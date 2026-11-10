Toshkentda shamol qurilish to‘siqlarini ag‘darib yubordi: haydovchilarga ogohlantirish berildi
Toshkent shahrining Yunusobod tumanida kuchli shamol oqibatida BRT (tezkor avtobus yo‘lagi) qurilishi olib borilayotgan hududdagi vaqtinchalik to‘siqlar qulab tushdi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, yetarlicha mustahkamlanmagan qurilish to‘siqlari shamol ta’sirida yo‘lning qatnov qismiga ag‘darilgan. Natijada avtomobillar harakati uchun ajratilgan hudud torayib, ayrim yo‘nalishlarda tirbandliklar yuzaga kelgan.
Shamolning yanada kuchayishi hududdagi boshqa vaqtinchalik to‘siqlarning ham qulash xavfini oshirmoqda. Bu esa nafaqat transport harakatiga, balki yo‘l harakati ishtirokchilari xavfsizligiga ham tahdid tug‘dirishi mumkin.
Shu munosabat bilan haydovchilardan Yunusobod tumanida BRT qurilishi davom etayotgan yo‘llarda tezlikni me’yorida saqlash, ehtiyotkorlik bilan harakatlanish hamda qurilish hududlaridan o‘tishda ogoh bo‘lish so‘ralmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…