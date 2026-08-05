Ajrashgan juftlik o‘rtasida munosabatlar tiklandimi? Ben Afflek va Jennifer Lopes yana birga ko‘rinish berdi

·35·Madaniyat
Ajrashgan juftlik o‘rtasida munosabatlar tiklandimi? Ben Afflek va Jennifer Lopes yana birga ko‘rinish berdi
Qisqacha

Ben Afflek va Jennifer Lopes ajrashish jarayoni 2025 yil boshida yakunlanganiga qaramay, so‘nggi vaqtlarda bir necha bor birga ko‘rinish berdi. Ular “O‘rgimchak ayolning bo‘sasi” filmi premyerasida, Venetsiyadagi qizil yo‘lakda, Montanadagi chang‘i maskanida va Beverli-Hillzdagi oilaviy tushlikda birga bo‘lgan. Tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, sobiq juftlik tushlik paytida qo‘l ushlashib, bir-biriga yaqin munosabatda bo‘lgan.

Ben Afflek va Jennifer Lopesning munosabatlari yana jamoatchilik diqqatini tortdi. Ularning ajrashish jarayoni 2025 yil boshida yakunlangan bo‘lsa-da, sobiq juftlik so‘nggi vaqtlarda bir necha bor birga ko‘rinish bergani aytilmoqda.

Juftlikka yaqin manbaning bildirishicha, Lopes Afflek bilan qayta muloqot o‘rnatganidan mamnun. Ular "O‘rgimchak ayolning bo‘sasi" filmi premerasida, Venetsiyadagi qizil yo‘lakda va Montanadagi chang‘i maskanida birga ko‘rilgan.

Eng ko‘p muhokamaga sabab bo‘lgan holat Beverli-Hillzdagi oilaviy tushlik vaqtida yuz bergan. Tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, ular qo‘l ushlashib, bir-biriga yaqin munosabatda bo‘lgan.

Afflek Lopes ishtirok etgan filmni tayyorlash jarayonida ham ko‘maklashgan. Shuningdek, xonanda onasidan ayrilgan og‘ir kunlarda u bilan birga bo‘lgani aytilmoqda.

Hozircha ularning yana munosabat boshlagani rasman tasdiqlanmagan. Bu yaqin do‘stlikmi yoki yarashuvmi, juftlikning o‘zi izoh berganicha yo‘q.

Ben AffleckJennifer LopezVenetsiyaMontanaBeverli-Hillz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BTS muxlislarini xavotirga solgan voqea: BTS a’zosi V avariyaga uchragani haqidagi xabar tarqaldiBTS muxlislarini xavotirga solgan voqea: BTS a’zosi V avariyaga uchragani haqidagi xabar tarqaldiBugun, 04:327000 marvaridli libos: Ayshvariya Rayning Kann kinofestivalidagi to‘rtinchi obrazi namoyish etildi7000 marvaridli libos: Ayshvariya Rayning Kann kinofestivalidagi to‘rtinchi obrazi namoyish etildiBugun, 04:25“O‘rgimchak odam” filmi yulduzi Meri Rivera 82 yoshida olamdan o‘tdi“O‘rgimchak odam” filmi yulduzi Meri Rivera 82 yoshida olamdan o‘tdiBugun, 04:14Durdona Qurbonovaga yuborilgan noodatiy sovg‘a turli taxminlarga sabab bo‘ldi (video)Durdona Qurbonovaga yuborilgan noodatiy sovg‘a turli taxminlarga sabab bo‘ldi (video)Kecha, 16:15Go‘zal aktrisa Jamila G‘ofurovaning qizi Malayziyadagi MMA sporti bo‘yicha 2 o‘rinni egalladi!Go‘zal aktrisa Jamila G‘ofurovaning qizi Malayziyadagi MMA sporti bo‘yicha 2 o‘rinni egalladi!Kecha, 14:36Garri Staylzning kutilmagan yiqilishi konsertni to‘xtatmadiGarri Staylzning kutilmagan yiqilishi konsertni to‘xtatmadiKecha, 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida