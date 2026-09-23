Shahrizoda Madaminova: «Meni “aktrisa, model” deb atashlari yoqmayapti» (video)

·139·Madaniyat
Shahrizoda Madaminova: «Meni “aktrisa, model” deb atashlari yoqmayapti» (video)

Model va aktrisa Shahrizoda Madaminova «Boricha gaplashamiz» loyihasidagi suhbatda faoliyatidagi o‘zgarishlar haqida gapirdi. U avval o‘zini «model va aktrisa» deb atashlaridan xursand bo‘lganini, hozir esa bunday ta’rifni eshitganda biroz noqulay his qilishini aytdi.

«Oldin “model, aktrisa” deyishsa, xursand bo‘lardim. Hozir esa ozgina uyalyapman. “Kerak emas, bunday deb chaqirmanglar”, deyman», — dedi Shahrizoda Madaminova.

Undan buning sababi so‘ralganida, u hozir o‘zini boshqa yo‘nalishda ko‘rayotganini ta’kidladi.

«Bilmadim. “Aktrisa qiz, model qiz” deyishsa, qandaydir yoqmayapti menga. Men boshqacha statusga o‘tdim, deb o‘ylayman. Biznes sohasiga», — deya qo‘shimcha qildi u.

Ma’lumot uchun, Shahrizoda Madaminova 2004 yilda Farg‘ona viloyatida tug‘ilgan. U san’at maktabida tahsil olgan va modellik faoliyatini 2020 yilda boshlagan.

Shahrizoda Madaminova Livan, Turkiya, Ozarbayjon va Qozog‘istonda o‘tkazilgan xalqaro go‘zallik tanlovlarida ishtirok etgan. Shuningdek, u Madam's modellik agentligining asoschisi va rahbari hisoblanadi.

Shahzoda MadaminovaMadam's modellik agentligiBoricha gaplashamizFarg‘ona viloyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahrizoda Madaminova 22 yoshni qarshi oldi (video)Shahrizoda Madaminova 22 yoshni qarshi oldi (video)20 iyul 03:46"Sharq" guruhi xonandasi Tatyana Zayseva ajrashganini ma’lum qildi va xeyterlarning gaplariga javob berdi"Sharq" guruhi xonandasi Tatyana Zayseva ajrashganini ma’lum qildi va xeyterlarning gaplariga javob berdiBugun 15:56Shahlo Salayevaning o‘g‘li 2 yoshga to‘ldi: xonandaning samimiy tilagi e’tibor markazida!Shahlo Salayevaning o‘g‘li 2 yoshga to‘ldi: xonandaning samimiy tilagi e’tibor markazida!Bugun 15:37Dunyodagi eng chiroyli erkaklardan biri bo‘lgan Paing Takhon nima sababdan qamalgan?Dunyodagi eng chiroyli erkaklardan biri bo‘lgan Paing Takhon nima sababdan qamalgan?Bugun 15:15Tohir Sodiqov konsert vaqtida muxlisiga bergan va’dasini bajardi (video)Tohir Sodiqov konsert vaqtida muxlisiga bergan va’dasini bajardi (video)Bugun 15:01Sevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdiSevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdiBugun 13:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh