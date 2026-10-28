Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Kelin nikohdan bir necha daqiqa oldin kuyovning telefonida paydo bo‘lgan xabarni ko‘rib qoldi. Xabarni o‘qigach, uning qo‘llari titray boshladi. U shu paytgacha hayotini bog‘lashga tayyor turgan insonning o‘zidan yashirgan sirini bilib qolgandi. Ammo kelinning keyingi harakati to‘yga kelganlarning barchasini hayratda qoldirdi.
Zal to‘la mehmon, dasturxonlar bezatilgan, qarindoshlar quvonch bilan kutib o‘tirishardi. Hamma kuyov bilan kelinning baxtli hayoti boshlanishiga guvoh bo‘lish uchun yig‘ilgandi.
Kelinning ismi Madina, kuyovniki esa Aziz edi. Ular ikki yil davomida bir-birini sevib, birga hayot qurishni orzu qilishgandi. Aziz Madinaga doimo mehribon bo‘lgan, uning ota-onasini hurmat qilgan va qiyin paytlarda yonida turgan.
Madina uchun Aziz shunchaki sevgan yigiti emas, balki kelajakdagi farzandlarining otasi, sirlarini ishonib aytadigan insoni edi.
Ammo nikoh kunidagi birgina xabar uning butun tasavvurini o‘zgartirib yubordi.
Kelin tasodifan ko‘rib qolgan xabar
Nikoh marosimi boshlanishiga oz vaqt qolgandi. Aziz do‘stlari bilan tashqariga chiqib ketgan, telefoni esa kelinning xonasidagi stol ustida qolgan edi.
Madina telefonga tegishni xayoliga ham keltirmagandi. Ammo ekranda yangi xabar paydo bo‘ldi. Xabar yuboruvchining ismi unga tanish edi — bu Azizning opasi Dilnoza edi.
Madina dastlab xabarni ochmaslikka qaror qildi. Biroq ekranda ko‘rinib turgan so‘zlar uning e’tiborini tortdi:
«Unga bugun hammasini aytmasang, keyin kech bo‘ladi. Madina haqiqatni bilishga haqli».
Kelinning yuragi tez ura boshladi.
Nima haqiqat? Nima uchun Aziz undan biror narsani yashiryapti?
U telefonni qo‘liga olib, xabarni ochdi. U yerdagi so‘zlar esa Madinani butunlay larzaga soldi.
«Uka, sen uning oldida o‘zingni aybdor his qilganing uchungina uylanishga qaror qilgan bo‘lsang, bu nikoh ikkovingizni ham baxtsiz qiladi. O‘tmishdagi voqea uchun butun umr o‘zingni jazolama. Madina seni chin dildan yaxshi ko‘radi, lekin u sening rahmingga emas, haqiqiy muhabbatingga munosib».
Madina xabarni qayta-qayta o‘qidi.
O‘tmishda qanday voqea sodir bo‘lgan? Aziz nima uchun o‘zini aybdor his qilgan? Unga uylanish qarori muhabbatdan emas, boshqa sababdan kelib chiqqanmi?
Uning ko‘zlariga yosh qalqdi. Shu payt eshik ochilib, Aziz xonaga kirdi.
Madina telefonni stolga qo‘ydi.
— Aziz, men sendan bir narsani so‘ramoqchiman. Iltimos, bu safar menga rostini ayt.
Aziz uning yuzidagi o‘zgarishni ko‘rib, bir zumda jiddiy tortdi.
— Nima bo‘ldi, Madina?
— Sen menga haqiqatan ham sevganing uchun uylanyapsanmi?
Aziz jim qoldi.
Ana shu sukut Madina uchun eng og‘ir javobdek tuyuldi.
Kuyovning yashirgan siri nimadan iborat edi?
Aziz bir necha soniya davomida nima deyishni bilmay turdi. Keyin sekin eshikni yopdi va stulga o‘tirdi.
— Sen bu xabarni o‘qidingmi? — deb so‘radi u.
Madina bosh irg‘adi.
— Ha. Men sendan hammasini eshitishni xohlayman. Hozir. Nikohdan oldin.
Aziz chuqur nafas oldi. Uning ko‘zlarida pushaymonlik bor edi.
— Madina, men sendan bir narsani yashirganman. Lekin bu sen o‘ylayotgandek emas.
Uning aytishicha, bir necha yil avval Aziz avtomobilda ketayotib, yo‘l-transport hodisasiga duch kelgan. Uning o‘zi jiddiy jarohat olmagan, ammo ikkinchi mashinadagi bir inson shifoxonaga olib ketilgandi.
Aziz o‘sha voqeadan keyin uzoq vaqt o‘zini aybdor his qilib yashagan. Hodisa tafsilotlari va ayb masalasi haqidagi rasmiy xulosa hikoyada keltirilmagan, ammo u o‘sha kunni xayolidan chiqara olmasdi.
Shundan keyin Aziz odamlarga ko‘proq yordam berishga, yaqinlarining ko‘nglini og‘ritmaslikka va har bir qarorini ming marta o‘ylab qabul qilishga odatlangandi.
Madina bilan tanishganida esa uning samimiyligi va mehribonligi Azizning qalbiga yaqin bo‘lgan. U qizga chindan ham ko‘ngil qo‘ygandi. Biroq o‘tmishdagi voqea tufayli o‘zini baxtli bo‘lishga munosib emasdek his qilardi.
— Opam menga shuni aytmoqchi bo‘lgan, — dedi Aziz. — U mening senga uylanishimni o‘zimni aybdor his qilganim uchun qabul qilyapsan, deb o‘ylayapti. Lekin men seni rahmim kelgani uchun tanlamaganman. Men seni sevaman.
Madina uni tinglar ekan, ko‘nglidagi og‘riq biroz yengillashdi. Ammo uning hali bir savoli bor edi.
— Agar meni sevsang, nega bu haqda oldin aytmading?
Aziz boshini egdi.
— Qo‘rqdim. Sen meni boshqacha tushunib qolishingdan qo‘rqdim. O‘tmishdagi xatolarim sening kelajagingga soya solishini istamadim.
— Lekin sening o‘tmishingni bilmasam, kelajagimiz haqida qanday qaror qabul qilaman? — dedi Madina.
Aziz javob bera olmadi.
Madina to‘yni to‘xtatadimi?
Tashqarida mehmonlar nikoh marosimi boshlanishini kutishardi. Qarindoshlardan biri eshikni taqillatib, ularni chaqirdi.
— Bolalar, hamma tayyor. Kelinglar!
Aziz o‘rnidan turdi. U Madinaga qaradi.
— Agar xohlasang, bugungi marosimni to‘xtatishimiz mumkin. Men seni majburlamayman.
Madina uning yuziga uzoq tikilib turdi. Uning ko‘nglida xafalik ham, qo‘rquv ham bor edi. Ammo shu payt u bir narsani angladi: muammo Azizning o‘tmishdagi voqeasi emas, balki ikkovi o‘rtasidagi ishonchning qay darajada mustahkam ekanida edi.
— Men sendan xatosiz inson bo‘lishingni kutmayman, Aziz. Hech kim xatosiz emas. Lekin menga rostini aytishingni xohlayman. Bugun menga yolg‘on gapirsang, ertaga yana nimalarni yashirishingni bilmayman.
Aziz uning qo‘lini ushladi.
— Senga va’da beraman. Endi hech narsani yashirmayman.
Madina uning qo‘lini qo‘yib yubordi va biroz o‘ylandi.
— Men hozir to‘yni to‘xtatmayman. Lekin bu qarorim sening siringni bilib qolganim uchun emas, senga ishonishni istaganim uchun. Bu ishonchni asrash esa endi sening zimmangda ham.
U eshik tomon yurdi.
Aziz uning ortidan ergashdi.
Nikoh marosimida aytilgan kutilmagan gap
Marosim boshlandi. Mehmonlar quvonch bilan kutishar, qarindoshlar duo qilishardi. Madina va Aziz nikohdan o‘tish uchun o‘z joylariga o‘tirishdi.
Ammo nikohni rasmiylashtirishdan oldin Madina bir iltimos bilan chiqdi.
— Men bir narsani aytmoqchiman, — dedi u. — Bugun biz yangi hayot boshlayapmiz. Men Azizning o‘tmishida og‘ir kunlar bo‘lganini bildim. Har bir insonning o‘tmishi bor. Lekin oila faqat muhabbat bilan emas, rostgo‘ylik va ishonch bilan ham quriladi.
Zalda sukunat hukm surdi.
