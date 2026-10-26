Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?

·62·Jamiyat
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev kino va televideniye ijodkorlari bilan uchrashuvda teleboshlovchi Dilshod Mirzamurodov bilan samimiy muloqot qildi.
  • Sirdaryolik farrosh onaning farzandi bo‘lgan ijodkor o‘z mehnati bilan 16 million so‘mlik ilk maoshdan bugungi 100 million so‘mdan ortiq daromadga va Toshkentda uy-joyli bo‘lishga erishganini so‘zlab berdi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev kino va televideniye ijodkorlari bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuv davomida taniqli teleboshlovchi va prodyuser Dilshod Mirzamurodov bilan ochiq va samimiy muloqot qildi. Davlat rahbarining hazil aralash: «Bu yerda kechasi uxlamaganlardan vakil o‘tiribdi. Sen hech kimni uxlatmaysan, nima uchun jim o‘tiribsan?» degan murojaati katta to‘lqinlanish va ko‘z yoshlarga sabab bo‘lgan tarixiy iqrorga ulandi.

Sirdaryodan kelib, o‘z mehnati bilan millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan yosh ijodkor oddiy farrosh onaning farzandi Prezident huzuriga yetib kelgani, ilk maoshidagi xavotirlar hamda bugungi kundagi 100 million so‘mdan ortiq daromadi haqida to‘lqinlanib so‘zlab berdi.

«Onam o‘g‘rilik qilgansan deb yig‘lagandi»: Sirdaryolik yigitning bosib o‘tgan yo‘li

Muloqot chog‘ida Dilshod Mirzamurodov hayotidagi eng hayajonli lahzalarni Prezident bilan bo‘lishdi:

  • Onaning ishonqiramagan ko‘z yoshlari: «Prezidentning oldilariga boraman desam, onam ishonmadilar. Rostdan dedim, chunki qanday ishonsinlar? Bir umr farroshlik qilgan onaning o‘g‘li bugun davlat rahbari qarshisida turibdi. Onam xursandchilikdan rosa yig‘ladilar, qo‘shilib men ham yig‘ladim», — deya ochiqladi ijodkor;

  • 16 milliondan boshlangan yo‘l: Televideniyega endi kelgan kezlari ilk bor 16 million so‘m oylik olib uyga borganida, onasi hayratdan «sen o‘g‘rilik qilgansan» deb qo‘rqib ketgani va ijod ahliga beriladigan bunday qadr oilani larzaga solganini ta’kidladi;

  • Bugungi muvaffaqiyat: Hozirgi vaqtda «Zo‘r TV» kanalida prodyuser sifatida mehnat qilayotgan boshlovchi har oylik daromadi 100 million so‘mdan oshayotganini va sohaga yaratilgan sharoitlar sabab o‘zi ham poytaxtda uy-joyli bo‘lganini e’tirof etdi.

Shavkat Mirziyoyev: «Onaga mendan alohida rahmat, shu onalar duosi bilan yuribmiz»

Davlat rahbari yosh ijodkorning samimiy so‘zlarini eshitib, uning mehnatkash onasiga cheksiz hurmatini izhor etdi:

  • Sirdaryolik mehnatkash yigit e’tirofi: Prezident Dilshodning Sirdaryodan kelib, tinimsiz qiynalib, o‘z ustida ishlab, har bir ijodkor bilan til topishib obro‘ qozonganini kuzatib borishini va bundan juda xursand ekanini bildirdi;

  • Onalarning duosi — ulkan kuch: «Dilshod, onaga mendan alohida rahmat aytgin. Duolari ijobat bo‘lsin. Hammamiz yurtimizda shu onalarimizning duosi bilan yuribmiz. Onaning mehri, duosi va hurmati juda katta kuch va qudratdir», — dedi Shavkat Mirziyoyev;

  • Televideniye jamoasiga salom: Davlat rahbari suhbat so‘ngida: «Kollektivga ham, Prezident ham bizni ko‘rar ekan, deb aytib qo‘ygin», deya butun ijodiy guruhga iliq salomlarini yo‘lladi.

Dilshod Mirzamurodovning hayot yo‘li raqamlarda

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Kelib chiqishi

Sirdaryo viloyati

Oilaviy muhiti

Onalari bir umr farroshlik qilib farzand tarbiyalagan

Televideniyedagi ilk maoshi

16 000 000 so‘m

Hozirgi lavozimi va oyligi

«Zo‘r TV» bosh prodyuseri, 100 000 000 so‘mdan ortiq

Prezident islohotlarining ta’siri

Propiska cheklovlari bekor qilinishi ortidan Toshkentdan uyli bo‘lgan

Prezident munosabati

Onalarining halol mehnati va duosiga yuksak tahsin va minnatdorlik bildirildi

Shavkat MirziyoyevDilshod MirzamurodovZo‘r TV
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdiShavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdi17 iyun 19:50«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdi«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdi16 sentabr 19:11Pul ko‘paygan sari do‘stlar kamayadimi? Olimlar hayotdagi ushbu bog‘liqlikni o‘rgandiPul ko‘paygan sari do‘stlar kamayadimi? Olimlar hayotdagi ushbu bog‘liqlikni o‘rgandi23 oktabr 08:30O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)24 sentabr 22:49Toshkentda samokat haydayotgan it paydo bo‘ldi: Ijtimoiy tarmoqlarda trend (video)Toshkentda samokat haydayotgan it paydo bo‘ldi: Ijtimoiy tarmoqlarda trend (video)28 sentabr 14:0810 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?10 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?10 sentabr 08:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi