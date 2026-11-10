Kongressni egallagan demokratlar Ilon Mask saltanatiga qarshi tergov boshlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSHdagi oraliq saylovlarda Demokratik partiyaning Kongressda mutlaq ko‘pchilikni qo‘lga kiritishi Ilon Maskning biznes imperiyasiga nisbatan keng ko‘lamli tergovlar boshlanishiga sabab bo‘ldi.
- Demokratlar milliarderning DOGE departamentidagi faoliyati, Rossiya bilan aloqalari, Starshield tizimi hamda Tesla va sun'iy intellekt loyihalari ustidan qat'iy nazorat o‘rnatishni rejalashtirmoqda.
AQSHda bo‘lib o‘tgan oraliq saylovlarda Demokratik partiya Kongressning har ikki palatasida mutlaq ko‘pchilikni qo‘lga kiritgach, dunyoning eng boy odami Ilon Mask o‘zining texnologik va moliyaviy saltanati tarixidagi eng og‘ir siyosiy bosimga duch keldi. Axios nashrining yozishicha, demokratlar Maskning DOGE departamentidagi faoliyati, Rossiya bilan aloqalari va Starshield tizimi bo‘yicha keng ko‘lamli rasmiy tekshiruvlar boshlashga hozirlanmoqda.
Saylovdagi 475 million dollarlik mag‘lubiyat
Forbes ma’lumotlariga ko‘ra, boyligi 896 milliard dollarga baholanayotgan Ilon Mask ushbu saylovlarda Respublikachilar partiyasining asosiy donoriga aylangan va saylovoldi kampaniyasiga 475 million dollardan ortiq mablag‘ tikkan edi. Biroq, Wired tahliliga ko‘ra, milliarder qo‘llab-quvvatlagan nomzodlarning 99 foizdan ortig‘i saylovda mutlaq mag‘lubiyatga uchradi.
Eng og‘riqli zarba Texas shtatida kuzatildi: Mask senatorlik poygasida Ken Pakstonning g‘alabasi uchun naq 160 million dollar sarflagan bo‘lsa-da, bu o‘rinni demokrat Jeyms Talariko tortib oldi. Oraliq saylovlar natijasida Demokratik partiya Senatda 54 ta va Vakillar palatasida 254 ta o‘rinni egallab, qonun chiqaruvchi organ ustidan to‘liq nazorat o‘rnatdi. Bu holat prezident Donald Trampning qattiq e’tiroziga sabab bo‘ldi va u Truth Social orqali saylovlar halolligiga ochiq shubha bildirdi.
Maskning yo‘nalishi / Loyihasi
Demokratlarning da’vosi va rejasi
Kutilayotgan siyosiy va moliyaviy oqibat
DOGE departamenti
Maxfiy davlat ma’lumotlaridan foydalanish va Tramp bilan aloqalardan foyda olish
Kongress tergovi va rahbarlarni so‘roqqa chaqirish
Starshield (Starlink) va Rossiya
Ukrainada tizimni cheklash va RF rasmiylari bilan ehtimoliy aloqalar
Milliy xavfsizlik bo‘yicha tushuntirish talab qilish
Tesla Robotaxi
Shtatlar darajasidagi xavfsizlik talablarini yumshatishga yo‘l qo‘ymaslik
Federal qonun loyihasini bloklash, tijoratlashuvni kechiktirish
Sun’iy intellekt (xAI / SpaceX)
Ilg‘or II modellari ustidan mustaqil xavfsizlik tekshiruvlari joriy etish
SpaceX'dan II xavfsizligi bo‘yicha hujjatlarni rasman talab qilish
«Qilich bilan yashagan odam, qilichdan halok bo‘ladi. Men raqiblarim ortida aslida kimlar turganini albatta aniqlayman».
— Ilon Mask, X (sobiq Twitter) tarmog‘idagi rasmiy izohi.
Saltanatni nimalar kutmoqda: Robotaksi va sun’iy intellekt qurshovi
Demokratlar Maskni «MAGA davrining halokatli ramzi» — ortiqcha boylik, milliarderlarning davlat boshqaruviga nazoratsiz aralashuvi va sun’iy intellekt ustidan etikasiz nazorat ramzi deb bilmoqda.
Natijada Maskning biznes loyihalari to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba ostida qolmoqda. Xususan, Tesla'ning robotaksi loyihasi shtatlar cheklovlarini chetlab o‘tish imkoniyatidan mahrum bo‘lishi mumkin. Sun’iy intellekt sohasida esa qattiq davlat monitoringi bo‘yicha yangi qonunlar tayyorlanmoqda. Maskning 2025 yil may oyiga qadar Tramp ma’muriyatida ishlagani va davlat boshqaruvi samaradorligi departamentini (DOGE) boshqargani endilikda uning biznes imperiyasi uchun asosiy zaif nuqtaga aylandi.
Sizningcha, Kongress tergovlari Ilon Maskning texnologik qudratini susaytira oladimi yoki milliarder yana siyosiy qarshilikni yengib o‘tadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…