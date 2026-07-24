Midjourney kutilmagan xaridni amalga oshirdi: Co-Star astrologiya ilovasi sotib olindi
Sunʼiy intellekt yordamida tasvirlar yaratish sohasida dunyoda yetakchi hisoblangan Midjourney laboratoriyasi oʻz faoliyat doirasini kengaytirishda davom etmoqda. Bloomberg nashrining xabar berishicha, kompaniya mashhur Co-Star ijtimoiy astrologiya ilovasini sotib olgan. Ushbu kelashuv Midjourney uchun kutilmagan strategik qadam sifatida baholanmoqda, chunki kompaniya shu paytgacha asosan vizual kontent yaratish texnologiyalari bilan tanilgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Co-Star ilovasi hozirgi kunda oyiga 4,3 milliondan ortiq faol foydalanuvchiga ega boʻlib, u odamlarga tugʻilganlik xaritalarini (astrologik chart) tuzish va ularni doʻstlari bilan ulashish imkonini beradi. Mazkur platforma oʻzining munajjimlar bashorati, moslik tahlillari va turli maslahatlarini shakllantirishda ham sunʼiy intellekt, ham professional yozuvchilar xizmatidan foydalanadi. Kelashuvning moliyaviy tafsilotlari hozircha ochiqlanmagan.
Midjourney nima uchun astrologiyaga qiziqib qoldi?Midjourney oʻz mahsulotlari qatorini diversifikatsiya qilishga jiddiy eʼtibor qaratmoqda. Kompaniya nafaqat matn asosida rasm va video generatsiya qilish, balki tibbiyot hamda sogʻlomlashtirish (spa) yoʻnalishlarida ham oʻz boʻlimlarini tashkil etishga urinmoqda. Astrologiya ilovasining sotib olinishi ushbu keng koʻlamli ekotizimning bir qismi boʻlishi mumkin. Ixcham va ixtisoslashgan jamoaga ega boʻlgan Co-Star endilikda Midjourney tarkibida faoliyatini davom ettiradi.
Ushbu xaridning yana bir muhim jihati shundaki, Co-Star jamoasining 24 nafar xodimi toʻliq tarkibda Midjourney safiga qoʻshildi. Bu mutaxassislar isteʼmolchilar uchun moʻljallangan mobil ilovalarni yaratish va boshqarishda katta tajribaga ega. Maʼlumki, Midjourney hozirgacha oʻzining shaxsiy mustaqil ilovasiga ega emas va foydalanuvchilar asosan Discord serveri orqali xizmatdan foydalanishadi.
Mobil ilova sari tashlangan qadamEkspertlarning fikricha, Co-Star jamoasining tajribasi Midjourney uchun uzoq kutilgan shaxsiy mobil ilovani ishga tushirishda hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin. Foydalanuvchilar uchun qulay interfeys yaratish va ijtimoiy tarmoq elementlarini integratsiya qilish boʻyicha Co-Starʼning muvaffaqiyati sunʼiy intellekt laboratoriyasi uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.
Oʻzbekistondagi texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu yangilik qiziqarli boʻlishi tabiiy. Midjourney xizmatlari mahalliy dizaynerlar va marketologlar orasida juda ommalashgan. Co-Star kabi platformaning sotib olinishi kelajakda Midjourney algoritmlarining yanada shaxsiylashtirilgan va foydalanuvchi qiziqishlariga moslashgan kontent taqdim etishiga xizmat qilishi kutilmoqda.
Hozircha Midjourney va Co-Star kelajakdagi qoʻshma loyihalar haqida rasmiy bayonot berishmadi. Biroq, sunʼiy intellektning inson tuygʻulari, taqdiri va kundalik hayoti bilan bogʻliq sohalarga kirib borishi texnologik olamdagi navbatdagi katta trenddan darak bermoqda.
…