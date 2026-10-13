MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?

·2·Jamiyat
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?

Ijtimoiy tarmoqlarda mashhur amerikalik bloger MrBeast Samarqandda muxlislar to‘planishi ortidan xavfsizlik sabab O‘zbekistonni tark etgani haqida xabarlar tarqaldi. Hatto CNN telekanalining Instagram sahifasida ham Samarqanddan olingan kadrlar e’lon qilinib, bloger jamoasi safarni bekor qilishi mumkinligi aytildi. Ammo O‘zbekiston Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasi ushbu xabarlarga rasmiy izoh berdi.

Jamg‘arma ma’lumotiga ko‘ra, Jimmi Donaldsonning O‘zbekistonga tashrifi boshidanoq Toshkent va Samarqand shaharlarini qamrab olishi rejalashtirilgan. Safar dasturi MrBeast jamoasi bilan oldindan kelishilgan va tasdiqlangan jadval asosida tashkil etilgan.

Rasmiy bayonotda ta’kidlanishicha, tashrif dasturidagi hech bir band bekor qilinmagan. Blogerning O‘zbekistondan jo‘nab ketish sanasi ham avvaldan belgilangan bo‘lgan. Shuningdek, suratga olish guruhining boshqa a’zolari rejaga muvofiq mamlakatning boshqa hududlarida tasvirga olish ishlarini davom ettirmoqda.

Jamg‘arma Toshkent va Samarqand aholisi hamda mehmonlariga MrBeast va uning jamoasini iliq kutib olgani uchun minnatdorlik bildirgan. Tashrifga oid qo‘shimcha ma’lumotlar rasmiy kanallarda e’lon qilinib borilishi qayd etilgan.

Eslatib o‘tamiz, MrBeast 9 oktyabr kuni O‘zbekiston Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasi tashabbusi bilan tashkil etilgan ommaviy tadbir doirasida Toshkentga kelgan edi.

Jimmi Donaldson YouTube'dagi yirik budjetli videolari, turli musobaqalari va katta pul mukofotlari bilan mashhur. Uning kanallariga jami 500 milliondan ortiq foydalanuvchi obuna bo‘lgan. Bloger xayriya loyihalaridagi ishtiroki bilan ham tanilgan.

MrBeastJimmi DonaldsonO‘zbekiston Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasiSamarqand
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MrBeast O‘zbekistonga keladi: Toshkentda muxlislari bilan uchrashuv o‘tkazadiMrBeast O‘zbekistonga keladi: Toshkentda muxlislari bilan uchrashuv o‘tkazadi6 oktabr 16:09MrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkinMrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkin6 oktabr 19:53Samarqandda olomon xitoylik sayyohni MrBeast deb o‘yladi (video)Samarqandda olomon xitoylik sayyohni MrBeast deb o‘yladi (video)Bugun 05:28MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldiMrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi11 oktabr 15:22MrBeast Samarqandda muxlislar qurshovida qoldi (video)MrBeast Samarqandda muxlislar qurshovida qoldi (video)10 oktabr 20:19MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?9 oktabr 21:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?