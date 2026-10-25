Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ilonlarning hovliga kirib kelishiga asosan ozuqa, suv va yashirinish uchun qulay sharoitlar sabab bo'ladi.
- Baland o'tlarni o'rmaslik, eski buyumlarni yig'ib qo'yish, hayvonlar yemini ochiq qoldirish va ortiqcha namlik ilonlarni jalb qiluvchi asosiy omillardir.
- Hovlini toza tutish, kemiruvchilarni yo'qotish va pana joylarni kamaytirish ilonlar bilan to'qnashish xavfini pasaytiradi.
Bog‘da ilonni ko‘rish ko‘pchilikni xavotirga soladi. Biroq ularning hovliga kirib kelishiga ko‘pincha ozuqa, suv va yashirinish uchun qulay joylar sabab bo‘ladi. Qalin o‘simliklar orasi, eski buyumlar to‘plangan burchaklar va kemiruvchilar ko‘p uchraydigan hududlar ilonlar uchun qulay muhit yaratishi mumkin. Moneycontrol nashri ham hovlidagi ayrim odatlar ilonlarni jalb qilishi mumkinligini yozgan.
Baland o‘tlarni o‘z vaqtida o‘rmaslik. Uzun o‘tlar va qalin butalar ilonlarga ko‘zga tashlanmasdan harakatlanish imkonini beradi. Bunday joylarda sichqonlar va kaltakesaklar ham yashirinishi mumkin. Gazonni muntazam o‘rish va butalarni siyraklashtirish hovlini nazorat qilishni osonlashtiradi.
Eski buyumlar va chiqindilarni yig‘ib qo‘yish. Tashlandiq taxtalar, g‘ishtlar, toshlar va qurilish materiallari orasida ilonlar pana topishi mumkin. Ularni tartibli saqlash yoki keraksizlarini olib tashlash hovlidagi yashirin joylarni kamaytiradi.
Hayvonlar yemini ochiq qoldirish. Ochiq idishdagi ovqat va yerga to‘kilgan don kemiruvchilarni jalb qiladi. Kemiruvchilarni ovlaydigan ilonlar esa ular bor joyga kelishi mumkin. Hayvonlarni boqqandan keyin ovqat qoldiqlarini yig‘ishtirish va yemni mahkam yopiladigan idishda saqlash tavsiya etiladi.
Suvni ortiqcha sarflash va hovlida nam joylarni qoldirish. Doimiy namlik qurbaqalar va boshqa mayda jonivorlar uchun qulay sharoit yaratishi mumkin. Ular esa ayrim ilonlar uchun ozuqa manbai hisoblanadi. Hovlini keragidan ortiq sug‘ormaslik, suv oqadigan joylarni ta’mirlash va to‘planib qolgan suvni yo‘qotish foydali.
Ilonni ko‘rib qolsangiz, uni o‘zingiz ushlamang
Hovlida ilon paydo bo‘lsa, unga yaqinlashish yoki uni mustaqil ravishda tutish xavfli. Ilon turini masofadan aniqlash qiyin bo‘lishi mumkin. Shuning uchun odamlar va uy hayvonlarini undan uzoqlashtirish, ilonni burchakka qisib qo‘ymaslik va zarur bo‘lsa, mutaxassis yordamini chaqirish kerak.
Hovlini toza tutish, kemiruvchilarni jalb qiladigan ozuqa qoldiqlarini yo‘qotish va pana joylarni kamaytirish ilonlar bilan to‘qnashish xavfini pasaytirishga yordam beradi.
Izohlar 0
…