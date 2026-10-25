Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?

·79·Jamiyat
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ilonlarning hovliga kirib kelishiga asosan ozuqa, suv va yashirinish uchun qulay sharoitlar sabab bo'ladi.
  • Baland o'tlarni o'rmaslik, eski buyumlarni yig'ib qo'yish, hayvonlar yemini ochiq qoldirish va ortiqcha namlik ilonlarni jalb qiluvchi asosiy omillardir.
  • Hovlini toza tutish, kemiruvchilarni yo'qotish va pana joylarni kamaytirish ilonlar bilan to'qnashish xavfini pasaytiradi.

Bog‘da ilonni ko‘rish ko‘pchilikni xavotirga soladi. Biroq ularning hovliga kirib kelishiga ko‘pincha ozuqa, suv va yashirinish uchun qulay joylar sabab bo‘ladi. Qalin o‘simliklar orasi, eski buyumlar to‘plangan burchaklar va kemiruvchilar ko‘p uchraydigan hududlar ilonlar uchun qulay muhit yaratishi mumkin. Moneycontrol nashri ham hovlidagi ayrim odatlar ilonlarni jalb qilishi mumkinligini yozgan.

Baland o‘tlarni o‘z vaqtida o‘rmaslik. Uzun o‘tlar va qalin butalar ilonlarga ko‘zga tashlanmasdan harakatlanish imkonini beradi. Bunday joylarda sichqonlar va kaltakesaklar ham yashirinishi mumkin. Gazonni muntazam o‘rish va butalarni siyraklashtirish hovlini nazorat qilishni osonlashtiradi.

Eski buyumlar va chiqindilarni yig‘ib qo‘yish. Tashlandiq taxtalar, g‘ishtlar, toshlar va qurilish materiallari orasida ilonlar pana topishi mumkin. Ularni tartibli saqlash yoki keraksizlarini olib tashlash hovlidagi yashirin joylarni kamaytiradi.

Hayvonlar yemini ochiq qoldirish. Ochiq idishdagi ovqat va yerga to‘kilgan don kemiruvchilarni jalb qiladi. Kemiruvchilarni ovlaydigan ilonlar esa ular bor joyga kelishi mumkin. Hayvonlarni boqqandan keyin ovqat qoldiqlarini yig‘ishtirish va yemni mahkam yopiladigan idishda saqlash tavsiya etiladi.

Suvni ortiqcha sarflash va hovlida nam joylarni qoldirish. Doimiy namlik qurbaqalar va boshqa mayda jonivorlar uchun qulay sharoit yaratishi mumkin. Ular esa ayrim ilonlar uchun ozuqa manbai hisoblanadi. Hovlini keragidan ortiq sug‘ormaslik, suv oqadigan joylarni ta’mirlash va to‘planib qolgan suvni yo‘qotish foydali.

Ilonni ko‘rib qolsangiz, uni o‘zingiz ushlamang

Hovlida ilon paydo bo‘lsa, unga yaqinlashish yoki uni mustaqil ravishda tutish xavfli. Ilon turini masofadan aniqlash qiyin bo‘lishi mumkin. Shuning uchun odamlar va uy hayvonlarini undan uzoqlashtirish, ilonni burchakka qisib qo‘ymaslik va zarur bo‘lsa, mutaxassis yordamini chaqirish kerak.

Hovlini toza tutish, kemiruvchilarni jalb qiladigan ozuqa qoldiqlarini yo‘qotish va pana joylarni kamaytirish ilonlar bilan to‘qnashish xavfini pasaytirishga yordam beradi.

ilonlarxavfsizlikekologiyauy-joy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chirchiqda yirik kombayn ortilgan yuk mashinasi tirkamasi xonadonga borib urildi (video)Chirchiqda yirik kombayn ortilgan yuk mashinasi tirkamasi xonadonga borib urildi (video)11 sentabr 08:29"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?"Yirtqich akula” shov-shuvi soxta bo‘lib chiqdi: Farg‘onadagi sirli manzilda nima topildi?6 sentabr 16:33Bojxonada shov-shuv: yo‘lovchi sumkasidan bo‘g‘ma ilon chiqdiBojxonada shov-shuv: yo‘lovchi sumkasidan bo‘g‘ma ilon chiqdi13 iyun 11:16Buxoroda ko‘p qavatli uyda yong‘in yuz berdiBuxoroda ko‘p qavatli uyda yong‘in yuz berdi18 may 07:20Hokim o‘rinbosari 65 mln so‘m pora bilan ushlandi: Namanganda shov-shuvli jinoyat fosh bo‘ldiHokim o‘rinbosari 65 mln so‘m pora bilan ushlandi: Namanganda shov-shuvli jinoyat fosh bo‘ldiBugun 13:43Nega to‘ng‘ich, o‘rtancha va kenja farzandlarning fe’l-atvori butkul farq qiladi?Nega to‘ng‘ich, o‘rtancha va kenja farzandlarning fe’l-atvori butkul farq qiladi?Bugun 08:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi