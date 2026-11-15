Ona badduosidan qo‘rqish kerakmi? Farzandlar ko‘pincha kech anglaydigan bir haqiqat bor

4 daqiqa o'qish39
Ona badduosidan qo‘rqish kerakmi? Farzandlar ko‘pincha kech anglaydigan bir haqiqat bor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ona qalbini og‘ritish va uning haqqiga beparvo bo‘lish katta ma’naviy xato hisoblanadi, chunki ko‘plab farzandlar bu qadrni faqat uni yo‘qotish xavfi paydo bo‘lganda anglaydi.
  • Ona jimligi uning mehri tugaganini emas, balki ruhan charchaganini anglatishi mumkin, shuning uchun farzand uning ko‘nglini asrash va roziligini topishga intilishi shart.
  • Islom ta’limotida ota-onaga yaxshilik qilish, ularga «uf» demaslik va hurmat bilan muomala qilish buyurilgan.

Ona farzandi uchun kechalari bedor bo‘ladi, uning tashvishini o‘z dardidan ustun qo‘yadi, hatto o‘z ehtiyojlaridan kechadi. Ammo farzand ulg‘aygach, ba’zan uning eng oddiy gaplariga ham quloq solmay qo‘yadi. Ona esa bu og‘riqni har doim ham ovoz chiqarib bildirmaydi. Eng achinarlisi, ayrim farzandlar onasining ko‘ngli qanchalik og‘riyotganini faqat uni yo‘qotish xavfi paydo bo‘lganda anglaydi.

Odam hayotida ko‘plab insonlarni uchratadi. Kimdir quvonchli kunlarida yonida bo‘ladi, kimdir qiyinchilikda qo‘llab-quvvatlaydi, yana kimdir vaqt o‘tishi bilan hayot yo‘lidan uzoqlashadi. Ammo ona mehrining o‘rnini hech kim bosa olmaydi.

Ona farzandini dunyoga keltirishdan boshlab uning har bir qadamini yuragi bilan his qiladi. Uning kasal bo‘lishi — ona uchun dard, muvaffaqiyati — quvonch, xatosi esa tashvishdir. Farzand ulg‘ayib, o‘z hayotini qurganidan keyin ham ona qalbidagi bu mehr kamaymaydi.

Biroq hamma farzand ham bu mehrning qadriga o‘z vaqtida yetavermaydi.

Ona yig‘laganda, farzand buni har doim ham ko‘rmaydi

Ba’zan farzand onasining gapini ikki qilganini oddiy hol deb biladi. Uning maslahatini eskicha qarash, tanbehini esa ortiqcha aralashuv sifatida qabul qiladi.

Ona esa ko‘pincha janjal chiqarmaslik uchun jim qoladi. O‘z dardini ichiga yutadi, ko‘z yoshlarini farzandiga bildirmaslikka harakat qiladi.

Ammo jimlik har doim ham rozilikni anglatmaydi. Ba’zan ona farzandining ko‘ngliga ozor yetkazmaslik uchun o‘z og‘rig‘ini yashiradi.

Farzand esa uning bu sabrini tushunish o‘rniga, go‘yo hech narsa bo‘lmagandek hayotini davom ettiradi.

Ona duo qilishni to‘xtatsa, bu nimani anglatadi?

Ona duosi haqida xalqimiz orasida ko‘plab hikmatli gaplar bor. Chunki farzandi uchun samimiy niyat qilgan, uning baxti va omonligini tilagan onaning duosi inson uchun ulkan ma’naviy tayanchdir.

Ammo bir holat borki, u har qanday farzandni o‘ylantirishi kerak: ona avvalgidek gapirmay qo‘ysa, maslahat berishdan charchasa, farzandining xatolariga aralashishni ham istamasa-chi?

Bu uning mehri tugaganini anglatmasligi mumkin. Balki u ko‘p marta tushuntirishga urinib, natija ko‘rmagani uchun ruhan charchagandir.

Shuning uchun farzand onasining jimligini beparvolik deb qabul qilmasligi kerak. Uning ko‘nglida nima kechayotganini so‘rash, dardini tinglash va munosabatlarni tiklashga harakat qilish muhim.

Ona badduosi haqidagi ogohlantirishning ma’nosi nimada?

