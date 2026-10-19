“Osiyo go‘zali” Shaxrizoda Madaminova: “O‘zbek yigitiga turmushga chiqmayman”

·2·Madaniyat
“Osiyo go‘zali” Shaxrizoda Madaminova: “O‘zbek yigitiga turmushga chiqmayman”

“Osiyo go‘zali” nomi bilan tanilgan model Shaxrizoda Madaminova o‘zbek yigitlariga turmushga chiqish niyatida emasligini bildirdi. Uning fikricha, bo‘lajak baxti xorijda bo‘lishi mumkin.

Model bu qarashiga sabab sifatida o‘zbek yigitlari uni tushunmasligini taxmin qilayotganini aytdi. Shuningdek, yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda ommalashgan suv idishi bilan bog‘liq trenddan keyin ham shunday xulosaga kelganini ta’kidladi.

Madaminovaning so‘zlariga ko‘ra, u ushbu trend ortidan ayrim odamlardan o‘zi kutmagan munosabatni ko‘rgan. Xususan, suv idishini ocholmagani aks etgan videoni storisga joylaganidan keyin, boshqalar ham uning ortidan shu kabi videolarni takrorlay boshlagan.

“O‘zbek yigitiga turmushga chiqmayman, deb o‘ylayman. Menimcha, baxtim qayerdadir chet elda kutyapti. Sababini bilmayman, baribir biznikilar tushunmaydi. Yaqinda suv bilan bog‘liq trendim ommalashganidan keyin ham shunday deb o‘yladim. Suv idishini ocholmaganimni storisga joylagandim, hamma ortimdan takrorladi. Keyin o‘yladim: o‘zbek yigitlari menga to‘g‘ri kelmas ekan”, — dedi model.

Shaxrizodaning ushbu fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lishi mumkin.

Shaxrizoda Madaminovasuv idish trendO‘zbek yigitlarimodeling ijtimoiy tarmoqlarida fikrlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahrizoda Madaminova 22 yoshni qarshi oldi (video)Shahrizoda Madaminova 22 yoshni qarshi oldi (video)20 iyul 03:46Shahrizoda Madaminova oila qurishga tayyorligini aytdi: “O‘z odamimni uchratganim yo‘q”Shahrizoda Madaminova oila qurishga tayyorligini aytdi: “O‘z odamimni uchratganim yo‘q”1 oktabr 05:31Shahrizoda Madaminova: «Meni “aktrisa, model” deb atashlari yoqmayapti» (video)Shahrizoda Madaminova: «Meni “aktrisa, model” deb atashlari yoqmayapti» (video)23 sentabr 14:27“Qishloq yigitiga ham turmushga chiqishim mumkin” — Luiza Rasulova“Qishloq yigitiga ham turmushga chiqishim mumkin” — Luiza Rasulova27 aprel 18:30“Benom” guruhi Xalqlar do‘stligi saroyida yangi konsert dasturini taqdim etadi“Benom” guruhi Xalqlar do‘stligi saroyida yangi konsert dasturini taqdim etadiBugun 15:25“Qo‘yni yechintirgan Shahnoza”- aktrisa Shahnoza Hojimurodovaning kutilmagan qassobchilik qobiliyati haqida“Qo‘yni yechintirgan Shahnoza”- aktrisa Shahnoza Hojimurodovaning kutilmagan qassobchilik qobiliyati haqidaBugun 15:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda