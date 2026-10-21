Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi

·109·Jamiyat
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi

Surxondaryo viloyati Qumqo‘rg‘on tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabning 11-sinf o‘quvchisi Ashurova Shirin AQSHning yettita universitetida tahsil olish uchun taklif oldi.

Yosh o‘quvchining ilm-fanga bo‘lgan qiziqishi, izlanishlari va tinimsiz mehnati unga xalqaro miqyosda ta’lim olish imkoniyatlarini taqdim etmoqda. Shirinning turli yo‘nalishlarda faoliyat yurituvchi universitetlardan taklif olgani uning kelajakdagi kasbiy maqsadlari sari tashlayotgan muhim qadamlaridan biridir.

U quyidagi universitetlardan tahsil olish taklifini olgan:

Embry-Riddle Aeronautical University — aerokosmik muhandislik;

Hollins University — matematika va fizika;

Lewis University — kompyuter muhandisligi;

Syracuse University — aerokosmik muhandislik;

University of Connecticut — muhandislik va fizika;

University of South Dakota — biotibbiyot muhandisligi;

Winona State University — umumiy muhandislik.

Bir vaqtning o‘zida yettita universitetdan taklif olish Shirinning bilimga intilishi va maqsad sari qat’iyat bilan harakat qilayotganini namoyon etadi. Uning yutug‘i yoshlar uchun xalqaro ta’lim imkoniyatlaridan foydalanish va o‘z salohiyatini dunyo miqyosida namoyon etish borasida ibratli misol bo‘la oladi.

Ashurova Shirinni ushbu muvaffaqiyati bilan tabriklaymiz! Unga kelgusi ta’lim yo‘lida omad, munosib tanlov va yangi marralarni zabt etishini tilaymiz.

Ashurova ShirinQumqo‘rg‘on tumaniEmbri-Riddl Aeronavtillar UniversitetXalqaro ta’lim
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaToshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqda8 sentabr 10:41Surxondaryoda 5-sinf o‘quvchisi qo‘shnisining Spark'ini haydadiSurxondaryoda 5-sinf o‘quvchisi qo‘shnisining Spark'ini haydadi17 oktabr 15:33Kosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqdaKosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqda17 sentabr 15:42Termizda fojiali YTH: 10-sinf o‘quvchisi boshqargan Cobalt ikkiga bo‘linib ketdiTermizda fojiali YTH: 10-sinf o‘quvchisi boshqargan Cobalt ikkiga bo‘linib ketdi13 oktabr 15:55Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaBoshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqda4 avgust 17:11Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)15 sentabr 19:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)
Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)