Model Shaxrizoda Madaminova “Kelajak qanoti” xalqaro unvoni bilan taqdirlandi! (video)

·74·Madaniyat
Model Shaxrizoda Madaminova “Kelajak qanoti” xalqaro unvoni bilan taqdirlandi! (video)

O‘zbekistonlik model, aktrisa va tadbirkor Shaxrizoda Madaminova “Kelajak qanoti” xalqaro unvoniga sazovor bo‘ldi. U ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ushbu yutuq bilan bog‘liq videoni e’lon qilib, e’tirofga muyassar bo‘lganidan xursandligini bildirdi.

Shaxrizoda Madaminova 2020 yildan buyon modellik sohasida faoliyat yuritib keladi. U shu vaqt davomida Livan, Turkiya, Ozarbayjon va Qozog‘iston kabi mamlakatlarda o‘tkazilgan xalqaro go‘zallik tanlovlarida ishtirok etgan.

Modelning avvalgi yutuqlari orasida 2024 yilda bo‘lib o‘tgan “World Next Top Model” tanlovida qo‘lga kiritgan “Miss Asia” unvoni ham bor. Shuningdek, u “Miss Earth Uzbekistan” sifatida ham tanilgan.

Bundan tashqari, Shaxrizoda Madaminova Hindistonda tashkil etilgan “Miss Ocean World 2024” xalqaro go‘zallik tanlovida hakam sifatida qatnashgan.

Navbatdagi xalqaro e’tirof esa uning faoliyatidagi yangi yutuqlardan biri bo‘ldi. Madaminova mazkur unvonni qo‘lga kiritganidan mamnun ekanini muxlislari bilan bo‘lishdi.

Shaxrizoda MadaminovaKelajak qanotiWorld Next Top ModelMiss Earth Uzbekistan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Osiyo go‘zali” Shaxrizoda Madaminova: “O‘zbek yigitiga turmushga chiqmayman”“Osiyo go‘zali” Shaxrizoda Madaminova: “O‘zbek yigitiga turmushga chiqmayman”19 oktabr 15:41Shahrizoda Madaminova 22 yoshni qarshi oldi (video)Shahrizoda Madaminova 22 yoshni qarshi oldi (video)20 iyul 03:46Shahrizoda Madaminova: «Meni “aktrisa, model” deb atashlari yoqmayapti» (video)Shahrizoda Madaminova: «Meni “aktrisa, model” deb atashlari yoqmayapti» (video)23 sentabr 14:27Shahrizoda Madaminova oila qurishga tayyorligini aytdi: “O‘z odamimni uchratganim yo‘q”Shahrizoda Madaminova oila qurishga tayyorligini aytdi: “O‘z odamimni uchratganim yo‘q”1 oktabr 05:31Matyoqub Matchonov va Ra’no Yarasheva “O‘zbekiston Respublikasi xalq artisti” faxriy unvoni bilan taqdirlandiMatyoqub Matchonov va Ra’no Yarasheva “O‘zbekiston Respublikasi xalq artisti” faxriy unvoni bilan taqdirlandi29 may 19:24Lisa tanlagan TOP-6: BLACKPINK yulduzining sevimli koreys seriallariLisa tanlagan TOP-6: BLACKPINK yulduzining sevimli koreys seriallariBugun 14:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Saida Rametova Aziz Rametovning to‘yiga qancha pul sarflanganini aytdi
Saida Rametova Aziz Rametovning to‘yiga qancha pul sarflanganini aytdi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi