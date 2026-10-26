Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev kino va televideniye ijodkorlari bilan uchrashuvda teleboshlovchi Dilshod Mirzamurodov bilan samimiy muloqot qildi.
- Sirdaryolik farrosh onaning farzandi bo‘lgan ijodkor o‘z mehnati bilan 16 million so‘mlik ilk maoshdan bugungi 100 million so‘mdan ortiq daromadga va Toshkentda uy-joyli bo‘lishga erishganini so‘zlab berdi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev kino va televideniye ijodkorlari bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuv davomida taniqli teleboshlovchi va prodyuser Dilshod Mirzamurodov bilan ochiq va samimiy muloqot qildi. Davlat rahbarining hazil aralash: «Bu yerda kechasi uxlamaganlardan vakil o‘tiribdi. Sen hech kimni uxlatmaysan, nima uchun jim o‘tiribsan?» degan murojaati katta to‘lqinlanish va ko‘z yoshlarga sabab bo‘lgan tarixiy iqrorga ulandi.
Sirdaryodan kelib, o‘z mehnati bilan millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan yosh ijodkor oddiy farrosh onaning farzandi Prezident huzuriga yetib kelgani, ilk maoshidagi xavotirlar hamda bugungi kundagi 100 million so‘mdan ortiq daromadi haqida to‘lqinlanib so‘zlab berdi.
«Onam o‘g‘rilik qilgansan deb yig‘lagandi»: Sirdaryolik yigitning bosib o‘tgan yo‘li
Muloqot chog‘ida Dilshod Mirzamurodov hayotidagi eng hayajonli lahzalarni Prezident bilan bo‘lishdi:
Onaning ishonqiramagan ko‘z yoshlari: «Prezidentning oldilariga boraman desam, onam ishonmadilar. Rostdan dedim, chunki qanday ishonsinlar? Bir umr farroshlik qilgan onaning o‘g‘li bugun davlat rahbari qarshisida turibdi. Onam xursandchilikdan rosa yig‘ladilar, qo‘shilib men ham yig‘ladim», — deya ochiqladi ijodkor;
16 milliondan boshlangan yo‘l: Televideniyega endi kelgan kezlari ilk bor 16 million so‘m oylik olib uyga borganida, onasi hayratdan «sen o‘g‘rilik qilgansan» deb qo‘rqib ketgani va ijod ahliga beriladigan bunday qadr oilani larzaga solganini ta’kidladi;
Bugungi muvaffaqiyat: Hozirgi vaqtda «Zo‘r TV» kanalida prodyuser sifatida mehnat qilayotgan boshlovchi har oylik daromadi 100 million so‘mdan oshayotganini va sohaga yaratilgan sharoitlar sabab o‘zi ham poytaxtda uy-joyli bo‘lganini e’tirof etdi.
Shavkat Mirziyoyev: «Onaga mendan alohida rahmat, shu onalar duosi bilan yuribmiz»
Davlat rahbari yosh ijodkorning samimiy so‘zlarini eshitib, uning mehnatkash onasiga cheksiz hurmatini izhor etdi:
Sirdaryolik mehnatkash yigit e’tirofi: Prezident Dilshodning Sirdaryodan kelib, tinimsiz qiynalib, o‘z ustida ishlab, har bir ijodkor bilan til topishib obro‘ qozonganini kuzatib borishini va bundan juda xursand ekanini bildirdi;
Onalarning duosi — ulkan kuch: «Dilshod, onaga mendan alohida rahmat aytgin. Duolari ijobat bo‘lsin. Hammamiz yurtimizda shu onalarimizning duosi bilan yuribmiz. Onaning mehri, duosi va hurmati juda katta kuch va qudratdir», — dedi Shavkat Mirziyoyev;
Televideniye jamoasiga salom: Davlat rahbari suhbat so‘ngida: «Kollektivga ham, Prezident ham bizni ko‘rar ekan, deb aytib qo‘ygin», deya butun ijodiy guruhga iliq salomlarini yo‘lladi.
Dilshod Mirzamurodovning hayot yo‘li raqamlarda
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Kelib chiqishi
Sirdaryo viloyati
Oilaviy muhiti
Onalari bir umr farroshlik qilib farzand tarbiyalagan
Televideniyedagi ilk maoshi
16 000 000 so‘m
Hozirgi lavozimi va oyligi
«Zo‘r TV» bosh prodyuseri, 100 000 000 so‘mdan ortiq
Prezident islohotlarining ta’siri
Propiska cheklovlari bekor qilinishi ortidan Toshkentdan uyli bo‘lgan
Prezident munosabati
Onalarining halol mehnati va duosiga yuksak tahsin va minnatdorlik bildirildi
Izohlar 0
…