— Men bo‘lajak turmush o‘rtog‘imdan mukammal bo‘lishni talab qilmayman. Men undan menga ishonishini va haqiqatni mendan yashirmasligini so‘rayman. Chunki men uning faqat quvonchli kunlarida emas, qiyin paytlarida ham yonida bo‘lishni xohlayman.
Aziz boshini egdi. Uning ko‘zlarida yosh paydo bo‘ldi.
Madina esa uning qo‘lini ushladi.
— Biz bir-birimizning o‘tmishimizni o‘zgartira olmaymiz. Ammo kelajagimizni qanday qurishni o‘zimiz tanlaymiz.
Bu gaplardan keyin zaldagi ko‘pchilikning ko‘zlari namlandi. Azizning opasi Dilnoza esa ukasini bag‘riga bosib, uzoq vaqtdan beri aytmoqchi bo‘lgan gaplarini kelinning o‘zi ayta olganidan yengil tortdi.
Nikoh marosimi davom etdi. Ammo bu safar u shunchaki to‘y emas, ikki insonning bir-biriga rostgo‘y bo‘lishga bergan va’dasidek tuyuldi.
To‘ydan keyin Aziz nimani tushundi?
Oradan bir necha oy o‘tdi. Madina va Aziz oilaviy hayotni boshlashdi. Ular ba’zan kelishmovchiliklarga duch kelishdi, ba’zan bir-birini tushunishga qiynalishdi. Ammo ular bir qoidaga amal qilishga harakat qilishdi: muammoni yashirish emas, ochiq gaplashish.
Aziz ham o‘tmishdagi voqea tufayli o‘zini ayblashni asta-sekin to‘xtatdi. Zarur paytlarda mutaxassis bilan suhbatlashdi va o‘zini kechirishni o‘rgana boshladi.
Madina esa eridan har bir narsani mukammal qilishni talab qilmadi. U faqat oilasida ishonch va hurmat bo‘lishini istardi.
Bir kuni Aziz xotinidan so‘radi:
— O‘sha kuni xabarni o‘qib, nega to‘yni to‘xtatmading?
Madina tabassum qildi.
— Chunki xabarda sening o‘tmishing haqida gap bor edi. Lekin men sening kimligingni faqat o‘tmishingga qarab baholashni istamadim. Men sening bugungi qaroringga qaradim. Sen menga rostini aytishga qaror qilding. Endi har kuni shu ishonchga munosib bo‘lishing kerak.
Aziz xotinining qo‘lini ushladi. U shu paytda bir narsani tushundi: insonni sevish uning sirlarini ko‘r-ko‘rona qabul qilish degani emas. Haqiqiy muhabbat — bir-birini tushunish, haqiqatni aytish va mas’uliyatni birga ko‘tarishga tayyor bo‘lishdir.
Bu hikoyadan qanday xulosa chiqarish mumkin?
Hayotda biz ko‘pincha insonlarning o‘tmishiga qarab hukm chiqaramiz. Ba’zan esa aksincha, sevgan insonlarimizdan haqiqatni yashirishga urinamiz, chunki ularni yo‘qotishdan qo‘rqamiz.
Ammo yashirilgan sirlar bir kun kelib baribir yuzaga chiqishi mumkin. Shunda munosabatning mustahkamligi sinovdan o‘tadi.
Madinaning qarori har qanday vaziyatda to‘yni davom ettirish kerakligini anglatmaydi. Agar sir insonning xavfsizligiga, sog‘lig‘iga yoki kelajakdagi hayotiga bevosita ta’sir qilsa, shoshilmasdan haqiqatni aniqlash va mustaqil qaror qabul qilish muhim. Muhabbat insonni o‘z huquqlari va xavfsizligidan voz kechishga majbur qilmasligi kerak.
Biroq bu hikoyaning asosiy sabog‘i boshqa: mustahkam oila faqat bir-birini sevgan ikki insondan emas, balki bir-biriga rostini aytishdan qo‘rqmaydigan ikki qalbdan quriladi.
Chunki muhabbat ishonchsiz yashay olmaydi. Ishonch esa chiroyli va’dalar bilan emas, har kunigi amallar, samimiy suhbatlar va qiyin paytda ham haqiqatni tanlash bilan mustahkamlanadi.
Izoh: ushbu hikoya badiiy to‘qima asosida yozilgan. Undagi qahramonlar va voqealar real shaxslar yoki aniq sodir bo‘lgan hodisa sifatida taqdim etilmaydi.
Izohlar 0
…