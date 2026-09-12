Samarqandda «Malibu» piyodalar o‘tish joyidagi odamlarni yanchib ketishiga bir bahya qoldi
Samarqand shahri ko‘chalaridan birida tungi vaqtda sodir bo‘lgan dahshatli holat butun jamoatchilikni larzaga soldi. Kuzatuv kamerasi obyektiviga muhrlangan tasvirlarda belgilangan piyodalar o‘tish joyidan («zebra») xotirjam o‘tayotgan bir necha nafar begunoh fuqaro, jumladan ayollar va yoshlarning hayoti qil ustida qolgani yaqqol ko‘rinadi. Yuqori tezlikda uchib kelgan qora rangli «Malibu» avtomobili haydovchisi piyodalar yo‘lida hatto tormoz bosishga ham urinmay, odamlarning biqinidan shiddat bilan o‘tib ketgan. Agar yo‘lovchilarning chaqqonligi va tasodifiy bir soniyalik to‘xtash bo‘lmaganida, shahar markazida ommaviy qurbonlar bilan tugaydigan dahshatli fojia yuz berishi muqarrar edi. Xo‘sh, tungi soat 22:15 da sodir bo‘lgan bu voqea tafsilotlari qanday, kamera tasvirlari nimalarni ko‘rsatmoqda va «uchar» haydovchiga nisbatan qanday jazo kutilmoqda?
Soat 22:15 dagi dahshat: Kamera kadrlaridagi bir necha santimetrlik mo‘jiza
Kuzatuv kameralarida muhrlangan xronologiya haqiqiy triller sahnasini eslatadi:
Belgilangan piyodalar yo‘lagi: Bir guruh fuqarolar, jumladan yoshlar va ayollar tungi soat 22:15 atrofida barcha qoidalarga rioya qilgan holda piyodalar o‘tish yo‘lakchasidan ko‘chaning narigi tomoniga o‘ta boshlagan;
«Uchar» tezlik va tormozsiz harakat: Tasvirlardan ko‘rinib turibdiki, katta tezlikda yaqinlashib kelgan «Malibu» yo‘l chizig‘i oldida tezlikni umuman pasaytirmagan va piyodalarga yo‘l berish qoidasini pisand qilmagan;
Atigi bir necha santimetr: Mashina piyodalardan atigi bir necha santimetr masofada uchib o‘tgan. Guruhdagi odamlar vahima ichida chetga qochishga ulgurgan, ortda qolgan yo‘lovchilar esa shok holatida taxtadek qotib qolgan;
To‘xtamasdan qochib ketish: Haydovchi bir necha inson hayotiga deyarli nuqta qo‘yayozganini ko‘ra-bila turib, to‘xtash o‘rniga tezlikni oshirib, qorong‘ilik qa’riga g‘oyib bo‘lgan.
«Zebra» nega xavfsiz bo‘lmay qolmoqda? Yo‘llardagi jazosizlik hissi
Ushbu hodisa Samarqand va umuman respublika yo‘llaridagi piyodalar xavfsizligi muammosini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi:
Piyodalar o‘tish joyiga hurmatsizlik: Yo‘l harakati qoidalariga ko‘ra, tartibga solinmagan piyodalar o‘tish joyiga yaqinlashganda haydovchi tezlikni sekinlashtirishi va odamlarga yo‘l berishi shart bo‘lsa-da, «uchar» haydovchilar bu normani ochiqchasiga oyoqosti qilmoqda;
Tungi poygalar xavfi: Ayniqsa kechki vaqtlarda ko‘chalar bo‘shab qolgach, ayrim haydovchilar shahar markazini avtodromga aylantirib, aholi osoyishtaligi va hayotiga ochiq tahdid solmoqda;
Kameralar va videodalillar: Baxtli tasodif tufayli hech kim jarohatlanmagan bo‘lsa-da, hodisa joyidagi sifatli videokuzatuv yozuvlari qoidabuzar transport vositasini va uning davlat raqamini aniqlash uchun yetarli asos hisoblanadi.
Haydovchini nima kutmoqda? IIB va YHXXga murojaat
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu kadrlar keng jamoatchilikning jiddiy g‘azabiga sabab bo‘ldi:
Shaxsini zudlik bilan aniqlash talabi: Muxlislar va shahar aholisi Samarqand viloyati IIB YHXBdan videodagi transport vositasi va uning haydovchisini tezkorlik bilan topishni talab qilmoqda;
Qattiq javobgarlik: Bunday harakat shunchaki qoidabuzarlik emas, balki atrofdagilar hayotiga qasddan xavf tug‘dirish sifatida malakalanishi va haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilishgacha bo‘lgan qat’iy choralar ko‘rilishi kerakligi ta’kidlanmoqda;
Jazoning muqarrarligi: Yo‘llardagi bunday beboshlik faqat keskin jazo choralari va jamoatchilik nazorati orqaligina jilovlanishi mumkin.
Bir soniyalik e’tiborsizlik yoki kibr bir necha oilaning umrbod fojiasiga aylanishi mumkin edi. Samarqanddagi ushbu voqea barcha haydovchilarga tezlikni pasaytirish va piyodalar hayotini asrash bo‘yicha navbatdagi og‘ir va jiddiy ogohlantirish bo‘ldi.
Sizningcha, piyodalar o‘tish joylarida odamlarga yo‘l bermay, ularning hayotini qil ustida qoldiradigan «uchar» haydovchilarga qanday qat’iy jazo tayinlanishi kerak — jarimani bir necha barobar oshirishmi yoki ularni uzoq muddatga haydovchilik huquqidan mahrum etish lozimmi? O‘z mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yo‘llarda ogohlikni oshirish, mas’uliyatsiz haydovchilarni tartibga chaqirish uchun ushbu tahliliy xabarni keng ulashing!
…