yangi yo‘nalish (video)Toshkentda 5 daqiqalik yo‘l 2:45 daqiqaga tushdi: yangi yo‘nalish (video)5 avgust 10:47Toshkentda mast yo‘lovchi avtobus haydovchisiga hujum qildiToshkentda mast yo‘lovchi avtobus haydovchisiga hujum qildi4 avgust 11:54Toshkent yaqinida zilzila sodir bo‘ldiToshkent yaqinida zilzila sodir bo‘ldi31 iyul 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh