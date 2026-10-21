O‘zbekistonlik erkak uyi devorini davlat bayrog‘i ranglariga bo‘yagani uchun ogohlantirilganini aytdi (video)

·160·Jamiyat
O‘zbekistonlik erkak uyi devorini davlat bayrog‘i ranglariga bo‘yagani uchun ogohlantirilganini aytdi (video)

O‘zbekistonlik erkak o‘z uyi devorini mamlakat davlat bayrog‘i ranglariga bo‘yagani, shundan so‘ng uning oldiga profilaktika inspektorlari kelganini ma’lum qildi.

Erkakning aytishicha, inspektorlar unga ogohlantirish bergan. Hozirda u ushbu holat uchun jarimaga tortilishi mumkinligidan xavotirda.

«O‘zbekiston Respublikasining Davlat bayrog‘i to‘g‘risida»gi qonunga ko‘ra, davlat bayrog‘i va uning tasviridan foydalanish belgilangan talablarga muvofiq bo‘lishi kerak. Biroq uy devorini bayroq ranglariga bo‘yashning o‘zi ushbu holatda huquqbuzarlik deb topilgani yoki erkakka nisbatan jarima qo‘llanishi haqida rasmiy ma’lumot mavjud emas.

O‘zbekiston RespublikasiDavlat bayrog‘iProfilaktika inspektorlariJarima
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdiSamarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi7 iyun 13:25Dehqonobodda ayolga shilqimlik qilgan patronaj xodimi 5 sutkaga qamaldiDehqonobodda ayolga shilqimlik qilgan patronaj xodimi 5 sutkaga qamaldiBugun 14:02Buxoroda mushukni avtomatdek silkitgan talaba o‘qishdan haydalishi mumkin (video)Buxoroda mushukni avtomatdek silkitgan talaba o‘qishdan haydalishi mumkin (video)Bugun 13:53Malikada PPX xodimidan qochgan erkakni avtomobil urib yubordi (video)Malikada PPX xodimidan qochgan erkakni avtomobil urib yubordi (video)Bugun 12:48Maktabga kelmadimi — katta jarima: Toshkentda ota-onalar uchun kutilmagan ogohlantirishMaktabga kelmadimi — katta jarima: Toshkentda ota-onalar uchun kutilmagan ogohlantirishKecha 22:36Xalqaro qidiruvda bo‘lgan o‘zbekistonlik Turkiyada ushlandiXalqaro qidiruvda bo‘lgan o‘zbekistonlik Turkiyada ushlandiKecha 21:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)
Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)