Nega aynan Kubayeva? Aktrisa Dilnoza Kubayeva familiyasi haqidagi sirni ochdi

·44·Madaniyat
Nega aynan Kubayeva? Aktrisa Dilnoza Kubayeva familiyasi haqidagi sirni ochdi

Aktrisa Dilnoza Kubayevaning familiyasi nega aynan "Kubayeva" ekanini bilarmidingiz? Ma’lum bo‘lishicha, uning familiyasi aslida boshqa bo‘lishi kerak edi.

Aktrisa intervyularidan birida bu savolga javob berib, familiyasi bobosining niyati va o‘sha davrdagi hujjatlarni rasmiylashtirish jarayoni bilan bog‘liqligini aytib bergan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, avvallari farzandlarga ota-onaning orzu-umidi bilan bog‘liq ismlar qo‘yish odati bo‘lgan. Masalan, farzandi omon qolishini istaganlar 'Tursin", o‘g‘il farzand tilaganlar esa "O‘g‘loy" kabi ismlarni tanlashgan. Dilnoza Kubayeva ham o‘z familiyasi tarixini ana shu an’ana bilan izohlaydi. Aktrisaning aytishicha, bobosining ko‘plab aka-uka va opa-singillari tug‘ilganidan keyin yashab qolmagan. Shu bois bobosi farzandlari ko‘paysin, avlodi davom etsin, degan niyatda "Ko‘paysin" ismini tanlagan.

Biroq tug‘ilganlik haqidagi hujjat rasmiylashtirilayotganda ism "Kubay" tarzida yozib qo‘yilgan. Shu sababli aktrisaning familiyasi ham "Kubayeva" bo‘lib qolgan. Aslida esa u "Ko‘paysinova Dilnoza" bo‘lishi kerak edi.

Shu tariqa, ko‘pchilikni qiziqtiradigan "Nega aynan Kubayeva?" degan savolning javobi aktrisaning oilaviy tarixi va bobosining ezgu niyatiga borib taqaladi.

Dilnoza KubayevaKubayeva familiyasiKo‘paysinovaOilaviy tarix
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dilnoza Kubayeva “Kelgindi kelin” filmidagi mashina haydash sahnasini esladiDilnoza Kubayeva “Kelgindi kelin” filmidagi mashina haydash sahnasini esladi21 sentabr 15:43Ahad Qayum: “Men shu qizlarning muxlisiman”Ahad Qayum: “Men shu qizlarning muxlisiman”13 avgust 15:04Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?11 avgust 15:21Nega Kubayeva? Dilnoza Kubayeva familiyasi ortidagi qiziq voqeani so‘zlab berdi (video)Nega Kubayeva? Dilnoza Kubayeva familiyasi ortidagi qiziq voqeani so‘zlab berdi (video)31 avgust 05:32Nodirbek Abdusattorov bo‘lajak turmush o‘rtog‘i bilan qanday tanishib qolgani haqida so‘zlab berdi (video)Nodirbek Abdusattorov bo‘lajak turmush o‘rtog‘i bilan qanday tanishib qolgani haqida so‘zlab berdi (video)Bugun 13:37“Breaking Bad” muxlislariga qayg‘uli xabar: RJ Mitt 34 yoshida vafot etdi“Breaking Bad” muxlislariga qayg‘uli xabar: RJ Mitt 34 yoshida vafot etdiBugun 13:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi