OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etishga tayyorlanmoqda

·0·Texno
OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etishga tayyorlanmoqda

Smartfonlar bozorida kutilayotgan jiddiy oʻzgarishlar fonida mashhur OnePlus brendi oʻzining xalqaro faoliyatini sezilarli darajada qisqartirishni rejalashtirmoqda. Bloomberg nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya joriy hafta davomida AQSH va Yevropadagi operatsiyalarini toʻxtatish haqida qaror qabul qilishi mumkin. Bu qadam nafaqat gʻarb bozorlarini, balki brend uchun Xitoydan tashqaridagi eng yirik savdo nuqtasi hisoblangan Hindistonni ham qamrab olishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur strategik chekinish OnePlus brendining bosh kompaniyasi hisoblangan Oppo tarkibidagi keng koʻlamli qayta tashkillash jarayonlarining bir qismidir. Maʼlumotlarga koʻra, kompaniya oʻz resurslarini optimallashtirish va asosiy eʼtiborni ichki bozorga qaratishni maqsad qilgan. Bu holat koʻp yillar davomida "flagmanlar qotili" sifatida tanilgan brendning muxlislari uchun kutilmagan yangilik boʻldi.

Bozordagi pasayish va RAMageddon xavfi

Ekspertlarning fikricha, bunday keskin qarorga isteʼmol elektroniği narxlarining oshishi va yangi qurilmalarga boʻlgan talabning pasayishi sabab boʻlgan. IDC va Counterpoint tahliliy agentliklari 2026-yilga borib smartfonlar yetkazib berish hajmi 13 foizdan koʻproqqa qisqarishini bashorat qilmoqda. Bunga xotira chiplari yetishmovchiligi, yaʼni soha mutaxassislari tilida "RAMageddon" deb atalayotgan inqiroz sabab boʻlishi mumkin.

Oppo kompaniyasining oʻzi ham jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Counterpoint hisobotiga koʻra, kompaniyaning ikkinchi chorakdagi koʻrsatkichlari oʻtgan yilga nisbatan ikki xonali sonlarda pasaygan. Dunyo boʻylab xarid qobiliyatining sustlashishi va asosiy bozorlardagi turgʻunlik brendning global rejalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qildi.

Brend tarixi va kelajakdagi rejalar

OnePlus kompaniyasiga 2013-yilda Pete Lau va Carl Pei tomonidan asos solingan edi. Dastlab texnologiya ishqibozlari uchun hamyonbop, ammo kuchli Android smartfonlar ishlab chiqarishni maqsad qilgan brend tezda jahon miqyosida tanildi. Biroq vaqt oʻtishi bilan flagman qurilmalar narxi oshib bordi va kompaniya Nord seriyasi orqali yana arzonroq segmentga qaytishga urindi. 2020-yilda asoschilardan biri Carl Pei kompaniyani tark etib, oʻzining Nothing loyihasini boshlagan edi.

Yangi rejaga koʻra, OnePlus brendi faqat Xitoy bozorida oʻz faoliyatini davom ettiradi. Xalqaro maydonda, xususan, Skandinaviya mamlakatlari kabi muvaffaqiyat qozonilgan hududlarda esa Oppo oʻzining Realme brendi orqali savdolarni yuritishni rejalashtirmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham OnePlus modellari norasmiy kanallar orqali kirib kelishini hisobga olsak, global qoʻllab-quvvatlashning kamayishi kelgusida servis va dasturiy taʼminot masalalarida qiyinchiliklar tugʻdirishi mumkin.

OnePlusOppoSmartfonTexnologiyaBloomberg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaGoogle AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaBugun, 22:58Whatnot platformasi Shaped startapini sotib oldi: Jonli savdoda AI inqilobiWhatnot platformasi Shaped startapini sotib oldi: Jonli savdoda AI inqilobiBugun, 22:22Suno sunʼiy intellekti YouTube va boshqa platformalardan maʼlumot oʻgʻirlashda ayblanmoqdaSuno sunʼiy intellekti YouTube va boshqa platformalardan maʼlumot oʻgʻirlashda ayblanmoqdaBugun, 22:21Microsoft rekord darajadagi zaifliklarni bartaraf etdi: Sunʼiy intellekt yordamga keldiMicrosoft rekord darajadagi zaifliklarni bartaraf etdi: Sunʼiy intellekt yordamga keldiBugun, 21:59Realme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli Narzo 100x 5G smartfonini taqdim etdiRealme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli Narzo 100x 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 21:55Apple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikApple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikBugun, 21:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi