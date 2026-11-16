Toshkentda beshta kanal bo‘yida 66,55 km sayr yo‘laklari qurilmoqda

1 daqiqa o'qish16
Toshkentda beshta kanal bo‘yida 66,55 km sayr yo‘laklari qurilmoqda

Toshkentda beshta kanal sohilini mustahkamlash, piyodalar yo‘laklari va sayr hududlarini barpo etish ishlari olib borilmoqda. Obodonlashtirish ishlari Bo‘zsuv, Salar, Damashi, Jo‘n va Bo‘rijar kanallarining jami 66,55 kilometrlik qismini qamrab olgan. Bu hududlarda zamonaviy dam olish maskanlari ham tashkil etilmoqda.

Ishlar poytaxtning Yunusobod, Shayxontohur, Yakkasaroy, Chilonzor, Uchtepa, Mirzo Ulug‘bek, Yashnobod, Mirobod, Sergeli, Yangihayot va Olmazor tumanlarida amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, kanallarning muhofaza hududlarida yer maydonlaridan noqonuniy foydalanish holatlarini bartaraf etish choralari ko‘rilmoqda.

Beshta kanalning muhofaza hududida yer uchastkalarini o‘zboshimchalik bilan egallash bo‘yicha 326 ta holat aniqlangan. Ularning umumiy maydoni 11,46 gektarni tashkil etadi.

Aniqlangan holatlarning 275 tasi bo‘yicha, ya’ni 8,41 gektar maydondagi noqonuniy bino va inshootlar allaqachon bartaraf etilgan. Qolgan 51 ta holat bo‘yicha ishlar davom etmoqda. Bartaraf etilgan qonunbuzilishlar aniqlangan holatlarning 84 foiziga teng.

Toshkentda beshta kanal bo‘yida 66,55 km sayr yo‘laklari qurilmoqda
Maqola sizga yoqdimi?
Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan O‘zbekiston yangiliklari