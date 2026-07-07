Xatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldi
Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida noqonuniy oltin qazishga uringan fuqarolar bilan bog‘liq xavfli hodisa sodir bo‘ldi. Qazilgan chuqurga tushib, tuproq ostida qolgan uch nafar shaxsning barchasi qutqarildi.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari ikki nafar fuqaroni chiqarib olgan bo‘lsa, yana bir kishi ular yetib kelguniga qadar mahalliy aholi yordamida qutqarilgan.
Hodisa tog‘li hududda sodir bo‘ldi
Voqea 7 iyul kuni soat 04:22 atrofida Xatirchi tumanidagi «Angidon» MFY, Quvray qishlog‘ining tog‘li hududida yuz bergan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, to‘rt nafar fuqaro noqonuniy ravishda oltin qazib olish maqsadida kon hududiga borgan.
Uch kishi chuqurlikda qolib ketdi
Qazish ishlari vaqtida ulardan uch nafari noqonuniy qazilgan chuqurlikka tushib, tuproq ostida qolgan.
Tashqarida bo‘lgan to‘rtinchi fuqaro zudlik bilan atrofdagilarga hamda Navoiy viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar bergan.
Bir kishi mahalliy aholi yordamida qutqarildi
Qutqaruvchilar voqea joyiga yetib kelguniga qadar mahalliy aholi va tashqarida qolgan sherigining sa’y-harakatlari bilan jabrlanganlardan biri chuqurlikdan chiqarib olingan.
Keyinroq FVB qutqaruvchilari tuproq ostida qolgan yana ikki nafar fuqaroni ham xavfsiz joyga olib chiqqan.
Qutqarilganlar shifoxonaga yuborildi
Barcha jabrlanganlarga dastlabki tibbiy yordam ko‘rsatilib, ular tegishli tibbiyot muassasasiga yuborilgan.
Hodisa yuzasidan belgilangan tartibda tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Bu voqea noqonuniy va xavfsizlik qoidalariga rioya etilmagan qazish ishlari inson hayoti uchun qanchalik katta xavf tug‘dirishini yana bir bor ko‘rsatdi.
…