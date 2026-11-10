Qirg‘iziston maktablarida og‘ir darsliklar o‘rnini planshetlar egallashi mumkin
Qirg‘iziston besh-olti yil ichida maktablarni to‘liq elektron darsliklarga o‘tkazishni rejalashtirmoqda. Bu haqda prezident Sadir Japarov Alamudin tumani aholisi bilan uchrashuvda ma’lum qildi.
Bunga ota-onalarning farzandlari og‘ir ryukzak ko‘tarib yurishi, bel va bo‘yin og‘rig‘idan shikoyat qilayotgani sabab bo‘lgan. Shuningdek, ayrim darsliklarning mazmuni ham tanqid qilingan.
Ta’lim vaziri Dogdurkul Kendirbayeva darsliklarning sifati, og‘irligi va mazmuni qayta tekshirilishini bildirdi. Boshlang‘ich sinf kitoblari esa ota-onalar murojaatidan so‘ng ikki semestrga mo‘ljallangan qismlarga ajratilgan.
Sadir Japarov kelgusida o‘quvchilarni planshetlar va elektron darsliklar bilan ta’minlash rejalashtirilayotganini aytdi. Uning ta’kidlashicha, planshetlar dastlab qimmatroqqa tushishi mumkin, biroq ulardan uzoq muddat foydalanish imkoni bor.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…