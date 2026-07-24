Midjourney kutilmagan xaridni amalga oshirdi: Co-Star astrologiya ilovasi sotib olindi

·40·Texno
Midjourney kutilmagan xaridni amalga oshirdi: Co-Star astrologiya ilovasi sotib olindi

Sunʼiy intellekt yordamida tasvirlar yaratish sohasida dunyoda yetakchi hisoblangan Midjourney laboratoriyasi oʻz faoliyat doirasini kengaytirishda davom etmoqda. Bloomberg nashrining xabar berishicha, kompaniya mashhur Co-Star ijtimoiy astrologiya ilovasini sotib olgan. Ushbu kelashuv Midjourney uchun kutilmagan strategik qadam sifatida baholanmoqda, chunki kompaniya shu paytgacha asosan vizual kontent yaratish texnologiyalari bilan tanilgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Co-Star ilovasi hozirgi kunda oyiga 4,3 milliondan ortiq faol foydalanuvchiga ega boʻlib, u odamlarga tugʻilganlik xaritalarini (astrologik chart) tuzish va ularni doʻstlari bilan ulashish imkonini beradi. Mazkur platforma oʻzining munajjimlar bashorati, moslik tahlillari va turli maslahatlarini shakllantirishda ham sunʼiy intellekt, ham professional yozuvchilar xizmatidan foydalanadi. Kelashuvning moliyaviy tafsilotlari hozircha ochiqlanmagan.

Midjourney nima uchun astrologiyaga qiziqib qoldi?

Midjourney oʻz mahsulotlari qatorini diversifikatsiya qilishga jiddiy eʼtibor qaratmoqda. Kompaniya nafaqat matn asosida rasm va video generatsiya qilish, balki tibbiyot hamda sogʻlomlashtirish (spa) yoʻnalishlarida ham oʻz boʻlimlarini tashkil etishga urinmoqda. Astrologiya ilovasining sotib olinishi ushbu keng koʻlamli ekotizimning bir qismi boʻlishi mumkin. Ixcham va ixtisoslashgan jamoaga ega boʻlgan Co-Star endilikda Midjourney tarkibida faoliyatini davom ettiradi.

Ushbu xaridning yana bir muhim jihati shundaki, Co-Star jamoasining 24 nafar xodimi toʻliq tarkibda Midjourney safiga qoʻshildi. Bu mutaxassislar isteʼmolchilar uchun moʻljallangan mobil ilovalarni yaratish va boshqarishda katta tajribaga ega. Maʼlumki, Midjourney hozirgacha oʻzining shaxsiy mustaqil ilovasiga ega emas va foydalanuvchilar asosan Discord serveri orqali xizmatdan foydalanishadi.

Mobil ilova sari tashlangan qadam

Ekspertlarning fikricha, Co-Star jamoasining tajribasi Midjourney uchun uzoq kutilgan shaxsiy mobil ilovani ishga tushirishda hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin. Foydalanuvchilar uchun qulay interfeys yaratish va ijtimoiy tarmoq elementlarini integratsiya qilish boʻyicha Co-Starʼning muvaffaqiyati sunʼiy intellekt laboratoriyasi uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

Oʻzbekistondagi texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu yangilik qiziqarli boʻlishi tabiiy. Midjourney xizmatlari mahalliy dizaynerlar va marketologlar orasida juda ommalashgan. Co-Star kabi platformaning sotib olinishi kelajakda Midjourney algoritmlarining yanada shaxsiylashtirilgan va foydalanuvchi qiziqishlariga moslashgan kontent taqdim etishiga xizmat qilishi kutilmoqda.

Hozircha Midjourney va Co-Star kelajakdagi qoʻshma loyihalar haqida rasmiy bayonot berishmadi. Biroq, sunʼiy intellektning inson tuygʻulari, taqdiri va kundalik hayoti bilan bogʻliq sohalarga kirib borishi texnologik olamdagi navbatdagi katta trenddan darak bermoqda.

MidjourneyCo-StarSunʼiy IntellektTexnologiyaBloomberg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob