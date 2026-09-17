Namanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Namanganlik ikki ayol, ulardan biri muqaddam sudlangan, ikki qizni Turkiyaga fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan.
- Ular qizlarning Antaliyada topadigan daromadining 50 foizini olmoqchi bo‘lgan.
- Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari Chust tumani hududida ularni Toshkent aeroportiga olib ketayotgan vaqtda qo‘lga olgan.
- Bu voqea odam savdosining oldi olinganini va bunday jinoyatlarga qarshi kurashning muhimligini ko‘rsatadi.
O‘zbekistonda odam savdosi, yoshlarni aldov yo‘li bilan xorijga jinsiy ekspluatatsiya uchun yuborishga qaratilgan jinoiy harakatlarga qarshi kurash doirasida navbatdagi shov-shuvli jinoyatning oldi olindi. Namangan viloyatida ikki nafar mahalliy qizning ishonchiga kirib, ularni Turkiyaning Antaliya shahriga fohishalik bilan shug‘ullanish uchun yuborishni rejalashtirgan ikki ayol fosh etildi. Namangan viloyatining Davlatobod tumanida istiqomat qiluvchi ushbu shaxslar qizlarni mo‘may daromad va xorijdagi jozibali hayot va’dalari bilan chuv tushiribgina qolmay, ularning Antaliyada nomussiz mehnat ortidan topadigan pullarining naqd 50 foizini muntazam ravishda tortib olishni maqsad qilgan.
Jinoiy guruh qizlarni «Toshkent — Antaliya» aviareysi orqali uchirib yuborish maqsadida poytaxt aeroporti tomon olib ketayotgan vaqtda Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan Chust tumani hududida o‘tkazilgan maxsus tezkor tadbirda to‘xtatib qolindi. Surishtiruvlar jarayonida gumonlanuvchi ayollardan biri muqaddam aynan shunday og‘ir jinoyat uchun sudlangani, biroq bundan o‘ziga tegishli xulosa chiqarmasdan qayta jinoyat yo‘liga kirgani oydinlashdi.
Xo‘sh, jinoyatchilar yosh qizlarni qanday aldovlar bilan o‘z domiga ilintirgan, maxsus xizmatlar ushbu kanalni qanday fosh qildi va xotin-qizlarni odam savdosi qurboniga aylanishdan asrash uchun qanday ogohlik zarur?
«Toshkent aeroporti sari yo‘l va Chustdagi qo‘lga olish»: Tezkor tadbir tafsilotlari
DXX va Ichki ishlar organlari tomonidan o‘tkazilgan muvaffaqiyatli operatsiya jihatlari:
Ishonchga kirish sxemasi: Davlatobod tumanida yashovchi ikki ayol namanganlik qizlarning moddiy yoki ijtimoiy qiyinchiliklaridan foydalanib, ularga Turkiyada yengil va katta pul topishni va’da qilgan;
«50 foizlik ulush» sharti: Tergov materiallariga ko‘ra, gumonlanuvchilar qizlarni Antaliya shahriga yetkazib qo‘yish va ularning fohishalik orqali topadigan barcha daromadlarining yarmini o‘zlashtirib borishni rejalashtirgan;
Chustdagi reyd: Jabrlanuvchilarni «Toshkent — Antaliya» yo‘nalishidagi samolyotga o‘tkazish uchun poytaxt sari harakatlanayotgan avtomashina Chust tumani hududida tezkor kuchlar tomonidan to‘xtatilib, jinoyatga nuqta qo‘yildi;
Retsidiv jinoyatchi: Qo‘lga olingan ayollardan biri ilgari ham odam savdosi va shu kabi qonunga xilof harakatlari uchun sudlanib, jazo o‘tab chiqqani aniqlandi.
Odam savdosi tuzog‘i: Antaliya niqobi ostidagi qullik
Ekspertlar va huquq-tartibot organlarining xorijga jinsiy ekspluatatsiya bo‘yicha tahlili:
Pasportlarni olib qo‘yish xavfi: Chet elga bunday norasmiy va shubhali kanallar orqali olib ketilgan qizlar ko‘pincha Antaliyaga yetib borishi bilan hujjatlari tortib olinib, chinakam qarz qulligiga tushiriladi;
«Qarzdorlik» qopqoni: Jinoyatchilar yo‘lkira, viza va yashash xarajatlarini bahona qilib, jabrlanuvchilar bo‘yniga sun’iy qarzlar yuklaydi va ularni ruhiy hamda jismoniy bosim ostida ushlab turadi;
Tibbiy va shaxsiy xavfsizlikning yo‘qligi: Noqonuniy fohishalikka jalb etilgan shaxslar xorijda hech qanday huquqiy himoyaga ega bo‘lmay, zo‘ravonlik va og‘ir kasalliklar xavfi ostida yashashga majbur bo‘ladi.
Huquqiy oqibatlar va jamiyat uchun muhim saboq
Odam savdosiga qarshi kurash bo‘yicha xulosalar:
Muqarrar jinoiy jazo: O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining odam savdosi bilan bog‘liq tegishli moddalari bo‘yicha gumonlanuvchilarga nisbatan uzoq yillik ozodlikdan mahrum etish jazosi kutilmoqda;
Takroriy jinoyat uchun og‘irroq hukm: Muqaddam sudlangan shaxsning yana shu ishni takrorlashi sud tomonidan jazoni og‘irlashtiruvchi asosiy holat sifatida baholanadi;
Oila va mahalla sergakligi: Yosh xotin-qizlarning xorijga shubhali «ishga taklif»lariga uchib qolishining oldini olishda yaqinlar va mahalla faollarining nazorati muhim ahamiyat kasb etadi.
Maxsus xizmatlarning o‘z vaqtida ko‘rgan tezkor choralari ikki nafar yosh qizni chet eldagi tuzalmas fojia va qullik changalidan asrab qoldi hamda odam savdosi bilan shug‘ullanuvchi har qanday jinoyatchi jazosiz qolmasligini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, odam savdosi va yosh qizlarni xorijga aldov yo‘li bilan yuborishga uringan, ayniqsa ilgari sudlanib yana shu ishni takrorlagan jinoyatchilarga nisbatan jazo choralarini qonunchilikda yanada kuchaytirish kerakmi? Yoshlarni bunday xavfli tuzoqlardan asrash uchun qanday tushuntirish ishlarini kuchaytirish lozim? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamiyatimiz xavfsizligi hamda qizlarimiz kelajagiga bevosita daxldor ushbu muhim ogohlantiruvchi xabar tahlilini barcha yaqinlaringiz, oila a’zolaringiz va do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…