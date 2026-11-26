Xorazmda mast erkak metan zapravkada qarovsiz qoldirilgan Damas'ni olib qochdi
Xorazm viloyatining Urganch tumanida metan gaz quyish shoxobchasining kutish maydonida qarovsiz qoldirilgan Damas avtomobili olib qochildi. Uni mast holatda boshqargan 28 yoshli erkak qo‘lga olindi. Bu haqda IIV huzuridagi Tergov departamenti xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, hodisa 2026 yil 14 noyabr kuni sodir bo‘lgan. 2000 yilda tug‘ilgan J.J. o‘ziga tegishli Damas avtomobilini Urganch tumani Anjirchilar mahallasi hududidagi metan gaz quyish shoxobchasining kutish maydonida ochiq va qarovsiz qoldirgan.
Bundan foydalangan noma’lum shaxs avtomobilni olib qochgan. Holat yuzasidan murojaat kelib tushgach, tergov-tezkor guruhi voqea joyiga yetib borgan. Atrofdagi binolarga o‘rnatilgan kuzatuv kameralari yozuvlari ham o‘rganilgan.
Olib borilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida Damas avtomobilini olib qochgan shaxs 1998 yilda tug‘ilgan N.J. ekani aniqlangan.
Tergovda aniqlanishicha, u avtomobilni mast holatda olib qochib, Yangibozor tumani hududidagi «SAM MOY 222» avtomobillarni yuvish shoxobchasi yonida qulflangan holda qoldirgan va o‘zi noma’lum tomonga yashiringan.
Mazkur holat yuzasidan N.J.ga nisbatan Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi (transport vositasini olib qochish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanilgan.
Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…