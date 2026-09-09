Qarshida 19 yoshli yigit profilaktika inspektorlari tomonidan kaltaklangani aytilmoqda (video)

·63·Jamiyat
Qarshida 19 yoshli yigit profilaktika inspektorlari tomonidan kaltaklangani aytilmoqda (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda Qarshi shahrida 19 yoshli yigit profilaktika inspektorlari tomonidan kaltaklangani haqida xabar va videolar tarqaldi. Yigitning yaqinlari xodimlar uni ko‘chada to‘xtatib, kuch ishlatganini iddao qilmoqda.

Yigitning opasi so‘zlariga ko‘ra, ukasi ishga ketayotgan paytda ikki nafar profilaktika inspektori tomonidan to‘xtatilgan. Ularning yigitga uning tashqi ko‘rinishi shubhali ekani va «terrorchiga o‘xshashi»ni aytgani bildirilmoqda.

Opasining aytishicha, ukasi voqeani telefoniga tasvirga olmoqchi bo‘lganida, xodimlar unga nisbatan kuch ishlatgan. Yigit qo‘shnilar ko‘z o‘ngida bo‘g‘ilgani va keyin xizmat avtomobiliga majburan olib ketilgani ta’kidlangan.

Shuningdek, yigitning qo‘liga kishan solingani va undan tushuntirish xatiga imzo qo‘yish talab qilingani aytilmoqda. Yaqinlarining ma’lumotiga ko‘ra, hujjatda yigit xodimlarni haqorat qilgani hamda ularga qarshilik ko‘rsatgani qayd etilgan.

Tarqalgan kadrlarda 19 yoshli yigitning yuzida ko‘karishlar, boshi va burnida jarohatlar, orqa hamda yelka qismida zarba izlari ko‘ringani aytilmoqda. Shuningdek, sochlari yulingani haqida ham da’volar mavjud.

Holat yuzasidan Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsutdinovga tayanib xabar berilishicha, mazkur voqea bo‘yicha Qarshi shahar prokuraturasi tomonidan surishtiruv olib borilmoqda.

Hozircha voqeaning barcha tafsilotlari, xodimlarning harakatlariga huquqiy baho berilgani yoki yigitning jarohatlari qanday sharoitda yuzaga kelgani bo‘yicha rasmiy yakuniy xulosa e’lon qilinmagan.

QarshiIIVprofilaktika inspektorizo‘ravonlikBosh prokuraturatergovinson huquqlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Baland musiqa sabab tez yordamni eshitmagan BYD haydovchisi jazolandiBaland musiqa sabab tez yordamni eshitmagan BYD haydovchisi jazolandiKecha, 22:05Bollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandiBollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandiKecha, 21:22Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)Kecha, 19:35Qidiruvdagi “Volkswagen” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiQidiruvdagi “Volkswagen” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiKecha, 17:24110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildi110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildiKecha, 17:22Samarqandlik ayol uch yildan beri hujjatlarda tirikligini isbotlay olmayaptiSamarqandlik ayol uch yildan beri hujjatlarda tirikligini isbotlay olmayaptiKecha, 16:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari