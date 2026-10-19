“Katta uy qurdingiz, qimmat mashina oldingiz... Xo‘sh, keyin-chi?”: O‘yga soluvchi mulohaza
Shiddat bilan oqib borayotgan zamonamizda insonlar moddiy boylik, martaba va ko‘z-ko‘z qilish poygasiga shu qadar sho‘ng‘ib ketishdiki, natijada eng muhim qadriyat — o‘zligini va hayotning asl mazmunini unutib qo‘yishmoqda. Ko‘pchilik butun umrini tashqaridan chiroyli ko‘rinishga, odamlarning maqtovini olishga sarflaydi, ammo bir lahza to‘xtab, bu narsalarning haqiqiy umri qanchaligini o‘ylab ko‘rmaydi.
Har birimiz o‘z-o‘zimizga berishimiz shart bo‘lgan oddiy, ammo vijdonni uyg‘otuvchi bir necha savol bor.
Hisob-kitob vaqti: Biz intilayotgan matohlarning umri qancha?
Hayotimiz mazmuniga aylanib qolgan moddiy yutuqlar aslida juda qisqa va o‘tkinchidir:
Qahramonona qurilgan ulkan imoratlar: Yillar davomida sog‘liq va asab evaziga qad rostlagan hashamatli koshonalar ko‘pi bilan 50 yoki 100 yil turadi, keyin esa boshqalarga qoladi;
Eng so‘nggi rusumdagi qimmatbaho mashina: Qanchalik faxr bilan haydalmasin, uning zavqi 5–10 yilda eskiradi yoki qiymatini yo‘qotadi;
Hammani qoyil qoldirgan dabdabali to‘y: Butun umr yiqqan pulni bir kunda sarflab qilingan marosim bir kechada o‘tadi-ketadi, ertasiga esa odamlar o‘z tashvishi bilan ovora bo‘lib, uni unutadi;
Yillab yig‘ilgan millionlar: Yillar davomida misqollab jamg‘arilgan boylikni birorta favqulodda holat, kasallik yoki xato tufayli bir soniyada sarflab yuborish hech gap emas;
Insonning o‘z umri: Dunyoni zabt etmoqchi bo‘lgan odamning o‘zi bu olamda bor-yo‘g‘i 70–80, nari borsa 100 yil yashaydi.
Vaqtinchalik matohlar va unutilgan abadiyat
Agar barcha narsaning muddati va tugash nuqtasi shu qadar aniq ekan, nima uchun o‘tkinchi soyalar ortidan quvib, haqiqiy abadiy hayotimizni va ruhiy xotirjamligimizni boy beryapmiz?
Oxiratni unutish xavfi: Cho‘ntakdagi boylikni ko‘paytirishga berilib, qalb boyligini va ertangi kun oldidagi mas’uliyatni unutib qo‘yish eng katta yutqaziqdir;
Mehr-oqibatning qadrsizlanishi: Muvaffaqiyat ortidan chopaman deb keksa ota-onamizning holidan xabar olmay qo‘ydik, farzandlarimizning samimiy kulgisi va ular bilan suhbatlashishga «vaqt topmadik».
Yaqinlarga vaqt ajratishning eng to‘g‘ri fursati — HOZIR
Dunyoga hech kim ikki marta kelmaydi. Vaqt o‘tib, qo‘limizda barcha moddiy boyliklar bo‘lishi mumkin, ammo yonimizda bizni chin dildan sevadigan insonlar bo‘lmasligi xavfi bor:
Bugun ota-onangizga qo‘ng‘iroq qilib, ularni yaxshi ko‘rishingizni ayting;
Farzandingizni bag‘ringizga bosib, unga qimmatbaho o‘yinchoq emas, o‘z e’tiboringizni ulashing;
Halol yashash va soddalikda ulkan hikmat borligini yodda tuting.
O‘tkinchi dunyo matohlari uchun emas, ortda qoladigan ezgu nom va yaqinlar yuzidagi tabassum uchun yashash — hayotning eng oliy maqsadidir.
Izohlar 0
…