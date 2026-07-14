DeepSeek asoschisi dunyoning eng boy sunʼiy intellekt yaratuvchisiga aylandi
Sunʼiy intellekt (SI) sohasidagi global poyga nafaqat texnologik kashfiyotlar, balki ulkan moliyaviy muvaffaqiyatlarni ham keltirib chiqarmoqda. DeepSeek kompaniyasi asoschisi Lyan Venfen SI modellarini ishlab chiqishga ixtisoslashgan tadbirkorlar orasida dunyodagi eng boy insonga aylandi. Bloomberg Billionaires Index maʼlumotlariga koʻra, uning boyligi qisqa muddat ichida ikki baravardan koʻproqqa koʻpayib, 36 milliard dollarga yetdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Lyan Venfenning sarmoyasi bir necha oy ichida 16,7 milliard dollarga oʻsgan. Bu natija bilan u Anthropic hammuassisi Dario Amodei va OpenAI asoschilaridan biri Greg Brokman kabi soha gigantlarini ortda qoldirdi. Bloomberg ushbu reytingni tuzishda faqatgina asosiy faoliyati bevosita SI modellarini yaratish bilan bogʻliq boʻlgan kompaniyalarni hisobga olgan. Shu sababli, Alibaba va Tencent kabi koʻp tarmoqli texnologik gigantlar yoki yarimoʻtkazgich ishlab chiqaruvchi NVIDIA kabi korporatsiyalar egalari ushbu roʻyxatga kiritilmagan.
Tadbirkor kapitalining asosiy qismini DeepSeek kompaniyasidagi ulushi tashkil etadi. Kompaniyaning bozor qiymati joriy yilning iyun oyidagi investitsiya raundidan soʻng keskin koʻtarildi. Sarmoyadorlar tomonidan kiritilgan 7,4 milliard dollarlik mablagʻ DeepSeek qiymatini 50 milliard dollarga baholash imkonini berdi. Taqqoslash uchun, joriy yilning bahorida kompaniya qiymati bundan besh baravar pastroq baholanayotgan edi.
Investitsiyalar va bozor ulushiInvestitsiyalarni jalb qilish jarayonida Lyan Venfenning kompaniyadagi ulushi biroz qisqarib, taxminan 78 foizni tashkil etgan boʻlsa-da, DeepSeek qiymatining shiddatli oʻsishi uning shaxsiy boyligini rekord darajaga olib chiqdi. Bu holat Xitoyning sunʼiy intellekt bozoridagi pozitsiyasi naqadar mustahkamlanib borayotganini koʻrsatadi.
DeepSeek oʻzining samarali va arzon modellarini taqdim etishi bilan jahon bozorida shov-shuv koʻtargan edi. Gʻarbning OpenAI va Google kabi kompaniyalari bilan raqobatda DeepSeek oʻzining resurslarni tejovchi algoritmlari bilan ajralib turadi. Bu esa investorlarning kompaniyaga boʻlgan qiziqishini yanada oshirdi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va dasturchilar uchun ham DeepSeek modellari oxirgi paytlarda ochiqligi va samaradorligi bilan qiziqish uygʻotmoqda. Global miqyosda bunday yirik kapitallashuv SI sohasidagi yangi "oltin davr" boshlanganidan dalolat beradi. Lyan Venfenning muvaffaqiyati esa ushbu sohada nafaqat AQSH, balki Osiyo mintaqasi ham yetakchilikka daʼvogarlik qilayotganini tasdiqlaydi.
…