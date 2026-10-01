Shahrizoda Madaminova oila qurishga tayyorligini aytdi: “O‘z odamimni uchratganim yo‘q”

·22·Madaniyat
Shahrizoda Madaminova oila qurishga tayyorligini aytdi: “O‘z odamimni uchratganim yo‘q”

Aktrisa va model Shahrizoda Madaminova RTV telekanalining “Boricha gaplashamiz” ko‘rsatuvidagi suhbatda shaxsiy hayoti va turmush qurish haqidagi rejalari haqida gapirdi.

Model hozircha ko‘ngliga yoqadigan insonni uchratmaganini, biroq oila qurishga tayyor ekanini ta’kidladi. U turmush qurib, oila bekasi bo‘lish va farzandli bo‘lishni istashini aytdi.

“O‘z odamimni uchratganim yo‘q. Ich-ichimdan tayyorman, turmush qurib, oila bekasi bo‘lib, farzandlar ko‘rishga. Karyerani yetarlicha qilyapman, deb o‘ylayman”, — dedi Shahrizoda Madaminova.

Suhbat davomida boshlovchi unga bo‘lajak turmush o‘rtog‘i “Shahrizoda, kel, yig‘ishtir modellik sohangni”, desa, qanday yo‘l tutishi haqida savol berdi.

Aktrisa hozircha turmushga chiqmayotganining sabablaridan biri ham xorijdan kelayotgan takliflar bilan bog‘liqligini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, unga asosan chet eldan turmush qurish takliflari bo‘lmoqda.

“Shunaqa deyishayotgani uchun turmushga chiqmayapman. Menda, asosan, chet eldan takliflar. Lekin men O‘zbekistonimizni juda yaxshi ko‘raman. Ota-onamdan uzoqda bo‘la olmayman, yig‘lab yuboraman. Bir hafta chet elga ketsam ham, ularni sog‘inib yig‘lay boshlayman. O‘rtoqlarimni, bu yerdagi hayotimni juda yaxshi ko‘raman. Shuning uchun chet elga turmushga chiqib, u yoqda yashashni hali tasavvur qila olmayman”, — dedi Shahrizoda Madaminova.

Ma’lumot uchun, Shahrizoda Madaminova 2004 yilda Farg‘ona viloyatida tug‘ilgan. U san’at maktabida tahsil olgan va modellik faoliyatini 2020 yilda boshlagan. Shuningdek, u Madam's modellik agentligining asoschisi va rahbari hisoblanadi.

Shahrizoda MadaminovaMadam's agentligiBoricha gaplashamizFarg‘ona viloyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahrizoda Madaminova: «Meni “aktrisa, model” deb atashlari yoqmayapti» (video)Shahrizoda Madaminova: «Meni “aktrisa, model” deb atashlari yoqmayapti» (video)23 sentabr 14:27Shahrizoda Madaminova 22 yoshni qarshi oldi (video)Shahrizoda Madaminova 22 yoshni qarshi oldi (video)20 iyul 03:46Asal Axralxo‘jayeva “Kelgindi kuyov” filmidagi Zaynab obrazini gavdalantirdi (video)Asal Axralxo‘jayeva “Kelgindi kuyov” filmidagi Zaynab obrazini gavdalantirdi (video)Bugun 05:19Jahongir Otajonov 48 yoshini noodatiy tarzda nishonladi (video)Jahongir Otajonov 48 yoshini noodatiy tarzda nishonladi (video)Bugun 00:11Anvar Sobirov to‘ylardagi odatni tanqid qildi: “San’atkorning ustidan pul sochish — haqorat”Anvar Sobirov to‘ylardagi odatni tanqid qildi: “San’atkorning ustidan pul sochish — haqorat”Bugun 00:06«Seyran»ning soch tahlilida kokain aniqlandi«Seyran»ning soch tahlilida kokain aniqlandiKecha 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi