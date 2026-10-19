“Katta uy qurdingiz, qimmat mashina oldingiz... Xo‘sh, keyin-chi?”: O‘yga soluvchi mulohaza

·0·Jamiyat
“Katta uy qurdingiz, qimmat mashina oldingiz... Xo‘sh, keyin-chi?”: O‘yga soluvchi mulohaza

Shiddat bilan oqib borayotgan zamonamizda insonlar moddiy boylik, martaba va ko‘z-ko‘z qilish poygasiga shu qadar sho‘ng‘ib ketishdiki, natijada eng muhim qadriyat — o‘zligini va hayotning asl mazmunini unutib qo‘yishmoqda. Ko‘pchilik butun umrini tashqaridan chiroyli ko‘rinishga, odamlarning maqtovini olishga sarflaydi, ammo bir lahza to‘xtab, bu narsalarning haqiqiy umri qanchaligini o‘ylab ko‘rmaydi.

Har birimiz o‘z-o‘zimizga berishimiz shart bo‘lgan oddiy, ammo vijdonni uyg‘otuvchi bir necha savol bor.

Hisob-kitob vaqti: Biz intilayotgan matohlarning umri qancha?

Hayotimiz mazmuniga aylanib qolgan moddiy yutuqlar aslida juda qisqa va o‘tkinchidir:

  • Qahramonona qurilgan ulkan imoratlar: Yillar davomida sog‘liq va asab evaziga qad rostlagan hashamatli koshonalar ko‘pi bilan 50 yoki 100 yil turadi, keyin esa boshqalarga qoladi;

  • Eng so‘nggi rusumdagi qimmatbaho mashina: Qanchalik faxr bilan haydalmasin, uning zavqi 5–10 yilda eskiradi yoki qiymatini yo‘qotadi;

  • Hammani qoyil qoldirgan dabdabali to‘y: Butun umr yiqqan pulni bir kunda sarflab qilingan marosim bir kechada o‘tadi-ketadi, ertasiga esa odamlar o‘z tashvishi bilan ovora bo‘lib, uni unutadi;

  • Yillab yig‘ilgan millionlar: Yillar davomida misqollab jamg‘arilgan boylikni birorta favqulodda holat, kasallik yoki xato tufayli bir soniyada sarflab yuborish hech gap emas;

  • Insonning o‘z umri: Dunyoni zabt etmoqchi bo‘lgan odamning o‘zi bu olamda bor-yo‘g‘i 70–80, nari borsa 100 yil yashaydi.

Vaqtinchalik matohlar va unutilgan abadiyat

Agar barcha narsaning muddati va tugash nuqtasi shu qadar aniq ekan, nima uchun o‘tkinchi soyalar ortidan quvib, haqiqiy abadiy hayotimizni va ruhiy xotirjamligimizni boy beryapmiz?

  • Oxiratni unutish xavfi: Cho‘ntakdagi boylikni ko‘paytirishga berilib, qalb boyligini va ertangi kun oldidagi mas’uliyatni unutib qo‘yish eng katta yutqaziqdir;

  • Mehr-oqibatning qadrsizlanishi: Muvaffaqiyat ortidan chopaman deb keksa ota-onamizning holidan xabar olmay qo‘ydik, farzandlarimizning samimiy kulgisi va ular bilan suhbatlashishga «vaqt topmadik».

Yaqinlarga vaqt ajratishning eng to‘g‘ri fursati — HOZIR

Dunyoga hech kim ikki marta kelmaydi. Vaqt o‘tib, qo‘limizda barcha moddiy boyliklar bo‘lishi mumkin, ammo yonimizda bizni chin dildan sevadigan insonlar bo‘lmasligi xavfi bor:

  • Bugun ota-onangizga qo‘ng‘iroq qilib, ularni yaxshi ko‘rishingizni ayting;

  • Farzandingizni bag‘ringizga bosib, unga qimmatbaho o‘yinchoq emas, o‘z e’tiboringizni ulashing;

  • Halol yashash va soddalikda ulkan hikmat borligini yodda tuting.

O‘tkinchi dunyo matohlari uchun emas, ortda qoladigan ezgu nom va yaqinlar yuzidagi tabassum uchun yashash — hayotning eng oliy maqsadidir.

Maddiy boylikVaqtMa’naviy qadriyatlarHayotning ma’nosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda “kiberbunker” fosh etildi: fuqarolarni “aksiya” bilan chuv tushirgan guruh ushlandiToshkentda “kiberbunker” fosh etildi: fuqarolarni “aksiya” bilan chuv tushirgan guruh ushlandi30 sentabr 11:56Erkatoy qizga uylanish kerakmi? Baxtli oilaning kutilmagan siriErkatoy qizga uylanish kerakmi? Baxtli oilaning kutilmagan siri13 oktabr 15:12Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)15 sentabr 19:40«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri20 sentabr 18:082026 yilgi paxta mavsumida qo‘l terimi uchun 2 000 so‘mdan to‘lanadi2026 yilgi paxta mavsumida qo‘l terimi uchun 2 000 so‘mdan to‘lanadi18 sentabr 23:07Surxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlarSurxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlar28 iyul 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi