Apple qurilmalarni ijaraga berishni boshlamoqda: iPhone va Mac uchun obuna tizimi

·40·Texno
Apple qurilmalarni ijaraga berishni boshlamoqda: iPhone va Mac uchun obuna tizimi

Apple korporatsiyasi oʻz mahsulotlarini sotish strategiyasida inqilobiy oʻzgarishga qoʻl urmoqda. Kompaniya foydalanuvchilarga iPhone, iPad va Mac kompyuterlarini uzoq muddatli ijara asosida foydalanish imkonini beruvchi yangi servisni ishga tushirishga tayyorlanmoqda. Bloomberg nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Apple Upgrade deb nomlanuvchi ushbu dastur joriy yilning 28-iyulidan boshlab AQSH hududida rasman taqdim etilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi loyiha Klarna toʻlov platformasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan boʻlib, u foydalanuvchilarga qurilma uchun toʻliq summani birdaniga toʻlamasdan, har oylik obuna haqi evaziga eng soʻnggi texnologiyalardan foydalanish imkonini beradi. Shartnoma muddati yakunlangach, mijoz qurilmani sotib olishi, uni yangi modelga almashtirishi yoki shunchaki qaytarib berishi mumkin boʻladi.

Xizmatning oʻziga xos jihatlari va muddatlari

Hozirda mavjud boʻlgan iPhone Upgrade Program faqat smartfonlar bilan cheklangan boʻlsa, yangi Apple Upgrade servisi ancha keng qamrovli boʻladi. Unga koʻra, turli gadjetlar uchun turlicha ijara muddatlari belgilanmoqda:

  • iPhone smartfonlari va Apple Watch aqlli soatlari uchun maksimal ijara muddati — 24 oy;
  • iPad planshetlari va Mac kompyuterlari uchun — 36 oy.
Foydalanuvchilar shartnoma davomida yoki u tugagach, bir nechta tanlovga ega boʻladilar. Masalan, toʻlovlarni davom ettirgan holda qurilmani oʻz mulkiga aylantirish yoki muddat tugashidan oldin uni yangi avlod modeliga almashtirish mumkin. Biroq, Bloomberg ekspertlari muddatidan oldin almashtirish yoki shartnomani bekor qilish uchun qoʻshimcha komissiya toʻlovlari undirilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

Cheklovlar va hamkorlik shartlari

Shuni taʼkidlash joizki, ushbu dastur barcha qurilmalar uchun ham amal qilmaydi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Apple Watch SE, bazaviy iPad, iPhone 16 va MacBook Neo kabi modellar ijaraga beriladigan qurilmalar roʻyxatiga kiritilmagan. Shuningdek, xizmatdan faqat jismoniy shaxslar foydalana oladi — korporativ mijozlar va taʼlim muassasalari uchun bu imkoniyat yopiq qoladi.

Yana bir muhim jihat shundaki, yangi obuna paketiga AppleCare+ kengaytirilgan kafolati kiritilmagan. Agar foydalanuvchi oʻz qurilmasini sugʻurta qilishni istasa, ushbu xizmat uchun alohida haq toʻlashiga toʻgʻri keladi. Dasturga ulanish uchun Klarna platformasi orqali mijozning kreditga layoqatliligi soddalashtirilgan tartibda tekshiriladi.

Apple kompaniyasi Apple Pay Later servisini yopganidan soʻng, Klarna kabi tashqi hamkorlar bilan aloqalarni yanada mustahkamlamoqda. Hozirda ushbu toʻlov tizimi Apple Pay va Wallet ilovalariga integratsiya qilingan boʻlib, xaridlarni boʻlib toʻlash imkonini beradi. Yangi ijara tizimi Apple uchun nafaqat savdo hajmini oshirish, balki foydalanuvchilarni oʻz ekotizimida uzoqroq ushlab turish strategiyasining bir qismidir.

Oʻzbekiston bozorida ushbu xizmatning rasman ishga tushishi hozircha kutilmayapti, chunki Apple Upgrade dasturi dastlab faqat rivojlangan moliya tizimiga ega boʻlgan AQSH bozoriga moʻljallangan. Biroq, xalqaro tajriba shuni koʻrsatadiki, bunday servislar muvaffaqiyat qozonsa, vaqt oʻtishi bilan boshqa mintaqalardagi rasmiy dilerlar orqali ham joriy etilishi mumkin.

AppleiPhoneObunaTexnologiyaBloomberg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob