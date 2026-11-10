Bir umrlik mehr va jannat kaliti: Qiz farzand tarbiyasidagi eng muhim sir nimada?

2 daqiqa o'qish40
Bir umrlik mehr va jannat kaliti: Qiz farzand tarbiyasidagi eng muhim sir nimada?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qiz farzand tarbiyasi oiladagi ma'naviy xotirjamlik va kelajakdagi farovonlikning asosiy omili hisoblanadi.
  • Bugungi kunda qizlar ilm-fan, tadbirkorlik va davlat boshqaruvi kabi sohalarda muvaffaqiyat qozonib, nafaqat oilasining moddiy va ma'naviy tayanchiga, balki jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shuvchi shaxslarga aylanmoqda.
  • Islom ta'limotida qiz farzandni mehr bilan tarbiyalab, ularga sifatli ta'lim bergan ota-onalar uchun jannat va'da qilingan.

Jamiyatda hamon uchrab turadigan «o‘g‘il — suyanch, qiz — birovning xasmi» degan eskirgan stereotiplar bugungi shiddatli davrda butunlay o‘z ahamiyatini yo‘qotmoqda. Agar oilada qiz farzand dunyoga kelsa, demak, bu xonadonda bir umrlik tuganmas mehr, chinakam ma’naviy tayanch va qalb xotirjamligi bor. Bugungi zamon qizlari nafaqat xonadon fayzi, balki ilm-fan, tadbirkorlik, tibbiyot va davlat boshqaruvida eng yuqori cho‘qqilarni zabt etib, ota-onalarining boshini faxr bilan ko‘kka ko‘tarmoqda.

Mehrdan muvaffaqiyatgacha: Qiz farzandning oiladagi beqiyos kuchi

Qiz bola tabiatan yuksak mehr, hamdardlik va sadoqat tuyg‘ulari bilan yaralgan. Ota-ona keksaygan chog‘ida ham ularning sog‘lig‘i, kayfiyati va holidan doimiy xabar oluvchi, ko‘ngliga taskin beruvchi asosiy inson ko‘pincha aynan qiz farzand bo‘ladi.

Shu bilan birga, zamonaviy bilim va kasb-hunar egallagan qizlar oilaning nafaqat ma’naviy, balki jiddiy moddiy tayanchiga ham aylanmoqda. Dunyo tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, ta’lim olgan qiz o‘z daromadini avvalo oilasi farovonligiga va farzandlarining kelajagiga yo‘naltiradi.

Muhim jihat

Oila va jamiyatdagi ta’siri

Uzoq muddatli natija

Tabiiy mehr va g‘amxo‘rlik

Ota-ona holidan hamisha xabardorlik va mehribonlik

Keksalikda ma’naviy yolg‘izlikdan himoya

Ilm va zamonaviy kasb

Oliy ma’lumot va mustaqil kasbiy muvaffaqiyat

Oilaning moliyaviy va ijtimoiy barqarorligi

Xonadon fayzi va tartib

Sarishtagarchilik, iliq muhit va mehr rishtalari

Oilaviy muhitning ruhiy mustahkamligi

Millat tarbiyachisi

Bo‘lajak ona sifatida sog‘lom va bilimli avlodni tarbiyalash

Butun bir jamiyatning intellektual yuksalishi

«Qiz bolaga ta’lim va tarbiya berish — bu shunchaki bir insonni o‘qitish emas, balki kelajakdagi butun bir oilani va butun millatni tarbiyalash demakdir».

Qiz farzand tarbiyasi: Jannat bashorati va ma’naviy mas’uliyat

Farzandning o‘g‘il yoki qiz ekani emas, balki uning qanday inson bo‘lib kamol topishi oilaning asl baxtini belgilaydi. Islom ta’limotida ham qiz farzandning maqomi alohida e’zozlangan: Payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v.) qiz farzandlarini og‘irlik deb bilmay, ularni mehr bilan avaylab, chiroyli ta’lim-tarbiya bergan ota-onalar uchun jannatni va’da qilganlar.

Qiz bolaga ishonch bildirilgan, uning ilm olishiga imkon yaratilgan va salohiyati qadrlangan xonadondan hamisha buyuk shaxslar, baxtli oilalar va kuchli jamiyat shakllanadi.

Sizningcha, bugungi kunda qiz bolani tarbiyalashda eng muhim jihat nima: unga zamonaviy kasb-hunar o‘rgatishmi yoki milliy odob-axloq me’yorlarini singdirish? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari