OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etishga tayyorlanmoqda
Smartfonlar bozorida kutilayotgan jiddiy oʻzgarishlar fonida mashhur OnePlus brendi oʻzining xalqaro faoliyatini sezilarli darajada qisqartirishni rejalashtirmoqda. Bloomberg nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya joriy hafta davomida AQSH va Yevropadagi operatsiyalarini toʻxtatish haqida qaror qabul qilishi mumkin. Bu qadam nafaqat gʻarb bozorlarini, balki brend uchun Xitoydan tashqaridagi eng yirik savdo nuqtasi hisoblangan Hindistonni ham qamrab olishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur strategik chekinish OnePlus brendining bosh kompaniyasi hisoblangan Oppo tarkibidagi keng koʻlamli qayta tashkillash jarayonlarining bir qismidir. Maʼlumotlarga koʻra, kompaniya oʻz resurslarini optimallashtirish va asosiy eʼtiborni ichki bozorga qaratishni maqsad qilgan. Bu holat koʻp yillar davomida "flagmanlar qotili" sifatida tanilgan brendning muxlislari uchun kutilmagan yangilik boʻldi.
Bozordagi pasayish va RAMageddon xavfiEkspertlarning fikricha, bunday keskin qarorga isteʼmol elektroniği narxlarining oshishi va yangi qurilmalarga boʻlgan talabning pasayishi sabab boʻlgan. IDC va Counterpoint tahliliy agentliklari 2026-yilga borib smartfonlar yetkazib berish hajmi 13 foizdan koʻproqqa qisqarishini bashorat qilmoqda. Bunga xotira chiplari yetishmovchiligi, yaʼni soha mutaxassislari tilida "RAMageddon" deb atalayotgan inqiroz sabab boʻlishi mumkin.
Oppo kompaniyasining oʻzi ham jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Counterpoint hisobotiga koʻra, kompaniyaning ikkinchi chorakdagi koʻrsatkichlari oʻtgan yilga nisbatan ikki xonali sonlarda pasaygan. Dunyo boʻylab xarid qobiliyatining sustlashishi va asosiy bozorlardagi turgʻunlik brendning global rejalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qildi.
Brend tarixi va kelajakdagi rejalarOnePlus kompaniyasiga 2013-yilda Pete Lau va Carl Pei tomonidan asos solingan edi. Dastlab texnologiya ishqibozlari uchun hamyonbop, ammo kuchli Android smartfonlar ishlab chiqarishni maqsad qilgan brend tezda jahon miqyosida tanildi. Biroq vaqt oʻtishi bilan flagman qurilmalar narxi oshib bordi va kompaniya Nord seriyasi orqali yana arzonroq segmentga qaytishga urindi. 2020-yilda asoschilardan biri Carl Pei kompaniyani tark etib, oʻzining Nothing loyihasini boshlagan edi.
Yangi rejaga koʻra, OnePlus brendi faqat Xitoy bozorida oʻz faoliyatini davom ettiradi. Xalqaro maydonda, xususan, Skandinaviya mamlakatlari kabi muvaffaqiyat qozonilgan hududlarda esa Oppo oʻzining Realme brendi orqali savdolarni yuritishni rejalashtirmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham OnePlus modellari norasmiy kanallar orqali kirib kelishini hisobga olsak, global qoʻllab-quvvatlashning kamayishi kelgusida servis va dasturiy taʼminot masalalarida qiyinchiliklar tugʻdirishi mumkin.
…