Andijonda haydovchi rulda uxlab qolib, Damas'ni ag‘darib yubordi

·4·Jamiyat
Andijonda haydovchi rulda uxlab qolib, Damas'ni ag‘darib yubordi

Andijon viloyatining Asaka tumanida haydovchi rulda uxlab qolishi oqibatida Damas avtomashinasi daraxtga urilib, ag‘darildi. Hodisa 17 oktyabr kuni soat 23:00 larda «Asaka — Quva» yo‘lining Niyozbotir mahallasi hududidan o‘tgan qismida sodir bo‘lgan.

Ma’lum qilinishicha, 2004 yilda tug‘ilgan haydovchi harakat vaqtida uxlab qolgan va boshqaruvni yo‘qotgan. Avtomobil yo‘l chetidagi daraxtga urilib, ag‘darilib ketgan.

Hodisa oqibatida hech kim jarohat olmagan, ammo mashinaga texnik zarar yetgan. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda.

YHXB haydovchilarni charchagan yoki uyqusiz holatda mashina boshqarmaslikka chaqirdi. Uyqu bosganda xavfsiz joyda to‘xtab, dam olish tavsiya etildi.

Andijon viloyatiAsaka tumaniDamas avtomashinasiTransport xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent ko‘chalarida yangi tartib: velosiped va samokatlar uchun maxsus yo‘laklar paydo bo‘ldiToshkent ko‘chalarida yangi tartib: velosiped va samokatlar uchun maxsus yo‘laklar paydo bo‘ldi21 sentabr 11:24Samarqandda «Malibu» piyodalar o‘tish joyidagi odamlarni yanchib ketishiga bir bahya qoldiSamarqandda «Malibu» piyodalar o‘tish joyidagi odamlarni yanchib ketishiga bir bahya qoldi12 sentabr 07:21Damas'da 11 nafar bog‘cha bolasini olib ketayotgan haydovchiga chora ko‘rildiDamas'da 11 nafar bog‘cha bolasini olib ketayotgan haydovchiga chora ko‘rildi13 oktabr 05:15Navoiyda rulda uxlab qolish ayanchli fojia bilan yakunlandiNavoiyda rulda uxlab qolish ayanchli fojia bilan yakunlandi19 iyun 02:26Jizzaxda ikkita Damas'da 56 nafar bog‘cha bolasi tashilayotgani aniqlandiJizzaxda ikkita Damas'da 56 nafar bog‘cha bolasi tashilayotgani aniqlandi25 sentabr 12:52Bir «Damas»da 17 bola: Qiziltepada xavfli holat aniqlandiBir «Damas»da 17 bola: Qiziltepada xavfli holat aniqlandi26 iyul 06:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?