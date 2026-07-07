Xatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldi

·44·Jamiyat
Xatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldi

Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida noqonuniy oltin qazishga uringan fuqarolar bilan bog‘liq xavfli hodisa sodir bo‘ldi. Qazilgan chuqurga tushib, tuproq ostida qolgan uch nafar shaxsning barchasi qutqarildi.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari ikki nafar fuqaroni chiqarib olgan bo‘lsa, yana bir kishi ular yetib kelguniga qadar mahalliy aholi yordamida qutqarilgan.

Hodisa tog‘li hududda sodir bo‘ldi

Voqea 7 iyul kuni soat 04:22 atrofida Xatirchi tumanidagi «Angidon» MFY, Quvray qishlog‘ining tog‘li hududida yuz bergan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, to‘rt nafar fuqaro noqonuniy ravishda oltin qazib olish maqsadida kon hududiga borgan.

Uch kishi chuqurlikda qolib ketdi

Qazish ishlari vaqtida ulardan uch nafari noqonuniy qazilgan chuqurlikka tushib, tuproq ostida qolgan.

Tashqarida bo‘lgan to‘rtinchi fuqaro zudlik bilan atrofdagilarga hamda Navoiy viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar bergan.

Bir kishi mahalliy aholi yordamida qutqarildi

Qutqaruvchilar voqea joyiga yetib kelguniga qadar mahalliy aholi va tashqarida qolgan sherigining sa’y-harakatlari bilan jabrlanganlardan biri chuqurlikdan chiqarib olingan.

Keyinroq FVB qutqaruvchilari tuproq ostida qolgan yana ikki nafar fuqaroni ham xavfsiz joyga olib chiqqan.

Qutqarilganlar shifoxonaga yuborildi

Barcha jabrlanganlarga dastlabki tibbiy yordam ko‘rsatilib, ular tegishli tibbiyot muassasasiga yuborilgan.

Hodisa yuzasidan belgilangan tartibda tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Bu voqea noqonuniy va xavfsizlik qoidalariga rioya etilmagan qazish ishlari inson hayoti uchun qanchalik katta xavf tug‘dirishini yana bir bor ko‘rsatdi.

XatirchiNavoiy viloyatiVazifali vaziyatlar vazirligiQuvrayAngidon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda issiqlik 42 darajagacha ko‘tariladiO‘zbekistonda issiqlik 42 darajagacha ko‘tariladiBugun, 12:24O‘zbekistonda uy-joy bozori keskin jonlandiO‘zbekistonda uy-joy bozori keskin jonlandiBugun, 12:22Toshkentda Spark avtomashinasini olib qochgan shaxs qo‘lga olindiToshkentda Spark avtomashinasini olib qochgan shaxs qo‘lga olindiBugun, 11:51Onlayn qimor deb Spark o‘g‘irlagan yigit Toshkentda ushlandiOnlayn qimor deb Spark o‘g‘irlagan yigit Toshkentda ushlandiBugun, 11:49Navoiyda noqonuniy oltin qazish chog‘ida 3 kishi kon ostida qoldiNavoiyda noqonuniy oltin qazish chog‘ida 3 kishi kon ostida qoldiBugun, 11:46Chorvoqda kam uchraydigan to‘liq kamalak tasvirga olindiChorvoqda kam uchraydigan to‘liq kamalak tasvirga olindiBugun, 11:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi