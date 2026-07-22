Apple qurilmalarni ijaraga berishni boshlamoqda: iPhone va Mac uchun obuna tizimi
Apple korporatsiyasi oʻz mahsulotlarini sotish strategiyasida inqilobiy oʻzgarishga qoʻl urmoqda. Kompaniya foydalanuvchilarga iPhone, iPad va Mac kompyuterlarini uzoq muddatli ijara asosida foydalanish imkonini beruvchi yangi servisni ishga tushirishga tayyorlanmoqda. Bloomberg nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Apple Upgrade deb nomlanuvchi ushbu dastur joriy yilning 28-iyulidan boshlab AQSH hududida rasman taqdim etilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi loyiha Klarna toʻlov platformasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan boʻlib, u foydalanuvchilarga qurilma uchun toʻliq summani birdaniga toʻlamasdan, har oylik obuna haqi evaziga eng soʻnggi texnologiyalardan foydalanish imkonini beradi. Shartnoma muddati yakunlangach, mijoz qurilmani sotib olishi, uni yangi modelga almashtirishi yoki shunchaki qaytarib berishi mumkin boʻladi.
Xizmatning oʻziga xos jihatlari va muddatlariHozirda mavjud boʻlgan iPhone Upgrade Program faqat smartfonlar bilan cheklangan boʻlsa, yangi Apple Upgrade servisi ancha keng qamrovli boʻladi. Unga koʻra, turli gadjetlar uchun turlicha ijara muddatlari belgilanmoqda:
- iPhone smartfonlari va Apple Watch aqlli soatlari uchun maksimal ijara muddati — 24 oy;
- iPad planshetlari va Mac kompyuterlari uchun — 36 oy.
Cheklovlar va hamkorlik shartlariShuni taʼkidlash joizki, ushbu dastur barcha qurilmalar uchun ham amal qilmaydi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Apple Watch SE, bazaviy iPad, iPhone 16 va MacBook Neo kabi modellar ijaraga beriladigan qurilmalar roʻyxatiga kiritilmagan. Shuningdek, xizmatdan faqat jismoniy shaxslar foydalana oladi — korporativ mijozlar va taʼlim muassasalari uchun bu imkoniyat yopiq qoladi.
Yana bir muhim jihat shundaki, yangi obuna paketiga AppleCare+ kengaytirilgan kafolati kiritilmagan. Agar foydalanuvchi oʻz qurilmasini sugʻurta qilishni istasa, ushbu xizmat uchun alohida haq toʻlashiga toʻgʻri keladi. Dasturga ulanish uchun Klarna platformasi orqali mijozning kreditga layoqatliligi soddalashtirilgan tartibda tekshiriladi.
Apple kompaniyasi Apple Pay Later servisini yopganidan soʻng, Klarna kabi tashqi hamkorlar bilan aloqalarni yanada mustahkamlamoqda. Hozirda ushbu toʻlov tizimi Apple Pay va Wallet ilovalariga integratsiya qilingan boʻlib, xaridlarni boʻlib toʻlash imkonini beradi. Yangi ijara tizimi Apple uchun nafaqat savdo hajmini oshirish, balki foydalanuvchilarni oʻz ekotizimida uzoqroq ushlab turish strategiyasining bir qismidir.
Oʻzbekiston bozorida ushbu xizmatning rasman ishga tushishi hozircha kutilmayapti, chunki Apple Upgrade dasturi dastlab faqat rivojlangan moliya tizimiga ega boʻlgan AQSH bozoriga moʻljallangan. Biroq, xalqaro tajriba shuni koʻrsatadiki, bunday servislar muvaffaqiyat qozonsa, vaqt oʻtishi bilan boshqa mintaqalardagi rasmiy dilerlar orqali ham joriy etilishi mumkin.
…