Tojibar Azizova: "Shahzodadan ham, uning kelinidan ham buni kutmagandim…" (video)

·63·Madaniyat
Tojibar Azizova: "Shahzodadan ham, uning kelinidan ham buni kutmagandim…" (video)

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Tojibar Azizova “Omon-Omon” ko‘rsatuvida xonanda Shahzodaning o‘g‘li — Salihning nikoh to‘yi haqidagi taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.

Aktrisaning aytishicha, to‘yda Shahzoda o‘zi ham kelindek ko‘ringan va kelini bilan xuddi dugonadek uyg‘un obrazda namoyon bo‘lgan. “Men o‘ylagandimki, Shahzoda to‘yda boshqacha, dabdabali kiyimda chiqsa kerak. Ammo aksincha, u o‘zbekona, yopiq va juda nafis libosda ko‘rindi. Shu jihati menga juda yoqdi — u haqiqiy qaynona darajasida, did bilan kiyingan edi”, — deya ta’kidladi Tojibar Azizova.

Shuningdek, u kelin haqida ham iliq fikrlar bildirib, uni tarbiyali, odobli va juda yaxshi qiz sifatida ta’rifladi. “O‘g‘illari ham juda yaxshi yigit. Salihni yoshligidan bilaman — tarbiyali va samimiy bola. Shahzoda kelin tanlashda adashmagan”, — dedi aktrisa.

Tojibar Azizova to‘yga aziz mehmon sifatida taklif etilgan bo‘lib, marosimda “Kelin salom” udumini ham olib borgan. Uning aytishicha, qudalar ham juda madaniyatli, salobatli va ziyoli insonlar bo‘lib, bu oila haqiqiy o‘zbekona qadriyatlarni namoyon etgan.

Mazkur to‘y ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otib, ko‘plab muxlislar tomonidan iliq fikrlar bilan kutib olindi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namangan gullar bayramida Shahzoda Muhammedova moda olamini larzaga soldi (video)Namangan gullar bayramida Shahzoda Muhammedova moda olamini larzaga soldi (video)Bugun, 10:47Kino olami yana bir iste’dodli aktrisasidan ayrildiKino olami yana bir iste’dodli aktrisasidan ayrildiBugun, 08:34Dua Lipa hashamatli to‘yidan ilk rasmiy suratlarni ko‘rsatdiDua Lipa hashamatli to‘yidan ilk rasmiy suratlarni ko‘rsatdiKecha, 23:04Suyunchi: xonanda Dilnoz qizaloqli bo‘lganini ma’lum qildi (video)Suyunchi: xonanda Dilnoz qizaloqli bo‘lganini ma’lum qildi (video)Kecha, 23:03Hijobsiz qo‘shiq aytgan eronlik xonanda qamchilash jazosiga hukm qilindiHijobsiz qo‘shiq aytgan eronlik xonanda qamchilash jazosiga hukm qilindiKecha, 22:52Abbos Fayzullayev kutilmagan sirni ochdi (video)Abbos Fayzullayev kutilmagan sirni ochdi (video)Kecha, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...