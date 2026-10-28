«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)

·64·Madaniyat
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rejissyor Rustam Sa'diyev tomonidan 2007 yilda suratga olingan «Panoh» filmi oradan 19 yil o'tgan bo'lsa-da, o'zining qahramonlari va voqealar rivoji bilan tomoshabinlar xotirasida saqlanib qolgan.
  • Filmda Ulug'bek Qodirov va Farrux Soipov boy insonning qizlarini qo'riqlovchi tan soqchilar rolini, Gulchehra Eshonqulova hamda Muborak Ashurboyeva esa qizlar obrazini gavdalantirgan.

2007 yilda premera qilingan «Panoh» filmi rejissyor Rustam Sa’diyev tomonidan suratga olingan. Oradan qariyb 19 yil o‘tgan bo‘lsa-da, ushbu kinolenta va undagi qahramonlar tomoshabinlar yodida saqlanib qolgan.

Film voqealari armiyadan qaytgan Elyor va qamoqdan chiqqan Sanjar atrofida kechadi. Ular boy insonning qizlariga tan soqchisi bo‘lib ishga kiradi. Elyor obrazini O‘zbekistondagi mashhur aktyorlardan biri Ulug‘bek Qodirov, Sanjar rolini esa hozirda kino sohasida faoliyat yuritmayotgan Farrux Soipov gavdalantirgan. «Panoh» ushbu ikki aktyor birgalikda suratga tushgan ilk filmlardan biri hisoblanadi.

Qahramonlar qo‘riqlashi kerak bo‘lgan qizlar obrazini ham tomoshabinlarga yaxshi tanish aktrisalar ijro etgan. Dilnoza rolini Gulchehra Eshonqulova, Gulnoza obrazini esa Muborak Ashurboyeva o‘ynagan. Har ikki aktrisa ham bugungi kunda kino sohasida avvalgidek faol emas.

Filmda Farrux Soipov va Gulchehra Eshonqulova ijro etgan qahramonlar o‘rtasidagi munosabatlar sokin va samimiy kechsa, Ulug‘bek Qodirov hamda Muborak Ashurboyeva qahramonlari o‘rtasidagi munosabatlar shiddatli muloqotlar va xarakterlar to‘qnashuvi bilan yodda qolgan. Aynan shu qarama-qarshilik filmga o‘ziga xos joziba bag‘ishlagan.

«Panoh»ning e’tiborga molik jihatlaridan yana biri — uning davomiyligi. Filmning xronometraji 2 soat 42 daqiqani tashkil etadi. Shunga qaramay, tomoshabinlar ikki juftlik o‘rtasidagi munosabatlar, qahramonlarning xarakteri va voqealar rivojini qiziqish bilan kuzatadi.

Oradan qariyb 19 yil o‘tib, filmdagi aktyorlarning bugungi ko‘rinishi ham muxlislarda qiziqish uyg‘otmoqda. Xo‘sh, «Panoh» qahramonlarini bugungi kunda taniy olasizmi?

Farrux Soipov

Kollajda qora kiyimdagi yosh yigit va oq ko‘ylakli soqolli erkak tasvirlangan.

Gulchehra Eshonqulova

Yoni-yon qo‘yilgan ikki ayol portreti: biri qora sochli, biri ko‘k hijobda.

Ulug‘bek Qodirov

Alisher Uzoqovning yoshlikdagi va hozirgi ko‘rinishi yonma-yon tasvirlangan.

Muborak Ashurboyeva

Bir ayolning yoshlikdagi va hozirgi vaqtdagi qiyofasi yonma-yon ko‘rsatilgan.

Javohir Zokirov

Ushbu suratda o‘zbek aktyori Fathulla Mas'udovning yoshlik va keksalik davridagi qiyofasi aks etgan.

Shahlo Xojiyeva

Yoshlikdagi xafa qiz va ulg‘aygan tabassum qilayotgan ayolning yonma-yon surati.

Umid Shodmonov

O‘rta yoshli erkakning turli vaqtlardagi ikkita qiyosiy surati.

Tojivoy Shukurov

Obid Asomovning ikki xil holatdagi qiyosiy surati.
PanohRustam Sa’diyevUlug‘bek QodirovFarrux Soipov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ulug‘bek Qodirov rol uchun 26 kilogramm vazn qo‘shganUlug‘bek Qodirov rol uchun 26 kilogramm vazn qo‘shgan23 sentabr 20:14Muxlislar sevimlisi Ulug‘bek Qodirov bugun 43 yoshni qarshi oldiMuxlislar sevimlisi Ulug‘bek Qodirov bugun 43 yoshni qarshi oldi3 avgust 14:22Ulug‘bek Qodirov kutilgan “Xonimey” qo‘shig‘ini taqdim etdi (video)Ulug‘bek Qodirov kutilgan “Xonimey” qo‘shig‘ini taqdim etdi (video)2 iyul 14:10Ulug‘bek Qodirov o‘zining “Xonimey” nomli yangi qo‘shig‘i bilan ijtimoiy tarmoqlarda barchaning e’tiborida!Ulug‘bek Qodirov o‘zining “Xonimey” nomli yangi qo‘shig‘i bilan ijtimoiy tarmoqlarda barchaning e’tiborida!16 iyun 16:59Ulug‘bek Qodirov qozoq tilida yangi xitni kuyladiUlug‘bek Qodirov qozoq tilida yangi xitni kuyladi4 iyun 20:4424 nafar Kapur, Ginnes rekordlari va Bollivudning sirli olami24 nafar Kapur, Ginnes rekordlari va Bollivudning sirli olami25 oktabr 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi