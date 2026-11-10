Ganalik 28 yoshli erkak boylik ilinjida o‘zini tiriklayin tobutga solib, 3 kun qabristonda yotdi
Gananing 28 yoshli fuqarosi pul va boylikni jalb qilish maqsadida g‘ayrioddiy marosimga qo‘l urib, uch kun davomida qabristondagi tobut ichida yotgani aytilmoqda. Bu haqda “My Joy Online” nashri xabar berdi.
G‘alati voqea mahalliy ovchi sayr vaqtida qabristonda qarovsiz turgan tobutni ko‘rib qolganidan so‘ng fosh bo‘lgan. Uning itlari tobut tomon yugurib borib, tinimsiz harakat qilgan. Shundan shubhalangan erkak uning ichida kimdir bo‘lishi mumkinligini taxmin qilgan.
Ovchi tobutga yaqinlashib, ichkaridagi odamni tashqariga chiqishga undagan. Hatto qurol ishlatishi mumkinligini aytib tahdid qilganidan keyin tobut ichidan bir erkak chiqqan. Ma’lum bo‘lishicha, u mahalliy dorixona shoxobchasi egasi bo‘lgan.
Ko‘p o‘tmay, voqea joyidan dorivor o‘simliklar yig‘ib yurgan tabib ham o‘tib qolgan. Ular birgalikda erkakni qishloqqa olib borishgan. Bu noodatiy hodisa haqidagi xabar tez tarqalib, mahalliy aholidan iborat katta guruh voqea tafsilotlarini bilish uchun yig‘ilgan. Ayrim fuqarolar vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida politsiyani chaqirishni taklif qilgan.
Dastlabki taxminlarga ko‘ra, erkak qadimiy marosim doirasida pul va boylik jalb qilish umidida uch kun tobut ichida qolgan. Keyinchalik u voqeaning barcha tafsilotlarini aniqlash uchun huquq-tartibot organlariga topshirilgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…