140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi

·35·Madaniyat
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi

Bir paytlar quvnoq obrazlari bilan tomoshabinlar mehrini qozongan bloger va aktrisa Muborak Abdullayeva uzoq tanaffusdan so‘ng yana ekranlarga qaytdi. Bu safar u yolg‘iz emas — 78 yoshli buvisi Xursandoy aya bilan “Daryo” studiyasida mehmon bo‘lib, samimiy va hayotiy suhbat qurdi.

Suhbat davomida Muborak Abdullayeva hayotidagi keskin o‘zgarishlar haqida ochiq gapirdi. Uning aytishicha, bugungi Muborak avvalgi ekranda ko‘ringan insondan mutlaqo farq qiladi.

“Bugun o‘zimning eski videolarimni ko‘rsam, u yerdagi Muborakni tanimayman. Tashqi ko‘rinishim, xarakterim, fikrlashim va dunyoqarashim butunlay o‘zgardi. Agar menga o‘sha rollarni yana ijro etish taklif qilinsa, buni uddalay olmasligimni aytaman. O‘sha paytlarda yoshlikning o‘zgacha shijoati va energiyasi bor ekan. Hozir esa ekrandagi o‘zimni ko‘rib, 'nahotki bu men bo‘lgan bo‘lsam', deb hayron qolaman”, — dedi u.

Adras kiyimli uch nafar o‘zbek ayoli jilmayib turibdi.

Muborakning ta’kidlashicha, eng katta o‘zgarishlardan biri uning vazni bilan bog‘liq. U 140 kilogrammdan 70 kilogrammgacha ozganini aytib, bu jarayon nafaqat tashqi ko‘rinishini, balki butun hayotini o‘zgartirganini bildirdi.

“140 kilogrammdan 70 kilogrammgacha ozganimdan keyin xuddi ichimdan bir inson chiqib ketgandek bo‘ldi. Ekranlarda sho‘x-shodon yuradigan, qaynona va kelin obrazlarini jonlantiradigan Muborak go‘yo ortda qoldi. Hatto bir muddat o‘zimni ham yo‘qotib qo‘ydim. Shundan keyin o‘zimni qayta kashf etishga kirishdim. Endi hayotimda boshqa qiziqishlar paydo bo‘ldi. Ilgari til o‘rganishga umuman qiziqmasdim, hozir esa yangi tillarni o‘rganyapman. Ruhiy va ma’naviy jihatdan ham o‘zim ustimda ishlashni boshladim”, — deydi u.

Suhbat faqat ijod haqida emas, balki oila va tarbiya mavzulari bilan ham boyidi. Xursandoy aya o‘zining ko‘p yillik hayotiy tajribasiga tayangan holda qiz farzand tarbiyasi, oiladagi mehr-oqibat, ayolning sabri, rashk va qaynona-kelin munosabatlari haqida samimiy fikrlarini bildirdi.

Milliy kiyimdagi uch ayol va hijobli ayolning yonma-yon kollaji.

Tomoshabinlar esa nafaqat Muborak Abdullayevaning ijodga qaytganini, balki uning hayotga bo‘lgan mutlaqo yangi qarashlarini ham yaqindan ko‘rish imkoniga ega bo‘ldi.

Muborak AbdullayevaDaryoXursandoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbosbek Fayzullayevning ixcham to‘yi muxlislar muhokamasiga sabab bo‘ldi! (video)Abbosbek Fayzullayevning ixcham to‘yi muxlislar muhokamasiga sabab bo‘ldi! (video)Kecha, 22:34Dilso‘z “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiDilso‘z “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiKecha, 16:10Suxrob Xamdamov “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiSuxrob Xamdamov “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiKecha, 13:58Saida Rametova mish-mishlarga nuqta qo‘ydi: “Jumadulla aka hayotlar”Saida Rametova mish-mishlarga nuqta qo‘ydi: “Jumadulla aka hayotlar”Kecha, 13:45O‘tkir Mengliyev yangi mukofot bilan taqdirlandiO‘tkir Mengliyev yangi mukofot bilan taqdirlandiKecha, 12:57Shahlo Zoirova Sharm al-Shayxda joylashgan mehmonxonasini namoyish qildiShahlo Zoirova Sharm al-Shayxda joylashgan mehmonxonasini namoyish qildiKecha, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi