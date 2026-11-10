Damasni vannaxonaga aylantirdi: o‘zbekistonlik yigitning noodatiy ixtirosi internetda muhokamada!
Ijtimoiy tarmoqlarda bir yigitning Damas avtomobilini deyarli to‘liq vannaxonaga aylantirgani aks etgan video keng tarqaldi. Uning noodatiy g‘oyasi internet foydalanuvchilarini hayratga solib, ko‘plab hazilomuz izohlarga sabab bo‘ldi.
Videoda yigit avtomobil saloniga suv aralashtirgich, dush moslamasi va hatto suv isitkich qurilmasini o‘rnatgani ko‘rinadi. Natijada odatiy Damas ichida kundalik yuvinish uchun zarur bo‘lgan jihozlar jamlangan o‘ziga xos vannaxona paydo bo‘lgan.
Ushbu noodatiy o‘zgartirish internet foydalanuvchilari orasida turlicha munosabat uyg‘otdi. Ayrimlar yigitning topqirligi va ijodkorligiga qoyil qolgan bo‘lsa, boshqalar bunday g‘oyaning amaliy jihatdan qanchalik foydali ekaniga shubha bilan qaramoqda.
Ayniqsa, avtomobil salonida dush va suv isitish tizimining mavjudligi ko‘pchilik uchun kutilmagan yechim bo‘ldi. Ba’zilar buni o‘ziga xos ixtiro deb baholasa, boshqalar Damasning vazifasi endi butunlay o‘zgarib ketganini hazil tariqasida ta’kidlamoqda.
Sizningcha, avtomobilni vannaxonaga aylantirish — ajoyib ijodkorlikmi yoki ortiqcha noodatiy harakat?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…