Xalq orasida «Onaning badduosidan qo‘rq» degan gap bejiz aytilmaydi. Bu ibora farzandni qo‘rqitish uchun emas, balki ona qalbini og‘ritishning qanchalik og‘ir ma’naviy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini eslatish uchun xizmat qiladi.

Islom ta’limotida ota-onaga yaxshilik qilish, ularni hurmatlash va ayniqsa, onaga mehr-e’tibor ko‘rsatishga katta ahamiyat beriladi. Qur’oni karimda insonga ota-onasiga yaxshilik qilish buyurilib, ularga hatto «uf» demaslik, ular bilan hurmat bilan muomala qilish ta’kidlangan.

Shu bilan birga, biror insonning badduosi albatta qabul bo‘ladi yoki muayyan musibat aynan shu duo sababli yuz beradi, deb qat’iy aytish to‘g‘ri emas. Bu borada hukm chiqarish insonning qo‘lida emas. Ammo onani ranjitish, uning haqqiga beparvo bo‘lish va ko‘nglini og‘ritishning o‘zi katta ma’naviy xatodir.

Farzand onasining qadriga qachon yetadi?

Afsuski, ba’zi insonlar onasining qadrini u bilan bir dasturxonda o‘tirib, suhbatlashib, holidan xabar olib yurganida emas, balki u endi yonida bo‘lmaganida anglaydi.

O‘shanda bir vaqtlar javob berishga eringan telefon qo‘ng‘iroqlari, eshitishni istamagan nasihatlar, ortiqcha deb hisoblangan savollar eng qimmat xotiralarga aylanadi.

«Bugun ovqat yedingizmi?», «Qayerdasiz?», «O‘zingizni ehtiyot qiling», degan oddiy gaplar ham ona mehrining bir ko‘rinishi ekanini inson ba’zan juda kech tushunadi.

Shuning uchun ona tirikligida uning holidan xabar olish, bir piyola choy ustida suhbatlashish, qo‘lidan kelsa xizmatini qilish va duosini olish kerak.

Ona ko‘nglini og‘ritmaslik uchun nimalarga e’tibor berish lozim?

  • Gapini bo‘lmang. Uning fikri sizga eskicha tuyulsa ham, oxirigacha tinglang.

  • Ovozingizni ko‘tarmang. Jahl ustida aytilgan bir og‘iz og‘ir so‘z ona qalbida uzoq saqlanishi mumkin.

  • Holidan tez-tez xabar oling. Buning uchun katta sovg‘a yoki alohida sabab kerak emas.

  • Vaqt ajrating. Ona uchun farzandining bir necha daqiqa samimiy suhbati ham katta baxt bo‘lishi mumkin.

  • Uzr so‘rashdan uyalmang. Agar ko‘nglini og‘ritgan bo‘lsangiz, xatoni tan olib, kechirim so‘rang.

  • Mehringizni yashirmang. «Sizni yaxshi ko‘raman», degan so‘zni aytish uchun maxsus kunni kutmang.

Eng og‘ir pushaymon — aytib ulgurilmagan mehr

Ona farzandidan boylik, mansab yoki qimmatbaho sovg‘alarni kutishi shart emas. Ko‘pincha uning istagi juda oddiy: farzandi sog‘ bo‘lsin, yo‘li ochiq bo‘lsin, uni unutmasin va ko‘nglini og‘ritmasin.

Ona farzandi uchun qancha duo qilganini sanamaydi. Uning har bir muvaffaqiyatidan quvonadi, har bir muammosini o‘z tashvishidek qabul qiladi.

Shunday ekan, farzand ham onasining mehrini oddiy hol deb bilmasligi kerak. Uning duosini olishga intilish, roziligini topish va ko‘nglini asrash — farzandlik burchining eng muhim qismlaridan biridir.

Ona tirik ekan, uning yoniga borish, bag‘riga bosish, holidan xabar olish va «Sizni yaxshi ko‘raman» deyish imkoniyati bor. Bu imkoniyatni ertangi kunga qoldirmang. Chunki ba’zan inson butun umri davomida birgina «Onajon, kechiring» degan so‘zni aytish uchun fursat izlab qolishi mumkin.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari