Samarqandda Marko Rubio bilan bog‘liq shov-shuvli video bo‘yicha haqiqat ochiqlandi (video)

·0·Jamiyat
Samarqandda Marko Rubio bilan bog‘liq shov-shuvli video bo‘yicha haqiqat ochiqlandi (video)

AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning O‘zbekistonga tashrifi davomida Samarqand shahridagi tarixiy Registon maydonida OAV vakillari bilan o‘tkazilgan muloqotidan olingan qisqa videolavha ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalar va tushunmovchiliklarga sabab bo‘ldi.

Tarmoq foydalanuvchilari orasida go‘yoki mahalliy o‘zbek jurnalisti AQSH Davlat kotibiga rus tilida murojaat qilgani haqida noto‘g‘ri talqinlar tarqaldi. Biroq videoning to‘liq konteksti va asl holati o‘rganilganda, vaziyat mutlaqo boshqacha bo‘lgani oydinlashdi.

Savol bergan shaxs kim edi va u qaysi tilda murojaat qildi?

Muhokamalarga sabab bo‘lgan videodagi muhim faktlar quyidagicha:

  • Jurnalist shaxsi: Savol bergan shaxs mahalliy ommaviy axborot vositalari vakili emas, balki AQSH delegatsiyasi hamrohligida kelgan nufuzli Bloomberg xalqaro axborot agentligi muxbiri Erik Martin bo‘lgan;

  • Muloqot tili: Erik Martin Davlat kotibi Marko Rubioga o‘z ona tili bo‘lmish ingliz tilida savol bilan yuzlangan; savol rus tilida berilmagan.

Rubio va jurnalist o‘rtasida til haqidagi suhbat qanday kechdi?

Til masalasining kun tartibiga chiqishiga amerikalik jurnalistning O‘zbekistondagi lingvistik vaziyat haqidagi tasavvuri sabab bo‘lgan:

  • Mahalliy til haqidagi savol: Savolga javob qaytargach, Marko Rubio muxbir Erik Martindan O‘zbekistonning mahalliy tilini bilish-bilmasligini so‘ragan;

  • Jurnalistning chalkashligi: Bloomberg muxbiri mahalliy tilni rus tili deb taxmin qilib, «rus tilini biroz, chala bilishini» aytgan;

  • Davlat kotibining tushuntirishi: Shu paytda Marko Rubio vaziyatga aniqlik kiritib, mamlakatning asosiy va mahalliy tili o‘zbek tili ekanini, biroq bu yerda rus tili davlat tili bo‘lmasa-da, aholining ma’lum qismi uni tushunishini qo‘shimcha qilib o‘tgan.

Kontekstdan uzilgan lavha va tarmoqdagi noto‘g‘ri xulosalar

Tarmoqlarda aynan mana shu qisqa dialog kontekstdan uzib olinib, tarqatilgani bois ko‘plab foydalanuvchilar suhbatdoshni mahalliy OAV vakili sifatida qabul qilgan va asossiz tanqidlarga yo‘l qo‘ygan.

Aslida esa muloqot xorijlik diplomat va xorijlik muxbir o‘rtasida ingliz tilida kechgan bo‘lib, unda o‘zbek tilining maqomi to‘g‘ri e’tirof etilgan.

Marko RubioErik MartinRegiston maydoniBloomberg
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Registondan murojaat: Saida Mirziyoyeva va Marko Rubio OAV qarshisida nimalarni ochiqladi?Registondan murojaat: Saida Mirziyoyeva va Marko Rubio OAV qarshisida nimalarni ochiqladi?Kecha 14:51AQSH kompaniyalari O‘zbekistonga sarmoya kiritmoqda: Saida Mirziyoyeva asosiy maqsadni ochiqladiAQSH kompaniyalari O‘zbekistonga sarmoya kiritmoqda: Saida Mirziyoyeva asosiy maqsadni ochiqladiBugun 13:03Marko Rubio «Boqiy shahar»da o‘zbek madaniyati va qadimiy hunarmandchiligiga qoyil qoldiMarko Rubio «Boqiy shahar»da o‘zbek madaniyati va qadimiy hunarmandchiligiga qoyil qoldiBugun 00:01Samarqandda tarixiy voqea: Marko Rubio va Serjio Gor yuksak mukofotlarga sazovor bo‘ldiSamarqandda tarixiy voqea: Marko Rubio va Serjio Gor yuksak mukofotlarga sazovor bo‘ldiKecha 23:51Shavkat Mirziyoyev AQSH Davlat kotibi Marko Rubio bilan tarixiy uchrashuv o‘tkazdi (video)Shavkat Mirziyoyev AQSH Davlat kotibi Marko Rubio bilan tarixiy uchrashuv o‘tkazdi (video)Kecha 23:11Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdiSaida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdiKecha 18:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi