Shahrizoda Madaminova 22 yoshni qarshi oldi (video)

·0·Madaniyat
Shahrizoda Madaminova 22 yoshni qarshi oldi (video)

Aktrisa va model Shahrizoda Madaminova ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali 22 yoshni qarshi olganini ma’lum qildi. U tavallud ayyomi munosabati bilan video ulashib, unga samimiy izoh ham qoldirdi.

"Hayotimning 22-yili boshlandi. Allohga shukur. Men bilan birga bo‘lgan, doimo qo‘llab-quvvatlagan barchaga rahmat", — deb yozdi Shahrizoda.

Modelning ushbu posti qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortdi. Izohlarda ko‘plab kuzatuvchilar uni tavallud ayyomi bilan tabriklab, baxt, sihat-salomatlik, yangi yutuqlar va ijodiy muvaffaqiyatlar tilashmoqda.

Ma’lumot uchun, Shahrizoda Madaminova 2004 yilda Farg‘ona viloyatida tug‘ilgan. U san’at maktabida tahsil olgan bo‘lib, modellik faoliyatini 2020 yilda boshlagan. Shu kungacha Livan, Turkiya, Ozarbayjon va Qozog‘istonda o‘tkazilgan qator xalqaro go‘zallik tanlovlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib, "Osiyo go‘zali" unvoniga sazovor bo‘lgan. Shuningdek, u Madam's modellik agentligining asoschisi va rahbari sifatida ham faoliyat yuritib kelmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madina Tojiboyeva 28 yoshni eng katta quvonch bilan qarshi oldi (video)Madina Tojiboyeva 28 yoshni eng katta quvonch bilan qarshi oldi (video)Bugun, 01:13O‘zbekistonda 9 kunlik Do‘stlik festivali boshlanadiO‘zbekistonda 9 kunlik Do‘stlik festivali boshlanadiKecha, 23:55Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?Kecha, 21:17Kameradan tashqarida ham muvaffaqiyat: Shaxsiy biznesini yo‘lga qo‘ygan turk yulduzlari (foto)Kameradan tashqarida ham muvaffaqiyat: Shaxsiy biznesini yo‘lga qo‘ygan turk yulduzlari (foto)Kecha, 20:42Surayyo Qosimova yana muxlislarini quvontirdi: “Trend-Brend” premyera qilindi (video)Surayyo Qosimova yana muxlislarini quvontirdi: “Trend-Brend” premyera qilindi (video)Kecha, 19:55Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)Kecha, 18:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)