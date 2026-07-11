Bill Gatesning qizi asos solgan Phia startapi firibgarlikda ayblanmoqda

·34·Texno
Bill Gatesning qizi asos solgan Phia startapi firibgarlikda ayblanmoqda

Milliarder Bill Gatesning qizi Phoebe Gates va uning hamkori Sophia Kianni tomonidan asos solingan Phia shopping-startapi jiddiy mojarolar markazida qoldi. Bloomberg oʻtkazgan surishtiruv natijalariga koʻra, platforma “cookie stuffing” deb nomlanuvchi nohalol usuldan foydalanganlikda ayblanmoqda. Bu usul startapga oʻzi amalga oshirmagan savdolardan noqonuniy ravishda komissiya pullarini olish imkonini bergan boʻlishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Phia loyihasi 2025-yilda tashkil etilgan boʻlib, qisqa vaqt ichida 40 million dollardan ortiq investitsiya jalb qilishga ulgurgan edi. Investorlar orasida Kim Kardashian va Hailey Bieber kabi dunyoga mashhur yulduzlar borligi loyihaga boʻlgan qiziqishni yanada oshirgan. Biroq soʻnggi ayblovlar startapning obroʻsiga jiddiy putur yetkazishi va uning kelajagini soʻroq ostida qoldirishi kutilmoqda.

Bloomberg ma’lumotiga koʻra, Phia brauzer kengaytmasi koʻrinishida ishlaydi va foydalanuvchilarga turli internet-doʻkonlardagi eng arzon narxlarni hamda chegirma kodlarini topishda yordam beradi. Tizim affiliate marketing (hamkorlik dasturi) asosida ishlaydi, ya’ni foydalanuvchi ilova orqali xarid amalga oshirsa, doʻkon startapga ma’lum miqdorda komissiya toʻlaydi.

Nohalol raqobat va “cookie stuffing” mexanizmi

Surishtiruv davomida aniqlanishicha, foydalanuvchi biror onlayn-doʻkon saytiga oʻzi yoki boshqa bir platforma orqali kirgan taqdirda ham, Phia fonda (background) yashirincha yangi sahifa ochgan. Toʻlovni amalga oshirish jarayonida dastur boshqa hamkorlarning referral kodlarini oʻchirib tashlab, ularning oʻrniga oʻz kodini kiritgan. Natijada, xarid uchun mukofot puli haqiqiy yoʻnaltiruvchiga emas, balki Phia hisobiga tushgan.

Ushbu holat fosh etilgach, eng yirik hamkorlik platformalaridan biri boʻlgan Impact.com Phia bilan ishlashni toʻxtatdi va uni tizimdan chetlatdi. Ta’kidlash joizki, bunday amaliyot avval ham yirik kompaniyalar oʻrtasida nizolarga sabab boʻlgan. Masalan, PayPal egaligidagi Honey servisi ham xuddi shunday ayblov bilan hozirda sudlashmoqda.

Phia vakillari Bloomberg nashriga bergan izohida muammo aniqlanganini va uni bartaraf etish uchun barcha zarur choralar koʻrilganini ma’lum qildi. Nashr tomonidan oʻtkazilgan takroriy tekshiruv xatolik tuzatilganini tasdiqlagan boʻlsa-da, startapning hamkorlari va yirik riteyllar ushbu “tuzatish” bilan qoniqadimi yoki yoʻqmi, hozircha noma’lum.

Oʻzbekistonda ham onlayn xaridlar va keshbek xizmatlari ommalashib borayotgan bir paytda, bunday texnologik firibgarliklar xalqaro bozorda raqamli etika masalasini kun tartibiga chiqarmoqda. Hozircha Phia rahbariyati va Phoebe Gates ushbu vaziyat yuzasidan qoʻshimcha rasmiy bayonot berishdan tiyilib turibdi.

PhiaBill GatesStartapТехнологияBloomberg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yadro energetikasida inqilob: Ampera 30 yil davomida yoqilgʻi talab qilmaydigan reaktorni yaratmoqdaYadro energetikasida inqilob: Ampera 30 yil davomida yoqilgʻi talab qilmaydigan reaktorni yaratmoqdaBugun, 05:55Kosmik inqilob: Zenno Astronautics yoqilgʻisiz ishlaydigan magnit dvigatelni sinovdan oʻtkazdiKosmik inqilob: Zenno Astronautics yoqilgʻisiz ishlaydigan magnit dvigatelni sinovdan oʻtkazdiBugun, 05:20Xiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdiBugun, 04:52Meta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladiMeta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladiBugun, 04:51Redmi Note 17 turkumi qimmatlashadi: Xiaomi yangi flagman darajasidagi sifatni vaʼda qilmoqdaRedmi Note 17 turkumi qimmatlashadi: Xiaomi yangi flagman darajasidagi sifatni vaʼda qilmoqdaBugun, 04:283 daqiqada toʻliq quvvat: Xitoyda rekord darajadagi qattiq tanali akkumulyator yaratildi3 daqiqada toʻliq quvvat: Xitoyda rekord darajadagi qattiq tanali akkumulyator yaratildiBugun, 03:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi