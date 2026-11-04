Oilani ichdan yemiruvchi odatlar: Qaysi jihatlar ayolni asl fazilatdan mahrum qiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Oilashunoslar tomonidan ajratib ko‘rsatilgan 8 ta salbiy odat va harakat ayolni ezgu fazilatlardan uzoqlashtirib, oila poydevorini yemiradi.
- Bular qatoriga qarindoshlar o‘rtasiga nifoq solish, erga xiyonat qilish, moddiyatni ma’naviyatdan ustun qo‘yish hamda erning topgan mablag‘ini isrof qilish kabi illatlar kiradi.
- Shuningdek, ajrashish jarayonida sobiq turmush o‘rtog‘iga tuhmat qilish va nafratni farzandlar ongiga singdirish oilaviy qadriyatlarga jiddiy zarar yetkazadi.
Oilaviy hayotda xotirjamlik, fayz-baraka va muhabbat eng avvalo er va xotin o‘rtasidagi o‘zaro hurmat, samimiyat hamda sadoqatga tayanadi. Xalqimiz azaldan ayol kishini oila ko‘rki, ro‘zg‘or charog‘boni va farzandlar tarbiyachisi sifatida ulug‘lab kelgan. Biroq insoniy munosabatlarda uchraydigan ayrim salbiy illatlar borki, ular har qanday oila poydevorini yemirib, insonning asl fazilatiga soya soladi.
Hayotiy kuzatuvlar va oilashunos mutaxassislarning xulosalariga ko‘ra, quyidagi 8 ta salbiy odat va harakat ayolni chinakam ezgu fazilatlardan uzoqlashtiradi.
Oilaviy rishtalar va qarindoshlar orasiga raxna solish
Oiladagi eng og‘ir xatolardan biri — yaqin insonlar orasidagi mehr rishtalarini uzishga sababchi bo‘lishdir:
Eriga xiyonat qilish: Oilaning bosh tayanchi bo‘lgan ishonch va sadoqatni poymol etish — tiklab bo‘lmas ma’naviy zarba hisoblanadi;
Ikki do‘st yoki aka-ukaning orasini buzish: Yillar davomida shakllangan birodarlik va qarindoshlik rishtalariga fitna yoki g‘iybat aralashtirish insonni jamiyat nazarida ham obro‘sizlantiradi;
Er va qaynona orasiga sovuqchilik solish: O‘z turmush o‘rtog‘ini onasidan uzoqlashtirishga, ular o‘rtasidagi mehr-oqibat zanjirini uzishga urinish hech qachon oilaga halovat olib kelmaydi.
Moddiyatga qaramlik va mol-mulkka xiyonat
Moddiy manfaatni ma’naviy qadriyatlardan ustun qo‘yish munosabatlarni sovutib, erkak g‘ururini toptaydi:
Erkakka «moddiy vosita» deb qarash: Turmush o‘rtog‘iga shaxs va suyanchiq sifatida emas, balki faqat shaxsiy moddiy ehtiyojlarni qondirish quroli sifatida munosabatda bo‘lish samimiyatni yo‘qotadi;
Ishonchga kirib, mol-mulkni isrof qilish: Ro‘zg‘or omonatiga beparvo qarash, erning mashaqqat bilan topgan mablag‘ini noo‘rin sovurish va omonatga xiyonat qilish oila barakasini qochiradi;
Erning kambag‘alligini yuziga solish: Vaqtinchalik moddiy qiyinchilik yoki tanqislik paytida erining ojizligini minnat qilib, uning qalbini sindirish erkakning ruhiy tayanchini butkul yo‘q qiladi.
Adovat singdirish va o‘ch olish hissi
Insonning ichki ma’naviy qiyofasi ayniqsa murakkab vaziyatlarda va ajrashish jarayonlarida namoyon bo‘ladi:
Ajrashgan eriga tuhmat qilish: Munosabatlar yakunlanganda ham haqiqatni buzib ko‘rsatish, ortidan asossiz tuhmat va bo‘htonlar to‘qish insoniylik mezonlariga ziddir;
Qalbdagi adovatni farzandlarga singdirish: Ota-ona o‘rtasidagi shaxsiy kelishmovchiliklar va nafratni bolalar ongiga majburan singdirish, ularni otasiga yoki yaqinlariga qarshi qayrash yosh avlod ruhiyatini majruh qiladi.
Oilashunoslarning ta’kidlashicha, chinakam baxtli xonadonni faqat boylik yoki tashqi go‘zallik emas, balki sabr-qanoat, kechirimlilik va samimiy sadoqat ushlab turadi. Bunday salbiy odatlardan tiyilish esa oila qo‘rg‘onining mustahkamligini ta’minlaydi.
Izohlar 0
…