“Osiyo go‘zali” Shaxrizoda Madaminova: “O‘zbek yigitiga turmushga chiqmayman”
“Osiyo go‘zali” nomi bilan tanilgan model Shaxrizoda Madaminova o‘zbek yigitlariga turmushga chiqish niyatida emasligini bildirdi. Uning fikricha, bo‘lajak baxti xorijda bo‘lishi mumkin.
Model bu qarashiga sabab sifatida o‘zbek yigitlari uni tushunmasligini taxmin qilayotganini aytdi. Shuningdek, yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda ommalashgan suv idishi bilan bog‘liq trenddan keyin ham shunday xulosaga kelganini ta’kidladi.
Madaminovaning so‘zlariga ko‘ra, u ushbu trend ortidan ayrim odamlardan o‘zi kutmagan munosabatni ko‘rgan. Xususan, suv idishini ocholmagani aks etgan videoni storisga joylaganidan keyin, boshqalar ham uning ortidan shu kabi videolarni takrorlay boshlagan.
“O‘zbek yigitiga turmushga chiqmayman, deb o‘ylayman. Menimcha, baxtim qayerdadir chet elda kutyapti. Sababini bilmayman, baribir biznikilar tushunmaydi. Yaqinda suv bilan bog‘liq trendim ommalashganidan keyin ham shunday deb o‘yladim. Suv idishini ocholmaganimni storisga joylagandim, hamma ortimdan takrorladi. Keyin o‘yladim: o‘zbek yigitlari menga to‘g‘ri kelmas ekan”, — dedi model.
Shaxrizodaning ushbu fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lishi mumkin.
Izohlar 0
…