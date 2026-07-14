DeepSeek asoschisi dunyoning eng boy sunʼiy intellekt yaratuvchisiga aylandi

·0·Texno
DeepSeek asoschisi dunyoning eng boy sunʼiy intellekt yaratuvchisiga aylandi

Sunʼiy intellekt (SI) sohasidagi global poyga nafaqat texnologik kashfiyotlar, balki ulkan moliyaviy muvaffaqiyatlarni ham keltirib chiqarmoqda. DeepSeek kompaniyasi asoschisi Lyan Venfen SI modellarini ishlab chiqishga ixtisoslashgan tadbirkorlar orasida dunyodagi eng boy insonga aylandi. Bloomberg Billionaires Index maʼlumotlariga koʻra, uning boyligi qisqa muddat ichida ikki baravardan koʻproqqa koʻpayib, 36 milliard dollarga yetdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Lyan Venfenning sarmoyasi bir necha oy ichida 16,7 milliard dollarga oʻsgan. Bu natija bilan u Anthropic hammuassisi Dario Amodei va OpenAI asoschilaridan biri Greg Brokman kabi soha gigantlarini ortda qoldirdi. Bloomberg ushbu reytingni tuzishda faqatgina asosiy faoliyati bevosita SI modellarini yaratish bilan bogʻliq boʻlgan kompaniyalarni hisobga olgan. Shu sababli, Alibaba va Tencent kabi koʻp tarmoqli texnologik gigantlar yoki yarimoʻtkazgich ishlab chiqaruvchi NVIDIA kabi korporatsiyalar egalari ushbu roʻyxatga kiritilmagan.

Tadbirkor kapitalining asosiy qismini DeepSeek kompaniyasidagi ulushi tashkil etadi. Kompaniyaning bozor qiymati joriy yilning iyun oyidagi investitsiya raundidan soʻng keskin koʻtarildi. Sarmoyadorlar tomonidan kiritilgan 7,4 milliard dollarlik mablagʻ DeepSeek qiymatini 50 milliard dollarga baholash imkonini berdi. Taqqoslash uchun, joriy yilning bahorida kompaniya qiymati bundan besh baravar pastroq baholanayotgan edi.

Investitsiyalar va bozor ulushi

Investitsiyalarni jalb qilish jarayonida Lyan Venfenning kompaniyadagi ulushi biroz qisqarib, taxminan 78 foizni tashkil etgan boʻlsa-da, DeepSeek qiymatining shiddatli oʻsishi uning shaxsiy boyligini rekord darajaga olib chiqdi. Bu holat Xitoyning sunʼiy intellekt bozoridagi pozitsiyasi naqadar mustahkamlanib borayotganini koʻrsatadi.

DeepSeek oʻzining samarali va arzon modellarini taqdim etishi bilan jahon bozorida shov-shuv koʻtargan edi. Gʻarbning OpenAI va Google kabi kompaniyalari bilan raqobatda DeepSeek oʻzining resurslarni tejovchi algoritmlari bilan ajralib turadi. Bu esa investorlarning kompaniyaga boʻlgan qiziqishini yanada oshirdi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va dasturchilar uchun ham DeepSeek modellari oxirgi paytlarda ochiqligi va samaradorligi bilan qiziqish uygʻotmoqda. Global miqyosda bunday yirik kapitallashuv SI sohasidagi yangi "oltin davr" boshlanganidan dalolat beradi. Lyan Venfenning muvaffaqiyati esa ushbu sohada nafaqat AQSH, balki Osiyo mintaqasi ham yetakchilikka daʼvogarlik qilayotganini tasdiqlaydi.

DeepSeekSunʼiy IntellektLyan VenfenBloombergTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Maskning Grok 4.5 modeli murakkab vazifalar boʻyicha jahon reytingida peshqadam boʻldiIlon Maskning Grok 4.5 modeli murakkab vazifalar boʻyicha jahon reytingida peshqadam boʻldiBugun, 17:26Dunyodagi ilk quyosh energiyasida yuruvchi poyezd sayyohlarni hayratga solmoqdaDunyodagi ilk quyosh energiyasida yuruvchi poyezd sayyohlarni hayratga solmoqdaBugun, 17:11Rossiyada yangi Tango samolyotlarini seriyali ishlab chiqarish masalasi chalkashlikka uchradiRossiyada yangi Tango samolyotlarini seriyali ishlab chiqarish masalasi chalkashlikka uchradiBugun, 16:54Sunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirdaSunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirdaBugun, 16:28Huawei jahon bozoriga qaytdi: Pura 90s Pro Max flagmani rasman taqdim etildiHuawei jahon bozoriga qaytdi: Pura 90s Pro Max flagmani rasman taqdim etildiBugun, 15:26WhatsApp foydalanuvchilari uchun yangilik: iOS va Android’da shaxsiy bulutli xotira yaratiladiWhatsApp foydalanuvchilari uchun yangilik: iOS va Android’da shaxsiy bulutli xotira yaratiladiBugun, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi