Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi

·88·Madaniyat
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi

O‘zbekiston xalq artisti Muhammadali Abduqunduzovning katta nabirasi, aktyor Shohruh Mirzo Abduqunduzov va bloger Oyshaxon ilk bor ota-onalik baxtiga muyassar bo‘lishdi.

Quvonchli xabarni Oyshaxon o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali ma’lum qildi. U chaqaloq bilan tushirilgan videoni e’lon qilib, unga samimiy izoh ham qoldirdi.

"30.06.2026. Xush kelibsiz, bolajonim, bizning sevgi to‘la oilamizga. Robbim sizni yomon ko‘zlardan asrasin. Ma shaa Alloh", — deb yozdi bloger.

Qisqa vaqt ichida mazkur video minglab tomoshalarni yig‘di. Muxlislar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari yosh oilani o‘g‘il farzandli bo‘lgani bilan tabriklab, chaqaloqqa sog‘lik, baxt va porloq kelajak tilashmoqda. Izohlarda ko‘pchilik yangi mehmon ota-onasiga faqat quvonch olib kelishini tilab, samimiy ezgu niyatlarini bildirib o‘tgan.

Shohruh Mirzo AbduqunduzovMuhammadali AbduqunduzovO'zbekistonOyshaxon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimpiada chempionkasi Diyora Keldiyorova tug‘ilgan kunidan unutilmas lavhalar ulashdi (video)Olimpiada chempionkasi Diyora Keldiyorova tug‘ilgan kunidan unutilmas lavhalar ulashdi (video)Bugun, 15:07Yulduz Turdiyeva mashhur qo‘shiq ortidagi sirni ochdi (video)Yulduz Turdiyeva mashhur qo‘shiq ortidagi sirni ochdi (video)Bugun, 11:46Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldiTurkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldiBugun, 08:36Jaloliddin Ahmadaliyev “Bahor yomg‘irlari” bilan muxlislar qarshisida (audio)Jaloliddin Ahmadaliyev “Bahor yomg‘irlari” bilan muxlislar qarshisida (audio)Kecha, 19:40Xurshid Rasulovning uzoq kutilgan “Esingdamu” taronasi premyera qilindi (video)Xurshid Rasulovning uzoq kutilgan “Esingdamu” taronasi premyera qilindi (video)Kecha, 19:24Milenaning orzularidan biri ushaldi: u suv parisiga aylandi!Milenaning orzularidan biri ushaldi: u suv parisiga aylandi!Kecha, 17:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi