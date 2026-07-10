Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)

·497·Madaniyat
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)

Bugun, 10 iyul kuni O‘zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Abbosbek Fayzullayevning nikoh to‘yi bo‘lib o‘tmoqda. Quvonchli kun aks etgan ilk video va suratlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muxlislar e’tiborini tortdi.

Tarqalgan lavhalarda Abbosbek Fayzullayev kuyovlik libosida oila a’zolari davrasida ekani, ota-onasi va yaqinlari bilan esdalik uchun suratga tushayotgani aks etgan. Shuningdek, u kelin uchun maxsus tayyorlangan guldastani ko‘tarib, kuyov-navkar marosimiga hozirlik ko‘rayotganini ham ko‘rish mumkin.

Videolarda futbolchining yaqin do‘stlari va jo‘ralari ham uning yonida bo‘lib, to‘y oldi tayyorgarligida faol ishtirok etayotgani tasvirlangan. Samimiy va ko‘tarinki kayfiyat hukm surgan ushbu lahzalar muxlislar tomonidan iliq kutib olindi.

Izohlarda minglab kuzatuvchilar Abbosbek Fayzullayevni ushbu unutilmas kun bilan tabriklab, yosh oilaga uzoq umr, baxt-saodat, o‘zaro mehr va totuvlik tilab ezgu tilaklarini yo‘llamoqda.

Abbosbek Fayzullayev 2003 yil 3 oktyabr kuni Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanida tavallud topgan.

Аббосбек ФайзуллаевO'zbekistonСайхунободСирдарё
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deniz Baysal ajrashish uchun sudga murojaat qildiDeniz Baysal ajrashish uchun sudga murojaat qildiBugun, 13:44Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)Bugun, 13:19Shahzoda Muhammedova farzandlari bilan Bodrumdagi dam olish lahzalarini namoyish qildiShahzoda Muhammedova farzandlari bilan Bodrumdagi dam olish lahzalarini namoyish qildiBugun, 12:52Yosh ko‘rinishga ega teleboshlovchi Dildora Rustamova to‘ng‘ich qizini uzatmoqda!Yosh ko‘rinishga ega teleboshlovchi Dildora Rustamova to‘ng‘ich qizini uzatmoqda!Bugun, 09:35Eje Irtem nimadan vafot etgani rasman ma’lum qilindiEje Irtem nimadan vafot etgani rasman ma’lum qilindiKecha, 18:58Shakira Spotify tarixida yangi rekord o‘rnatdiShakira Spotify tarixida yangi rekord o‘rnatdiKecha, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi