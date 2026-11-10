Kongressni egallagan demokratlar Ilon Mask saltanatiga qarshi tergov boshlamoqda

2 daqiqa o'qish55
Kongressni egallagan demokratlar Ilon Mask saltanatiga qarshi tergov boshlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHdagi oraliq saylovlarda Demokratik partiyaning Kongressda mutlaq ko‘pchilikni qo‘lga kiritishi Ilon Maskning biznes imperiyasiga nisbatan keng ko‘lamli tergovlar boshlanishiga sabab bo‘ldi.
  • Demokratlar milliarderning DOGE departamentidagi faoliyati, Rossiya bilan aloqalari, Starshield tizimi hamda Tesla va sun'iy intellekt loyihalari ustidan qat'iy nazorat o‘rnatishni rejalashtirmoqda.

AQSHda bo‘lib o‘tgan oraliq saylovlarda Demokratik partiya Kongressning har ikki palatasida mutlaq ko‘pchilikni qo‘lga kiritgach, dunyoning eng boy odami Ilon Mask o‘zining texnologik va moliyaviy saltanati tarixidagi eng og‘ir siyosiy bosimga duch keldi. Axios nashrining yozishicha, demokratlar Maskning DOGE departamentidagi faoliyati, Rossiya bilan aloqalari va Starshield tizimi bo‘yicha keng ko‘lamli rasmiy tekshiruvlar boshlashga hozirlanmoqda.

Saylovdagi 475 million dollarlik mag‘lubiyat

Forbes ma’lumotlariga ko‘ra, boyligi 896 milliard dollarga baholanayotgan Ilon Mask ushbu saylovlarda Respublikachilar partiyasining asosiy donoriga aylangan va saylovoldi kampaniyasiga 475 million dollardan ortiq mablag‘ tikkan edi. Biroq, Wired tahliliga ko‘ra, milliarder qo‘llab-quvvatlagan nomzodlarning 99 foizdan ortig‘i saylovda mutlaq mag‘lubiyatga uchradi.

Eng og‘riqli zarba Texas shtatida kuzatildi: Mask senatorlik poygasida Ken Pakstonning g‘alabasi uchun naq 160 million dollar sarflagan bo‘lsa-da, bu o‘rinni demokrat Jeyms Talariko tortib oldi. Oraliq saylovlar natijasida Demokratik partiya Senatda 54 ta va Vakillar palatasida 254 ta o‘rinni egallab, qonun chiqaruvchi organ ustidan to‘liq nazorat o‘rnatdi. Bu holat prezident Donald Trampning qattiq e’tiroziga sabab bo‘ldi va u Truth Social orqali saylovlar halolligiga ochiq shubha bildirdi.

Maskning yo‘nalishi / Loyihasi

Demokratlarning da’vosi va rejasi

Kutilayotgan siyosiy va moliyaviy oqibat

DOGE departamenti

Maxfiy davlat ma’lumotlaridan foydalanish va Tramp bilan aloqalardan foyda olish

Kongress tergovi va rahbarlarni so‘roqqa chaqirish

Starshield (Starlink) va Rossiya

Ukrainada tizimni cheklash va RF rasmiylari bilan ehtimoliy aloqalar

Milliy xavfsizlik bo‘yicha tushuntirish talab qilish

Tesla Robotaxi

Shtatlar darajasidagi xavfsizlik talablarini yumshatishga yo‘l qo‘ymaslik

Federal qonun loyihasini bloklash, tijoratlashuvni kechiktirish

Sun’iy intellekt (xAI / SpaceX)

Ilg‘or II modellari ustidan mustaqil xavfsizlik tekshiruvlari joriy etish

SpaceX'dan II xavfsizligi bo‘yicha hujjatlarni rasman talab qilish

«Qilich bilan yashagan odam, qilichdan halok bo‘ladi. Men raqiblarim ortida aslida kimlar turganini albatta aniqlayman».

Ilon Mask, X (sobiq Twitter) tarmog‘idagi rasmiy izohi.

Saltanatni nimalar kutmoqda: Robotaksi va sun’iy intellekt qurshovi

Demokratlar Maskni «MAGA davrining halokatli ramzi» — ortiqcha boylik, milliarderlarning davlat boshqaruviga nazoratsiz aralashuvi va sun’iy intellekt ustidan etikasiz nazorat ramzi deb bilmoqda.

Natijada Maskning biznes loyihalari to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba ostida qolmoqda. Xususan, Tesla'ning robotaksi loyihasi shtatlar cheklovlarini chetlab o‘tish imkoniyatidan mahrum bo‘lishi mumkin. Sun’iy intellekt sohasida esa qattiq davlat monitoringi bo‘yicha yangi qonunlar tayyorlanmoqda. Maskning 2025 yil may oyiga qadar Tramp ma’muriyatida ishlagani va davlat boshqaruvi samaradorligi departamentini (DOGE) boshqargani endilikda uning biznes imperiyasi uchun asosiy zaif nuqtaga aylandi.

Sizningcha, Kongress tergovlari Ilon Maskning texnologik qudratini susaytira oladimi yoki milliarder yana siyosiy qarshilikni yengib o‘tadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari