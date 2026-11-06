Mourinyudan kutilmagan izoh: Ronaldu Portugaliya termasi bilan xayrlashishga majbur bo‘ldimi?

·93·Sport
Mourinyudan kutilmagan izoh: Ronaldu Portugaliya termasi bilan xayrlashishga majbur bo‘ldimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Taniqli murabbiy Joze Mourinyu Krishtianu Ronalduning Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash qarorini hurmat qilishini, biroq bu xayrlashuv jarayonidan ko‘ngli to‘lmaganini bildirdi.
  • Xalqaro matbuotda tarqalayotgan xabarlarga ko‘ra, 41 yoshli futbolchining milliy jamoadan ketishiga bosh murabbiy Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan keskin nizo sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Madridning «Real» klubi sobiq bosh murabbiyi, taniqli portugaliyalik mutaxassis Joze Mourinyu vatandoshi va sobiq shogirdi, «Al-Nasr» hujumchisi Krishtianu Ronalduning milliy jamoa safidagi faoliyatini yakunlash qaroriga o‘z fikrini bildirdi.

Madrid Xtra nashri xabariga ko‘ra, «Maxsus» laqabli murabbiy futbolchining qarorini hurmat qilishini bildirgan bo‘lsa-da, uning terma bilan bunday tarzda xayrlashuvidan ko‘ngli to‘lmaganiga ochiq ishora qilgan.

«Boshqacharoq tarzda yakunlanishini xohlardim»

Mourinyu 41 yoshli afsonaning hali futboldan butunlay ketmaganini va uning oldida katta maqsadlar borligini eslatib o‘tdi:

  • Qarorga hurmat: «Bu uning shaxsiy qarori va uni albatta hurmat qilish kerak, men ham uni hurmat qilaman. U hali katta futbolni tark etgani yo‘q, oldida hali erishishi kerak bo‘lgan ko‘plab maqsadlari bor», — dedi mutaxassis;

  • Afsuslanish ohangi: Shu bilan birga, murabbiy so‘zlarida keskin va sirli nuqta qoldirdi: «Faqat bir narsani istardim: uning milliy jamoadagi faoliyati kechagidek emas, boshqacharoq ko‘rinishda yakun topishini xohlardim».

Ortidagi yashirin sabab: Jorje Jezush bilan mojaro bormi?

Ronalduning qarori e’lon qilinganidan buyon xalqaro matbuotda xayrlashuv ortida jiddiy ichki kelishmovchiliklar yotgani haqida xabarlar urchimoqda:

  • Ichki ziddiyat: Ayrim manbalar va insayderlar ma’lumotiga ko‘ra, Krishtianu milliy terma jamoa bosh murabbiyi Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan keskin nizo va qarashlar to‘qnashuvi ortidan jamoani tark etishga majbur bo‘lgan bo‘lishi mumkin;

  • Klubdagi faoliyat davom etadi: 41 yoshli to‘purar milliy jamoadagi 23 yillik tarixiy sahifasini yopgan bo‘lsa-da, Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» klubi safida rasmiy uchrashuvlarda maydonga tushishni davom ettiradi.

Mourinyuning «kechagidek emas» degan luqmasi muxlislar va ekspertlar orasida Ronalduning terma bilan kutilganidek tantanali xayrlashuvsiz, muammolar fonida ajrashgani haqidagi taxminlarni yanada kuchaytirmoqda.

Krishtianu RonalduJoze MourinyuAl-NasrJorje Jezush
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?Kecha 22:23Bir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdiBir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdiKecha 16:23Ronaldu «Paxtakor»ga qarshi o‘yinda qatnashmaydiRonaldu «Paxtakor»ga qarshi o‘yinda qatnashmaydi31 oktabr 08:03Toshkentda futbol bayrami: Krishtianu Ronaldu “Paxtakor” stadionida to‘p surishi kutilmoqdaToshkentda futbol bayrami: Krishtianu Ronaldu “Paxtakor” stadionida to‘p surishi kutilmoqda29 oktabr 20:59“Messi yoki Peleni tanlash — did masalasi, ammo men...”: Ronaldu shov-shuvli bayonot berdi“Messi yoki Peleni tanlash — did masalasi, ammo men...”: Ronaldu shov-shuvli bayonot berdi12 oktabr 21:58Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...11 oktabr 21:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi