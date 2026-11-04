Oilani ichdan yemiruvchi odatlar: Qaysi jihatlar ayolni asl fazilatdan mahrum qiladi?

·79·Jamiyat
Oilani ichdan yemiruvchi odatlar: Qaysi jihatlar ayolni asl fazilatdan mahrum qiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Oilashunoslar tomonidan ajratib ko‘rsatilgan 8 ta salbiy odat va harakat ayolni ezgu fazilatlardan uzoqlashtirib, oila poydevorini yemiradi.
  • Bular qatoriga qarindoshlar o‘rtasiga nifoq solish, erga xiyonat qilish, moddiyatni ma’naviyatdan ustun qo‘yish hamda erning topgan mablag‘ini isrof qilish kabi illatlar kiradi.
  • Shuningdek, ajrashish jarayonida sobiq turmush o‘rtog‘iga tuhmat qilish va nafratni farzandlar ongiga singdirish oilaviy qadriyatlarga jiddiy zarar yetkazadi.

Oilaviy hayotda xotirjamlik, fayz-baraka va muhabbat eng avvalo er va xotin o‘rtasidagi o‘zaro hurmat, samimiyat hamda sadoqatga tayanadi. Xalqimiz azaldan ayol kishini oila ko‘rki, ro‘zg‘or charog‘boni va farzandlar tarbiyachisi sifatida ulug‘lab kelgan. Biroq insoniy munosabatlarda uchraydigan ayrim salbiy illatlar borki, ular har qanday oila poydevorini yemirib, insonning asl fazilatiga soya soladi.

Hayotiy kuzatuvlar va oilashunos mutaxassislarning xulosalariga ko‘ra, quyidagi 8 ta salbiy odat va harakat ayolni chinakam ezgu fazilatlardan uzoqlashtiradi.

Oilaviy rishtalar va qarindoshlar orasiga raxna solish

Oiladagi eng og‘ir xatolardan biri — yaqin insonlar orasidagi mehr rishtalarini uzishga sababchi bo‘lishdir:

  • Eriga xiyonat qilish: Oilaning bosh tayanchi bo‘lgan ishonch va sadoqatni poymol etish — tiklab bo‘lmas ma’naviy zarba hisoblanadi;

  • Ikki do‘st yoki aka-ukaning orasini buzish: Yillar davomida shakllangan birodarlik va qarindoshlik rishtalariga fitna yoki g‘iybat aralashtirish insonni jamiyat nazarida ham obro‘sizlantiradi;

  • Er va qaynona orasiga sovuqchilik solish: O‘z turmush o‘rtog‘ini onasidan uzoqlashtirishga, ular o‘rtasidagi mehr-oqibat zanjirini uzishga urinish hech qachon oilaga halovat olib kelmaydi.

Moddiyatga qaramlik va mol-mulkka xiyonat

Moddiy manfaatni ma’naviy qadriyatlardan ustun qo‘yish munosabatlarni sovutib, erkak g‘ururini toptaydi:

  • Erkakka «moddiy vosita» deb qarash: Turmush o‘rtog‘iga shaxs va suyanchiq sifatida emas, balki faqat shaxsiy moddiy ehtiyojlarni qondirish quroli sifatida munosabatda bo‘lish samimiyatni yo‘qotadi;

  • Ishonchga kirib, mol-mulkni isrof qilish: Ro‘zg‘or omonatiga beparvo qarash, erning mashaqqat bilan topgan mablag‘ini noo‘rin sovurish va omonatga xiyonat qilish oila barakasini qochiradi;

  • Erning kambag‘alligini yuziga solish: Vaqtinchalik moddiy qiyinchilik yoki tanqislik paytida erining ojizligini minnat qilib, uning qalbini sindirish erkakning ruhiy tayanchini butkul yo‘q qiladi.

Adovat singdirish va o‘ch olish hissi

Insonning ichki ma’naviy qiyofasi ayniqsa murakkab vaziyatlarda va ajrashish jarayonlarida namoyon bo‘ladi:

  • Ajrashgan eriga tuhmat qilish: Munosabatlar yakunlanganda ham haqiqatni buzib ko‘rsatish, ortidan asossiz tuhmat va bo‘htonlar to‘qish insoniylik mezonlariga ziddir;

  • Qalbdagi adovatni farzandlarga singdirish: Ota-ona o‘rtasidagi shaxsiy kelishmovchiliklar va nafratni bolalar ongiga majburan singdirish, ularni otasiga yoki yaqinlariga qarshi qayrash yosh avlod ruhiyatini majruh qiladi.

Oilashunoslarning ta’kidlashicha, chinakam baxtli xonadonni faqat boylik yoki tashqi go‘zallik emas, balki sabr-qanoat, kechirimlilik va samimiy sadoqat ushlab turadi. Bunday salbiy odatlardan tiyilish esa oila qo‘rg‘onining mustahkamligini ta’minlaydi.

oilaviy munosabatlaroilashunoslikma’naviy qadriyatlaroila mustahkamligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Katta uy qurdingiz, qimmat mashina oldingiz... Xo‘sh, keyin-chi?”: O‘yga soluvchi mulohaza“Katta uy qurdingiz, qimmat mashina oldingiz... Xo‘sh, keyin-chi?”: O‘yga soluvchi mulohaza19 oktabr 09:27Oilada baxt va muhabbat kaliti: Erning o‘z ayoli bilan muomalasidagi 6 ta go‘zal sunnatOilada baxt va muhabbat kaliti: Erning o‘z ayoli bilan muomalasidagi 6 ta go‘zal sunnat27 oktabr 12:31Yunusobodda daraxt "tiriklayin" betonlandi: Daraxt tanasi bilan to‘silgan piyodalar yo‘lagiYunusobodda daraxt "tiriklayin" betonlandi: Daraxt tanasi bilan to‘silgan piyodalar yo‘lagi12 sentabr 21:4021 tonna antibiotikda shubha o‘yg‘ondi: 7,3 mlrd so‘mlik yuk ushlandi21 tonna antibiotikda shubha o‘yg‘ondi: 7,3 mlrd so‘mlik yuk ushlandi4 avgust 08:34Jizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasiJizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasi14 sentabr 17:45«Men kimman?» degan savolga javob beradigan 12 nuqta...«Men kimman?» degan savolga javob beradigan 12 nuqta...14 avgust 08:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?