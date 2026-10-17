Turkiyada 8 yil yerto‘lada saqlangan va ikki farzandni dunyoga keltirgan o‘zbekistonlik ayol qutqarildi

·91·Jamiyat
Turkiyada 8 yil yerto‘lada saqlangan va ikki farzandni dunyoga keltirgan o‘zbekistonlik ayol qutqarildi

O‘zbekistonlik ayol Turkiyaga enaga bo‘lib ishlash uchun ketgan, biroq u yerda sakkiz yil davomida tutqunlikda saqlanib, jinsiy ekspluatatsiyaga majburlangan. Ayol O‘zbekistonga qaytarilganida uning vazni atigi 32 kilogramm bo‘lgan. Bu haqda Odam savdosiga qarshi kurashish markazi direktori o‘rinbosari Dilfuza Shodiyeva ma’lumot bergan.

Xabarga ko‘ra, ayol Turkiyada yerto‘lada saqlangan va shu vaqt ichida ikki farzandni dunyoga keltirgan. U politsiya tomonidan o‘tkazilgan maxsus tadbir davomida aniqlangan.

Shodiyevaning ma’lumotlariga ko‘ra, ayolni enagalik ishi va’dasi bilan chet elga olib ketishgan. Xabarda uni o‘z qarindoshi aldab olib chiqib ketgani va keyinchalik sotib yuborgani ham qayd etilgan.

Hozirda jabrlanuvchi va uning farzandlariga zarur yordam ko‘rsatilmoqda. Xabarda ayolning katta farzandi bog‘chaga joylashtirilgani, kichik farzandining hujjatlarini tiklash ishlari olib borilayotgani aytilgan.

Dilfuza ShodiyevaOdam savdosiga qarshi kurashish markaziTurkiyajinsiy ekspluatatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda chaqalog‘ini 12 million so‘mga sotmoqchi bo‘lgan er-xotin jazolandiQashqadaryoda chaqalog‘ini 12 million so‘mga sotmoqchi bo‘lgan er-xotin jazolandi9 oktabr 15:12Yashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiYashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildi4 sentabr 15:52Chirchiqda «Bo‘zsuv» kanaliga tushib ketgan ayol qutqarildiChirchiqda «Bo‘zsuv» kanaliga tushib ketgan ayol qutqarildi29 iyun 09:50Xatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldiXatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldi7 iyul 11:57Namangan viloyatida hojatxonaga tushib ketgan bola qutqarildiNamangan viloyatida hojatxonaga tushib ketgan bola qutqarildi23 may 15:0410 yillik kutuvdan so‘ng 3 egizak dunyoga keldi10 yillik kutuvdan so‘ng 3 egizak dunyoga keldi16 iyul 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?