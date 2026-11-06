Mourinyudan kutilmagan izoh: Ronaldu Portugaliya termasi bilan xayrlashishga majbur bo‘ldimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Taniqli murabbiy Joze Mourinyu Krishtianu Ronalduning Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash qarorini hurmat qilishini, biroq bu xayrlashuv jarayonidan ko‘ngli to‘lmaganini bildirdi.
- Xalqaro matbuotda tarqalayotgan xabarlarga ko‘ra, 41 yoshli futbolchining milliy jamoadan ketishiga bosh murabbiy Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan keskin nizo sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin.
Madridning «Real» klubi sobiq bosh murabbiyi, taniqli portugaliyalik mutaxassis Joze Mourinyu vatandoshi va sobiq shogirdi, «Al-Nasr» hujumchisi Krishtianu Ronalduning milliy jamoa safidagi faoliyatini yakunlash qaroriga o‘z fikrini bildirdi.
Madrid Xtra nashri xabariga ko‘ra, «Maxsus» laqabli murabbiy futbolchining qarorini hurmat qilishini bildirgan bo‘lsa-da, uning terma bilan bunday tarzda xayrlashuvidan ko‘ngli to‘lmaganiga ochiq ishora qilgan.
«Boshqacharoq tarzda yakunlanishini xohlardim»
Mourinyu 41 yoshli afsonaning hali futboldan butunlay ketmaganini va uning oldida katta maqsadlar borligini eslatib o‘tdi:
Qarorga hurmat: «Bu uning shaxsiy qarori va uni albatta hurmat qilish kerak, men ham uni hurmat qilaman. U hali katta futbolni tark etgani yo‘q, oldida hali erishishi kerak bo‘lgan ko‘plab maqsadlari bor», — dedi mutaxassis;
Afsuslanish ohangi: Shu bilan birga, murabbiy so‘zlarida keskin va sirli nuqta qoldirdi: «Faqat bir narsani istardim: uning milliy jamoadagi faoliyati kechagidek emas, boshqacharoq ko‘rinishda yakun topishini xohlardim».
Ortidagi yashirin sabab: Jorje Jezush bilan mojaro bormi?
Ronalduning qarori e’lon qilinganidan buyon xalqaro matbuotda xayrlashuv ortida jiddiy ichki kelishmovchiliklar yotgani haqida xabarlar urchimoqda:
Ichki ziddiyat: Ayrim manbalar va insayderlar ma’lumotiga ko‘ra, Krishtianu milliy terma jamoa bosh murabbiyi Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan keskin nizo va qarashlar to‘qnashuvi ortidan jamoani tark etishga majbur bo‘lgan bo‘lishi mumkin;
Klubdagi faoliyat davom etadi: 41 yoshli to‘purar milliy jamoadagi 23 yillik tarixiy sahifasini yopgan bo‘lsa-da, Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» klubi safida rasmiy uchrashuvlarda maydonga tushishni davom ettiradi.
Mourinyuning «kechagidek emas» degan luqmasi muxlislar va ekspertlar orasida Ronalduning terma bilan kutilganidek tantanali xayrlashuvsiz, muammolar fonida ajrashgani haqidagi taxminlarni yanada kuchaytirmoqda.
Izohlar 0
…